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Новости Политика Украины
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Первой задачей Конгресса местных и региональных властей будет подготовка Муниципального кодекса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Первой задачей Конгресса местных и региональных властей будет подготовка Муниципального кодекса, - Зеленский

Разработка и написание Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первый вопрос, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке – это разработка и написание Муниципального кодекса Украины", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Конгресс не будет "органом на бумаге, который ничего не решает". У Конгресса будет свой постоянно действующий офис, где будет максимально эффективная работа.

Также читайте: Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах

Автор: Володимир Янченко
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Первой задачей Конгресса местных и региональных властей будет подготовка Муниципального кодекса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4591
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25.02.2021 16:32 Ответить
Шо то зеля много рожает органов - всяких разных .....
То министерства..... То комиссиии...
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25.02.2021 16:35 Ответить
Не конституційний орган? Для чого? І який стосунок ще один центральний орган має до ДЕцентралізації?
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25.02.2021 17:23 Ответить
Шо он морозит? Бред сивой кобылы!
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25.02.2021 22:58 Ответить
 
 