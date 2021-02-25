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Первой задачей Конгресса местных и региональных властей будет подготовка Муниципального кодекса, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Разработка и написание Муниципального кодекса Украины станет первой задачей Конгресса местных и региональных властей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Первый вопрос, на котором мы должны сосредоточиться на этой площадке – это разработка и написание Муниципального кодекса Украины", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Конгресс не будет "органом на бумаге, который ничего не решает". У Конгресса будет свой постоянно действующий офис, где будет максимально эффективная работа.
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