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В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова

Записи разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука внимательно изучат в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", - сказали в спецслужбе.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+29
у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
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25.02.2021 16:27
+17
А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
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25.02.2021 16:35
+4
Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
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25.02.2021 16:57
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у цензора записи есть, а в СБУ нет? Может поменяем местами службу и издание. Толку будет больше.
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25.02.2021 16:27 Ответить
Звітування та обговорення "державних" питань цивільної і тоді ще не уповноваженої особи представнику головнокомандуючого ворожої держави - це ніщо інше як державна зрада. Але таке відчуття, що медведчук потроху підтягує до статті і Пороха, якщо останній таки не хотів "щиро" допомогти і визволити полонених. Послухайте, який звіриний оскал цього зрадника подонка на проблеми України і тепер воно в українському парламенті. Воно представляє Україну в міжпарламентських делегаціях в Європарламенті, очолює делегацію до Путіна ? Агов Боканов, чому зрадник України не в СІЗО, а тільки українські патріоти. військові, волонтери? Лук"янівка і її апарат просто плаче. За місяць там половину камер Молюска за кошти путлера-мертвечука відремонтував би.
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25.02.2021 18:10 Ответить
А що по справі вагнерівців? Єрмака за вим'я не бажає СБУ пощупати?
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25.02.2021 16:35 Ответить
А что ему предьявишь, ну ошибся вместо добро пожаловать сказал сваливайте, заметут, с кем не бывает.
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25.02.2021 16:37 Ответить
Ачіпятка вийшла...
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25.02.2021 18:32 Ответить
Это все вода никто и никогда не докажет подлинность записи, спросите Мельниченко.
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25.02.2021 16:35 Ответить
а что на ней такого особенного?
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25.02.2021 17:15 Ответить
Два бухаря обсуждают планы на выходные.
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25.02.2021 17:32 Ответить
А в зРаді вже ТСК створити хочуть Гуде дєрєвня!
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25.02.2021 16:45 Ответить
У "Цензора" записи есть, а у СБУ нет...
Мне это напоминает конец 90-х, когда мы поехали в столицу забирать свои первые иномарки, а нам все говорили, что по дороге нас выставят...
Поехали в свою милицию, попросили сопровождение, а они говорят: - Иентов дадим, но без оружия!
А мы: - Та не переживайте, мы свое дадим !
Так и ехали менты с нашим оружием в своих кобурах....
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25.02.2021 16:54 Ответить
Лжелейтенант Баканов жжот!
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25.02.2021 16:56 Ответить
Ну началось, под Пепо роют. Похоже Кривой пора на другого переписывать.
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25.02.2021 16:57 Ответить
сколько вам русишвайнам объяснять. в Украине понятия не имеют про "Пепо", это только на засРашке в телевизоре.
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25.02.2021 17:17 Ответить
Ну как это не имеют, ты же имеешь?!
Или ты из засРашки???
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25.02.2021 17:25 Ответить
у лоха какого то уточнил пару лет назад, такую же кликуху написал, и клеймил нещадно. пояснил, что на засРахе спецом раздувают, называется обесчеловечивание. но не пошло дальше их телевизора, и наших дебилов типа тебя.
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25.02.2021 20:13 Ответить
Как это "обесчеловечивание", ПЕтр ПОрошенко, очень даже конкретно, причем общепринятое сокращение по имени и фамилии.
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25.02.2021 21:01 Ответить
Треба ще викласти записи бакланова, нехай сам про себе послухаэ , с б у.Взяли на такi вiдповiдальнi посади самих зрадникiв.
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25.02.2021 17:07 Ответить
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1457 У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1427
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25.02.2021 17:14 Ответить
..ага.. - ещё курсы откройте по изучению трудов сурка-мертвечука.. в последнее время вся мощная энергия слабовиков уходит в свисток и в пердячий пар
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25.02.2021 17:15 Ответить
Где ждолжен быть командир?
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 8481
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25.02.2021 18:09 Ответить
СБУ-прокуратура-підозра-☺-"суд"= пшик! Здогадайтесь,яку ланку треба реформувати негайно, і чому цю реформу влада так боїться і максимально затягує?
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25.02.2021 18:28 Ответить
Цієї реформи не хоче жодна влада, незалежно від кольору!
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25.02.2021 18:48 Ответить
атлічна! ПОП, через Медведчука просто рубає бабло та льє сльози на публіку, а в цей час хлопці гинуть в ДАПі.
Поп попросив Медведчука зайнятися полоненими, а це вже реальний зашквар. Порошенко має бути посажений за зраду інересів України разом з його подельніком Медведчуком.
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25.02.2021 18:44 Ответить
А то что Медведчук занимался пленными и это было требованием Меркель вы Зебизяны сегодня только узнали? Сенсация, пора убитого брата и мальдивы доставать
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25.02.2021 19:39 Ответить
ха ха У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 1302 .. А в записі Медведчук каже що Порошенко йому запропонував стати перемовником... і яким боком тут Меркель взагалі? хіба вона разом з Медведчуком СДПУ(о) керували? ці двоє усе політичне життя разом крокують...
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25.02.2021 19:57 Ответить
А ты думал Меркель позвонит представителю другой страны минуя презедента или как? Так история известная, в чем сенсация? О свежачек пошел СДПУ, а что Вова на каналах и корпоративах Медведчука скакал и за Яныка агитировал и в Горловке сепаров развлекал в 2014г тебя смотрю не волнует?))) А тут мега сенсация, срочно😂
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25.02.2021 20:03 Ответить
Ой,щось не чути порохоботів,альо,гараж,розкажіть яка вона на смак,"божа роса"сивочолого бариги)))
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25.02.2021 18:45 Ответить
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 419

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25.02.2021 18:56 Ответить
Та вы уже алени пленки Деркача обсасывали, Дубинский до сих пор в шоке
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25.02.2021 19:40 Ответить
ето діпфейк! ето фсе ніправда! петро лексеічь на такое неспособен! ето все амеріка!
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25.02.2021 19:03 Ответить
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 696
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25.02.2021 19:36 Ответить
дожились: какой-то чучмек разговаривает с украинским мультимиллионером, как со сраным русским ванькой!
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25.02.2021 20:02 Ответить
Ой, СБУ не в курсе! А кто же это опубликовал смонтированные пленки? И ОТКУДА они их взяли?

Близкий к руководству Офиса президента Украины телеграм-канал «Тайный депутат» обнародовал инсайдерскую публикацию аудиозаписей в открытом доступе.

Узеленского испугались протестов против несправедливости преследования патриотов: Стерненко, Федины, Звиробий, Антоненко. Поэтому сделали очередной выброс пленок, которые якобы должны скомпрометировать Порошенко и друзей Украины на Западе.Вся эта веселая братия уже попалась на массовом распространении московской лжи от Деркача, Шария и Дубинского «Обнимаю - жму руку». Тогда речь шла о якобы «записях Порошенко, Байдена и Путина» - Минюст США квалифицировал их как фейки, созданные в пользу Москвы для вмешательства в американские выборы.
Зеленое дурачье ничему не учится!
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25.02.2021 22:54 Ответить
У СБУ вивчать оприлюднені Цензор.НЕТ записи розмови Медведчука і Суркова - Цензор.НЕТ 5137
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26.02.2021 09:40 Ответить
Смешное это СБУ))) Сперва тихонько слили записи, потом сами забрали их на изучение)
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26.02.2021 14:46 Ответить
Пусть изучат. Может поумнеют. Надо ж бакланам такого молодого (каких-то 45 годков), а уже лейтенанта Баканова, где-то ума-разума набираться.
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26.02.2021 14:50 Ответить
....тухляк....
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27.02.2021 01:46 Ответить
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
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28.02.2021 14:16 Ответить
 
 