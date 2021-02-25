В СБУ изучат обнародованные Цензор.НЕТ записи разговора Медведчука и Суркова
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Записи разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука внимательно изучат в Службе безопасности Украины.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", - сказали в спецслужбе.
Напомним, ранее Цензор.НЕТ обнародовал запись разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.
Слушайте на Цензор.НЕТ: "Давай уже сделаем и будем двигаться, бл#" - Сурков и Медведчук в 2014 году обсуждают поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе. АУДИО
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Поехали в свою милицию, попросили сопровождение, а они говорят: - Иентов дадим, но без оружия!
А мы: - Та не переживайте, мы свое дадим !
Так и ехали менты с нашим оружием в своих кобурах....
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