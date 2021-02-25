Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина

Развитие инфраструктуры на Донбассе является важной геополитической позицией Украины. В минувшем году больше всего дорог было построено именно в Донецкой и Луганской областях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос дорог на Луганщине - это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция, которую все должны знать, что Луганск - это Украина. Когда мы только начинали и говорили, что нам нужно строить инфраструктуру в Украине, мы начали строить мост в Станице Луганской. Потом для нас было принципиально построить трассу от Северодонецка, нам все говорили, зачем вы это делаете? С начала войны все говорили, не нужно ничего фундаментально строить на Донбассе. Может быть эскалация и эта часть может отойдти террористам. Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будем продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботится", - отметил президент.

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