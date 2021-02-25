РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11438 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
2 192 39
дороги (2498) Зеленский (16530) Донбасс (26945)

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина

Развитие инфраструктуры на Донбассе является важной геополитической позицией Украины. В минувшем году больше всего дорог было построено именно в Донецкой и Луганской областях.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе заседания Совета развития громад и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30", информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос дорог на Луганщине - это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция, которую все должны знать, что Луганск - это Украина. Когда мы только начинали и говорили, что нам нужно строить инфраструктуру в Украине, мы начали строить мост в Станице Луганской. Потом для нас было принципиально построить трассу от Северодонецка, нам все говорили, зачем вы это делаете? С начала войны все говорили, не нужно ничего фундаментально строить на Донбассе. Может быть эскалация и эта часть может отойдти террористам. Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будем продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботится", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский и Столтенберг обсудили безопасность в Черноморском регионе: НАТО привержены укреплению тесного партнерства с Украиной

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будет продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботиться", - отметил президент

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 5660 Вот правильно же. Следующий шаг - дорога Донецк - Луганск. А шо? Это тоже Украина. Там наши люди. А потом - Симферополь - Севастополь. Или Крым - не Украина?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:30
+14
Все должны знать, что это - Украина

Зеля, а чому в підручниках для восьмих класів написано - Дніпро та Одесу заснували кацапи, і не зазначено, що Сімферополь і Севастополь це колишні татарські міста.
Окрім усього, наголошується, що це не Україна, а Малоросія.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:30
+14
Это что бы рашинским танкам удобнее и легче было?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Войдешь в историю как маньяк-строитель дорог. Хто те такое в твою ослячую макитру вбил?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:29 Ответить
Мы начали срочно строить дороги, большая часть дорог построена именно на Донбассе. Это вызов, Донбасс - это Украина. Мы будет продолжать такую практику, чтобы люди поняли, что власть о них заботиться", - отметил президент

Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 5660 Вот правильно же. Следующий шаг - дорога Донецк - Луганск. А шо? Это тоже Украина. Там наши люди. А потом - Симферополь - Севастополь. Или Крым - не Украина?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:30 Ответить
Улица Соломенская тоже Украина, а дороги уже нет Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 2047
показать весь комментарий
25.02.2021 16:32 Ответить
Значит там не живут "наши люди" ! )
показать весь комментарий
25.02.2021 17:26 Ответить
на очереди - "донбасс арена"...
показать весь комментарий
25.02.2021 16:57 Ответить
І аеропорт, заодно і "Метро" та і Путильскій міст чекає, не кажучи за компенсації роздовбаного орками житла.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:57 Ответить
Все должны знать, что это - Украина

Зеля, а чому в підручниках для восьмих класів написано - Дніпро та Одесу заснували кацапи, і не зазначено, що Сімферополь і Севастополь це колишні татарські міста.
Окрім усього, наголошується, що це не Україна, а Малоросія.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:30 Ответить
После реинтеграции Дамбаца единственными дорогами там должны быть звериные тропы к водопою в Национальном природном парке, в который надо преобразовать этот совковый гадючник
показать весь комментарий
25.02.2021 16:30 Ответить
Это что бы рашинским танкам удобнее и легче было?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:32 Ответить
Там проще украсть. Хто будет проверять качество? Пушилин с Моторылой?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:33 Ответить
Чего сразу танкам?! Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна - Цензор.НЕТ 1063Нароту домбаса будет удобно возить в Украину контрабанду,бухло и наркоту...да и уголовному элементу с домбасии тоже будет неплохо...грабанули скажем "укропов" где нибудь под Киевом-и быстро,и с удобством,домой!!! Зеленський про будівництво доріг на Донбасі: Це не питання інфраструктури, а геополітична позиція. Всі повинні знати, що це - Україна - Цензор.НЕТ 1167
показать весь комментарий
25.02.2021 18:52 Ответить
Там легче всего воровать, потому и "больше всего"
показать весь комментарий
25.02.2021 16:33 Ответить
Или (как доказано попэрэдниками) там классно отмывать баблосы!
Отремонтировал (не отремонтировал) - обстрел, ремонтируй по новой
показать весь комментарий
25.02.2021 16:33 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 671
показать весь комментарий
25.02.2021 16:34 Ответить
Це не питання інфраструктури,це питання великого крадівництва
показать весь комментарий
25.02.2021 16:34 Ответить
а может на половину этих денег купить напалм? А?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:34 Ответить
Зеля сам ватнік.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:36 Ответить
Значить для зелі Дніпропетровщина це не Україна.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:35 Ответить
Кто ему эту чушь впаривает. Вот увидят сепаря хорошие дороги и в Правый сектор запишутся!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:36 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 644
показать весь комментарий
25.02.2021 16:37 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 339
показать весь комментарий
25.02.2021 16:38 Ответить
какая же ж мраЗь...
показать весь комментарий
25.02.2021 16:38 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 1820
показать весь комментарий
25.02.2021 16:42 Ответить
Сподіваюся, що в цієї фірми статутний фонд не 100 грн.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:01 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 2966
показать весь комментарий
25.02.2021 16:43 Ответить
Зеленский о строительстве дорог на Донбассе: Это не вопрос инфраструктуры, а геополитическая позиция. Все должны знать, что это - Украина - Цензор.НЕТ 1860
показать весь комментарий
25.02.2021 16:45 Ответить
при янеке бухали все туда и этот черт туда же. В Черновицкой области жопа с дорогами 30 лет. ни одна пдла ничего не сделала.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:53 Ответить
Строить дороги в прифронтовой зоне может только пособник оккупантов
показать весь комментарий
25.02.2021 17:01 Ответить
Чтобы в случае вторжения войска РФ быстрее продвигались вглубь Украины по отремонтированным дорогам.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:18 Ответить
Дороги для прохода танков.
Строй дуралей.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:21 Ответить
Дороги? На Донбассе? Естественно!
Особенно рокадные.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:34 Ответить
Будьте ласка, зі своєї кишені і копілки "95 кварталу". Україна найкраще і найбільше віддала даунбасу і Криму, а вони як були ворогами, так і залишилися. Всі наші давно переїхали в інші області, більшість до бандер.
показать весь комментарий
25.02.2021 18:35 Ответить
Это называется метать бисер перед свиньями
показать весь комментарий
25.02.2021 21:46 Ответить
Дайте пісочницю, нехай там будує що хоче, якщо так свербить. Тут ще і страшно подумати що може бути весною-літом з тими дорогами, які побудували.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:05 Ответить
Вода!!...еще раз вода!. Дороги и вода! Основные принципы. Твердое и устойчивое водоснабжение и орошение это основа всех государств.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:13 Ответить
даунбасия и лугандония с Крымом - должны стать резервацией на 40 лет... Моисей народ свой 20 лет по пустыне водил, а независимая Украина должна этих паскуд, изменивших ей, 20 лет жрать не давать, а еще 20 лет воды не давать... чтобы в дальнейшем никогда земля украинская уродов не порождала...
показать весь комментарий
26.02.2021 06:40 Ответить
Один уже пытался яблони на марсе высадить.... и кукурузой всех накормить
показать весь комментарий
26.02.2021 19:38 Ответить
 
 