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Новости Политика Украины
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Геращенко о решении суда по блокировке 426 сайтов: Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ, уголовное производство истребуют для основательной проверки

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Геращенко о решении суда по блокировке 426 сайтов: Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ, уголовное производство истребуют для основательной проверки

Судья Екатерина Плахотнюк по иску адвокатов Александра Пана признала 426 интернет-сайтов, которые размещали материалы о Пане, унижающими его честь и достоинство, то есть - "орудием преступления", и наложила на них арест.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал замминистра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя решение суда заблокировать в Украине 426 сайтов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Украина с удивлением узнала о том, что решением Голосеевского районного суда г.. Киева наложен арест на 426 интернет-сайтов. Мне начали звонить десятки журналистов с резонным вопросом: что вообще происходит? Есть такой гражданин - Александр Пан. Ему очень не нравилось то, что о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также называя его другими неприятными эпитетами. 17 декабря 2020 Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия. Полиция, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязана по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления (даже об изнасиловании американским киноактером Б. Питтом 75-летней жительницы города Ривне в 2016 году).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд обязал провайдеров заблокировать в Украине 426 сайтов. СПИСОК

После чего, внимание, следите за ловкостью рук, Александр Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк.

Судья Плахотнюк, 4 февраля 2021, выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. Пана, то есть - "орудием преступления", и налагает на них арест.

Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

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Никаких реальных действий, которые бы нанесли ущерб владельцам Интернет ресурсов нанесено не было.

Кроме вреда общественной морали после таких решений суда.

Выводы и рекомендации:

1. Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

2. Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедурой.

3. В отношении судьи Плахотнюк, то лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного, по моему мнению, решения о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности.

4. С Александром Паном разговор будет проведен отдельно.

И самое главное: уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела.

Кроме того, нужно урегулировать законодательство об информации, для того, чтобы урегулировать отношения между прессой, правом на свободу слова и возможностью фигурантам журналистских расследований цивилизованно защищать свою честь и достоинство в случае, если их права были нарушены.

Ну и конечно остается большой вопрос относительно адекватности отдельных представителей Фемиды, которые готовы поддаваться давлению различных мошенников и выносить произвольные и необоснованные решения Именем Украины" - заявил Геращенко.

Геращенко о решении суда по блокировке 426 сайтов: Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ, уголовное производство истребуют для основательной проверки 01
Геращенко о решении суда по блокировке 426 сайтов: Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ, уголовное производство истребуют для основательной проверки 02
Геращенко о решении суда по блокировке 426 сайтов: Полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо в НКРСИ, уголовное производство истребуют для основательной проверки 03
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Топ комментарии
+4
Кто родился в Украине и дожил до этого дня, тот в цирке не смеётся.
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25.02.2021 16:40
+4
маразм просто зашкаливает. одно конченное существо в мантии, по недоразумению называемое судья, способно нанести вред Украине, соизмеримый с вредом от агрессора. и никто ничего с подобным поделать не может. Р - реформа.
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25.02.2021 16:44
+3
Більше того, інший суддя явно провокує народ на Майдан виносячи вирок Стерненку.
Суддівська система виявилася реальною П'ятою колоною.
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25.02.2021 17:12
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Кто родился в Украине и дожил до этого дня, тот в цирке не смеётся.
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25.02.2021 16:40 Ответить
Я вже навіть читаючи малому Швейка ржав тільки раз.
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25.02.2021 17:08 Ответить
Я тільки почав читати (ну, так вийшло). Регочу регулярно.
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25.02.2021 18:10 Ответить
ЗІ: до речі, у малого теж виникли деякі підозри стосовно описаного в книзі.
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25.02.2021 17:10 Ответить
поступило производство по поводу блокировки враждебных сайтов... говорящей голове минвнутрдел это не нравится? утром была эйфория - испортил к вечеру похудевший.
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25.02.2021 16:44 Ответить
Их блокировали не потому что "враждебные" а потому что какому-то мошеннику так захотелось, а уже упоротые граждане сами нафантазировали про "враждебные".
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25.02.2021 18:23 Ответить
маразм просто зашкаливает. одно конченное существо в мантии, по недоразумению называемое судья, способно нанести вред Украине, соизмеримый с вредом от агрессора. и никто ничего с подобным поделать не может. Р - реформа.
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25.02.2021 16:44 Ответить
Більше того, інший суддя явно провокує народ на Майдан виносячи вирок Стерненку.
Суддівська система виявилася реальною П'ятою колоною.
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25.02.2021 17:12 Ответить
407.https://gist.github.com/ - заблокировать - судья - ИМБИЦИЛКА! Вообще все заблокируйте... ничем от рашки не отличаемся...
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25.02.2021 16:47 Ответить
Давай Зеля, визнавай судову гілку влади наскрізь прогнилою і за одно став питання по судах над Стерненко та Ріфмастеру. У тебе останній шанс красиво вийти виконавши волю народа та волю міжнародних інвесоторів. Все рівно доведеться це, робити. То, зроби це красиво.
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25.02.2021 17:07 Ответить
страна, где судья вообщЕ, никАк, ОНИ - БОГИ, не отвечает за вынесенные им решения, обречена на правовой беспредел.. за которым последует беспредел на улице, в быту, в промышленности, во всём
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25.02.2021 17:12 Ответить
Бреше. Я заходив на кілька сайтів. Заблоковані..
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25.02.2021 17:50 Ответить
tor або vpn допоможе.Нема проблеми.
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25.02.2021 20:46 Ответить
Ну и конечно остается большой вопрос относительно адекватности отдельных представителей Фемиды, которые готовы поддаваться давлению различных мошенников и выносить произвольные и необоснованные решения Именем УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3250106 - да любой баран теперь может выносить любые самые дебильные решения именем Украины, потому что барану за это ничего не будет, а любые деньги лишними никогда не будут...
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25.02.2021 22:53 Ответить
 
 