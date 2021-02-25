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США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

США нужно привлечь к

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, если они заинтересованы.

Об этом Резников рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, привлечение США - это возможный сценарий. Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.

"Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и нормандском и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно", - считает Резников.

Он также уверен, что Путин не должен быть против, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами". Но перезагрузку нормандского формата следует провести уже в ближайшее время.

"… потому что если этого не произойдет, потом будет трудно к этому вернуться. И будет стагнация этого процесса", - отметил Резников и добавил, что лично официально не контактировал с новой администрацией США.

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Топ комментарии
+8
Вот это чувак работёнку отхватил. Изначально понятно. что на выходе будет полный ни .уя. КПД=нулю, но бабло же под эту тему выделяют и с ним нужно что-то приятно решать. США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников - Цензор.НЕТ 938
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25.02.2021 16:39
+4
А можно США привлечь и к управлению Украине? А то у нас тут велосипедист, как оказалось, и на велосипеде то ездить не умеет...
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25.02.2021 16:44
+2
Проте вміє гарно лозунги видавати! Що і передбачає посада з гарним посадовим окладом.
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25.02.2021 16:41
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спершу треба тобі, балаболу, начистити пику та дати ногою під зад
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25.02.2021 16:37 Ответить
Вот это чувак работёнку отхватил. Изначально понятно. что на выходе будет полный ни .уя. КПД=нулю, но бабло же под эту тему выделяют и с ним нужно что-то приятно решать. США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников - Цензор.НЕТ 938
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25.02.2021 16:39 Ответить
Проте вміє гарно лозунги видавати! Що і передбачає посада з гарним посадовим окладом.
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25.02.2021 16:41 Ответить
Высоко взлетел, привлечение USA его что уже вакцинировали?
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25.02.2021 16:40 Ответить
Зливається ще одна прорашенська "бліда поганка" ... РезнікоФФ
Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.Источник: https://censor.net/ru/n3250107

Кучма злився... Кравчук вже називає не АТО (доречі ООС). хто наступний???
Манкрути мляяяя...
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25.02.2021 16:41 Ответить
касапи не погодяться на такий формат
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25.02.2021 16:42 Ответить
Вы сначала Беню привлеките к уголовной ответственности, а потом США в вашу сторону, возможно, посмотрит.
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25.02.2021 16:43 Ответить
даже и не обязательно привлекать. просто выдать штатам, как попросят. там привлекут
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25.02.2021 16:52 Ответить
Надо привлекать. Беня в США иски подает по той причине, что в Украине его краденое бабло не признано криминальным.
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25.02.2021 16:54 Ответить
согласен. только кто ж его тут привлечет?
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25.02.2021 17:16 Ответить
Я уверен, что многие вещи сейчас происходят с подачи Пороха через США. Бубочку, конечно, корчит от такой ситуации, но делать нечего, приходится изображать антикоррупционера и патриота. Может и с беней ситуация таким образом разрешится?
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25.02.2021 17:23 Ответить
хорошо бы
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25.02.2021 18:36 Ответить
А можно США привлечь и к управлению Украине? А то у нас тут велосипедист, как оказалось, и на велосипеде то ездить не умеет...
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25.02.2021 16:44 Ответить
И это настораживает, потому что я своего лысого использую совершенно в других целях!
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25.02.2021 16:57 Ответить
Шо ...ля?
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25.02.2021 17:12 Ответить
Это летом он велосипердист,а сейчас-Лыжник США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков - Цензор.НЕТ 3328
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25.02.2021 17:51 Ответить
палюбасу! от импотнента и латентного руссофила макрона и комсомолки меркель толку как от козла молока
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25.02.2021 16:50 Ответить
не воевать за нас. но участвовать в переговорах вместе/или вместо франции и германии. именно Штаты могут, и должны заставить ху...ло дать задний ход. оказывать большее политическое и санкционное давление на ху...ло. там еще далеко не все рычаги задействованы. можно очень жирные санкции включить, которые Штаты еще не включили
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25.02.2021 17:15 Ответить
США нужно привлечь? А привлекалка не отсохнет? А лысый жбан у этого прьістаркуватого маразматика Резника не расколется?
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25.02.2021 17:00 Ответить
Именно нежелание сидеть за одним столом с гопником и на равных решать региональные вопросы было и остается главной причиной что США к этому не присоединились, но все течет и меняется, и Байден совсем не похож на рыжего придурка, тем более попытка не пытка.
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25.02.2021 17:06 Ответить
О, ще один вискочив пургу гнати. Ви зауважили на те що, другий день жоден з представників влади нічого не сказав стосовно суду над Стерненком? На томість наче показилися і гонять нічого не значимі дурниці. Обіцяють "світле майбутнє" наче їм методичка Брєжнєва в руки потрапила. Обісралися в очікуванні суботнього зібрання народу на захист політв'язнів.
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25.02.2021 17:17 Ответить
Резника-в буцигарню!Он сказал,что работа в ТКГ заблокирована с июля,а деньги налогоплательщиков он получал исправно США потрібно залучити до "нормандського формату" найближчим часом, - Резніков - Цензор.НЕТ 5165
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25.02.2021 17:55 Ответить
а може вам самим перетрускаветскатся?
дополнительные 3х дневные курсы по управлению страной,
перетрахавшимся в двухдневные перед етим - говорят очень помогают...
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25.02.2021 18:52 Ответить
Казочка для малят, правда дід Панас назвав її більш вживаним в побуті словом.
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25.02.2021 19:10 Ответить
В "нормандский формат" входят только те, кто устраивает путлера, как только туда путлер допустит Байдена - считайте, что Украину продали.
Естественно этот Резников и готовит такой вариант на фоне громогласного пустозвонства Байдена
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26.02.2021 02:25 Ответить
 
 