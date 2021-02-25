США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, - Резников
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что США нужно привлечь к "нормандскому формату" в ближайшее время, если они заинтересованы.
Об этом Резников рассказал в интервью "Голосу Америки", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, привлечение США - это возможный сценарий. Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.
"Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и нормандском и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно", - считает Резников.
Он также уверен, что Путин не должен быть против, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами". Но перезагрузку нормандского формата следует провести уже в ближайшее время.
"… потому что если этого не произойдет, потом будет трудно к этому вернуться. И будет стагнация этого процесса", - отметил Резников и добавил, что лично официально не контактировал с новой администрацией США.
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Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.Источник: https://censor.net/ru/n3250107
Кучма злився... Кравчук вже називає не АТО (доречі ООС). хто наступний???
Манкрути мляяяя...
дополнительные 3х дневные курсы по управлению страной,
перетрахавшимся в двухдневные перед етим - говорят очень помогают...
Естественно этот Резников и готовит такой вариант на фоне громогласного пустозвонства Байдена