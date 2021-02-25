РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11326 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 309 20
Кабмин (13801) назначение (2047) Витренко Юрий (376) Минэнерго (216)

Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявляет: поскольку его приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики, он не уверен, что будет рассматривать другие предложения.

"С точки зрения здравого смысла все же должен быть полноценный министр. Какой-либо временно исполняющий обязанности - это временное решение", - сказал Витренко журналистам в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, позволит ли ему принятый Верховной Радой закон полноценно выполнять свои обязанности в статусе "и.о.", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время он отметил, что не владеет информацией о том, будет ли его кандидатура вновь вноситься на должность и когда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" может снова вынести на голосование назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики, - Корниенко

"Меня приглашали на должность первого вице-премьера - министра энергетики. Другие предложения мне не поступали. Я не рассматривал и не уверен, что буду их рассматривать", - подчеркнул Витренко, отвечая на вопрос, останется ли он в министерстве, если его не назначат министром.

Как сообщалось, Верховная Рада поддержала с предложениями президента Украины Владимира Зеленского закон о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, которые были прекращены из-за связанного с COVID-19 карантина, и о продлении срока полномочий исполняющих обязанности министров (на сегодня – и.о. министра энергетики Витренко).

До этого парламент дважды не поддержал кандидатуру Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Оплачена была должность министра энергетики, так что другие должности не предлагайте!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:48
+5
"Хачю бить владичіцей морскою!"(с)
показать весь комментарий
25.02.2021 16:59
+4
не тот гешефт для специалиста-социалиста....
показать весь комментарий
25.02.2021 16:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не тот гешефт для специалиста-социалиста....
показать весь комментарий
25.02.2021 16:45 Ответить
А на нари, а на нари?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:44 Ответить
Хто попробував вкусненьке, просту їжу вже не захоче... Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 4860
показать весь комментарий
25.02.2021 16:45 Ответить
ты смари какое встибськое ! ))))
показать весь комментарий
25.02.2021 16:46 Ответить
Та вы шо?! Из князей в грязи? Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 2165
показать весь комментарий
25.02.2021 16:46 Ответить
Он будет богаче, чем другие министры. Ведь он будет еще немножко шить...
показать весь комментарий
25.02.2021 16:47 Ответить
Оплачена была должность министра энергетики, так что другие должности не предлагайте!
показать весь комментарий
25.02.2021 16:48 Ответить
Тут питання лишень одне - яким чином Вітренко зміг вплинути на президента,що той так вперто відстоює його інтереси?При цьому втрачаючи рейтинг і популярність.І,згадуючи цитату Зеленського "на мєня может вліять только мой син" думаєш - невже "прогрєсівна соціалістка" його розвела?
показать весь комментарий
25.02.2021 16:53 Ответить
Пара лямов на кого хочешь повлияет)))
показать весь комментарий
25.02.2021 17:24 Ответить
А может пара яиц, плотно зажатых в руке дяди Сэма?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:56 Ответить
та вынесите его на улицу вместе с креслом вперёд ногами, уже примелькалась эта морда и то не то и это не так, вы меня уволили? а я не уйду, у меня мама с гранатой.
показать весь комментарий
25.02.2021 16:57 Ответить
"Хачю бить владичіцей морскою!"(с)
показать весь комментарий
25.02.2021 16:59 Ответить
Витренко о возможности занять другую должность, кроме министра энергетики: Я не рассматривал и не уверен, что буду рассматривать другие предложения - Цензор.НЕТ 148
показать весь комментарий
25.02.2021 17:07 Ответить
Це що за страхіття?
показать весь комментарий
25.02.2021 19:18 Ответить
Другие должности я не проплачивал, и проплачивать не буду!))) Интересно, а тищенко бабки ему назад вернул...)))
показать весь комментарий
25.02.2021 17:23 Ответить
Є така посада головзавхоз корупційного корита.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:11 Ответить
"Вор должен сидеть в тюрьме!"= єдина посада вітренку (видренку). Мама- Видренко Розалія.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:34 Ответить
Весело було дивитися, коли Йуля з вогнем в очах і металом у голосі завила, що її фракція за жодних обставин не підтримає призначення Вітренка. Воно й зрозуміло: дві лисиці в одному курнику - то забагато. Навіть для самих лисиць Вітренко про можливість обійняти іншу посаду, крім міністра енергетики: Я не розглядав і не впевнений, що розглядатиму інші пропозиції - Цензор.НЕТ 2395 .
показать весь комментарий
25.02.2021 18:40 Ответить
А мама такая хорошая.Про паровоз поёт.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:19 Ответить
ще б пак, біля газу тепліше.
показать весь комментарий
26.02.2021 06:57 Ответить
 
 