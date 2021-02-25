РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11326 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 663 7
прокуратура (4867) растрата (222) Черкассы (802)

И.о. директора коммунальной поликлиники Черкасс будут судить за растрату 2,4 млн грн во время закупки противоэпидемических товаров, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

И.о. директора коммунальной поликлиники Черкасс будут судить за растрату 2,4 млн грн во время закупки противоэпидемических товаров, - прокуратура

Завершено досудебное расследование и в суд направлен обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из черкасских коммунальных некоммерческих лечебных учреждений по факту служебной халатности с причинением тяжких последствий охраняемым интересам территориальной громады города Черкассы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

По данным следствия, подозреваемая ненадлежаще выполнила возложенные на нее служебные обязанности и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаров, связанных с предотвращением возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 (дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, защитные щитки и костюмы, медицинские халаты, маски, перчатки нестерильные, бахилы и т.д.), что привело к заключению в мае 2020 соответствующих договоров и перечислению частному обществу бюджетных средств в сумме 7 млн ​​941 тыс. грн, в то время, как согласно проведенной экспертизы указанные товары можно было закупить за 5 млн 506 тыс. грн.

Закупка товаров по завышенным ценам привела к чрезмерным затратам бюджетных средств на общую сумму около 2 млн 435 тыс. грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс, - глава ОГА Скичко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А постелил бы асфальт вокруг больнички, был бы у вiслюка молодец...
показать весь комментарий
25.02.2021 16:52 Ответить
А чому ту іо ніхто не попередив, що перевіряти будуть?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:06 Ответить
Кого то кольнули, или вакцинируйся или сдавай весь расклад.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:23 Ответить
А патамуша жадний був,не ділився !
Треба як Стєпанов работать,з кришою конкретною.
От закупили вакцинку не напряму ,А ЗНОВУ,СКА,ЗНОВУ !!! через посередника,фірмочку,зареєстровану три місяці тому....
Вже не ховаються,все виносять...
В.о. директора комунальної поліклініки Черкас судитимуть за розтрату 2,4 млн грн під час закупівлі протиепідемічних товарів, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7451

В.о. директора комунальної поліклініки Черкас судитимуть за розтрату 2,4 млн грн під час закупівлі протиепідемічних товарів, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6939
показать весь комментарий
25.02.2021 18:49 Ответить
а виходили злодюги МОЗ на індусів через Ольгу Піщанську,теперішню голову АМКУ ,в минулому-менеджер на Арселор Міттал,на сестру якої записане майно Зєлі в Італії...
Отакий ланцюжок вийшов...
Зєля (Стєпанов)-Піщанська-Вірди Бікрам Джит Сінгх-Кумар Пранаав-Serum Institute of India
показать весь комментарий
25.02.2021 19:01 Ответить
а за то что закатали в асфальт ковидные деньги .никого судимть не будут ?
показать весь комментарий
25.02.2021 19:32 Ответить
Прям так все расписывают в статье, как будто все дебилы и не понимают, что человек заложил себе откат, причем намеренно.
и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаровИсточник: https://censor.net/ru/n3250115

Конечно, закупка на 8 лямов, а она не проверила рыночную стоимость)))) прибежала в ближайший ларек, занесла 8 лямов и затарилась масками по 100 грн за штуку. Мол, времени на раздумья нет, нужно действовать быстро и решительно, ГОРОД В ОПАСНОСТИ!!!! Деньги не главное, надо срочно спасать людей))))
показать весь комментарий
25.02.2021 20:34 Ответить
 
 