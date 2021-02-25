И.о. директора коммунальной поликлиники Черкасс будут судить за растрату 2,4 млн грн во время закупки противоэпидемических товаров, - прокуратура
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Завершено досудебное расследование и в суд направлен обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора одного из черкасских коммунальных некоммерческих лечебных учреждений по факту служебной халатности с причинением тяжких последствий охраняемым интересам территориальной громады города Черкассы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
По данным следствия, подозреваемая ненадлежаще выполнила возложенные на нее служебные обязанности и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаров, связанных с предотвращением возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19 (дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, защитные щитки и костюмы, медицинские халаты, маски, перчатки нестерильные, бахилы и т.д.), что привело к заключению в мае 2020 соответствующих договоров и перечислению частному обществу бюджетных средств в сумме 7 млн 941 тыс. грн, в то время, как согласно проведенной экспертизы указанные товары можно было закупить за 5 млн 506 тыс. грн.
Закупка товаров по завышенным ценам привела к чрезмерным затратам бюджетных средств на общую сумму около 2 млн 435 тыс. грн.
Пожалуйста, подождите...
Треба як Стєпанов работать,з кришою конкретною.
От закупили вакцинку не напряму ,А ЗНОВУ,СКА,ЗНОВУ !!! через посередника,фірмочку,зареєстровану три місяці тому....
Вже не ховаються,все виносять...
Отакий ланцюжок вийшов...
Зєля (Стєпанов)-Піщанська-Вірди Бікрам Джит Сінгх-Кумар Пранаав-Serum Institute of India
и не проверила ни лично, ни через подчиненных работников среднюю рыночную стоимость товаровИсточник: https://censor.net/ru/n3250115
Конечно, закупка на 8 лямов, а она не проверила рыночную стоимость)))) прибежала в ближайший ларек, занесла 8 лямов и затарилась масками по 100 грн за штуку. Мол, времени на раздумья нет, нужно действовать быстро и решительно, ГОРОД В ОПАСНОСТИ!!!! Деньги не главное, надо срочно спасать людей))))