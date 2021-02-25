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На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов

На сегодняшний день ни один производитель не продает вакцины от коронавируса коммерческим организациям.

В Украине также не существует коммерческого рынка вакцин. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У нас не существует пока коммерческого рынка вакцин. У нас есть четкое понимание по этапам вакцинации, которые государство будет обеспечивать бесплатно, а коммерческого рынка вакцин нет. Официально ни одна компания производитель вакцин не продает их коммерческим организациям. Мощностей катастрофически не хватает", - отметил он.

Ранее также сообщалось, что по прогнозам главы МОЗа, платная вакцинация в Украине начнется не раньше лета. 

Читайте также: Вакцинация медиков: сделать прививки согласились только двое сотрудников инфекционного отделения Александровской больницы

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
И Хомчака. Он там сейчас пытается вакцинировать неизвестно чем солдат.
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25.02.2021 17:01
+9
Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!!
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25.02.2021 16:59
+9
Та ти що???
А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
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25.02.2021 17:05
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Зеленского и Степанова на показательную вакцинацию !!!
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25.02.2021 16:59 Ответить
И Хомчака. Он там сейчас пытается вакцинировать неизвестно чем солдат.
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25.02.2021 17:01 Ответить
физраствором или глюкозой? ))) эти аферисты умеют обращаться с фото-видео аппаратурой
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25.02.2021 17:02 Ответить
Даже до физраствора не снизошли. Боятся
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25.02.2021 17:04 Ответить
Ага.До смертельного исхода.
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25.02.2021 19:13 Ответить
[говорит с сожалением]
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25.02.2021 17:00 Ответить
Та ти що???
А де гроші перераховані за китайський шмурдяк богатирьовській прокладці???
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25.02.2021 17:05 Ответить
Та есть одна рифма...
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25.02.2021 17:06 Ответить
Будь ласка озвучте... бо в мене окрім нецензуності нічого не припадає у висловах...
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25.02.2021 17:09 Ответить
"бо в мене окрім нецензуності нічого не припадає" - аналогично.
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25.02.2021 17:11 Ответить
но вы сможете ее перепродать, уже получив (купив) как государство... )))
я в вас верю! )))
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25.02.2021 17:00 Ответить
Ну да, иначе повредить бизнесу госчиновникам. Китайскую вакцину за 3$ купить по 17$ и потом ещё не получить. Вот это по Степановски.
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25.02.2021 17:01 Ответить
вот непруха у медбрата с крадуцким... и контору псевдоврача из Израиля накрыли...
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25.02.2021 17:05 Ответить
Хомчак поехал проталкивать вакцинацию на передовой. Мужики, держитесь !
Берите пример с врачей - в Александровке во всем инфекционном отделении только два человека согласилось уколоться этим дерьмом

Зеленского и Степанова на показательную
вакцинацию !
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25.02.2021 17:05 Ответить
Им если и вколят то водичку, с этикеткой препарата. И напечатанным на цветном принтере сертификатом.
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25.02.2021 17:11 Ответить
Потому то вы и нашли того кто проадавал шмурдяк через прокладку - китайцев, да? А потом и индусов? А с пфайцером не получилось, да? Министр, тоже мне.
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25.02.2021 17:10 Ответить
Смотрю на этого туриста из Индии и есть только одно желание - сдать его на анализы в ветлечебницу ! На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов - Цензор.НЕТ 1018
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25.02.2021 17:10 Ответить
Юлька Тімашонка зі своїм Таміфлю напевно всі нігті згризла, дивлячись на Степанова з вакциною На сегодня ни один производитель не продает вакцину коммерческим организациям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7563
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25.02.2021 17:14 Ответить
За виключенням Раїних прокладок...
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25.02.2021 17:15 Ответить
Смешно. Пфайзер навеняка уже весь продали.
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25.02.2021 17:16 Ответить
уберите сруля нарцисса
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25.02.2021 17:16 Ответить
На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 2551 На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 8143
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25.02.2021 17:47 Ответить
А как же "Лекхим", через который китайцы якобы требуют закупать вакцину, или они уже не коммерческая организация?
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25.02.2021 18:08 Ответить
А как же твоя брехня про китайцев? Ты же рассказывал ,что они продают свою вакцину фирме прокладке от богатыревой ,и что это их условия? Брехуны зедебильные уже да же не помнят ,что они врали неделю назад.Или не задумываются лохи которые их избрали ,все равно все проглотят.
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25.02.2021 18:36 Ответить
Если моча индусов считается вакциной то Степанову нужно срочно в сизо На сьогодні жоден виробник не продає вакцину комерційним організаціям, - Степанов - Цензор.НЕТ 7257
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25.02.2021 18:39 Ответить
Ответьте мне.Вот на хрена этого идиота пиарят?
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25.02.2021 19:16 Ответить
То есть ты сейчас степашка спалился, что знал о том что Лекхим тебе вакцины не продаст? А баблосы ты туда уже "подарил"?
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26.02.2021 11:47 Ответить
 
 