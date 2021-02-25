РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11257 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 297 8
вакцина (3815) Крым (26016) Донбасс (26945) Резников (1168)

Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и "медицинский геноцид"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и

Вакцинация от COVID на оккупированных территориях является военным преступлением. Российская вакцина "Спутник V", которая используется для этого, не зарегистрирована в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины… без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины - это военное преступление", - отметил Резников.

Вице-премьер также добавил, что украинская сторона открыла все КПВВ, чтобы люди могли перейти линию разграничения и получить медицинскую помощь, но оккупанты блокируют пропуск и создают "медицинский геноцид".

Также читайте: С июля переговоры на Минской площадке заблокированы, - Резников

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значит использовать несертифицированную вакцину на территории Украины… с разрешения украинского правительства можно?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:16 Ответить
РєзнікоФФ це ти звераєшся до свого патрона ЙУХла???
показать весь комментарий
25.02.2021 17:18 Ответить
А зарегистрированная бурда индийская благо?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:20 Ответить
и сразу *****- троллей повылазило уйма! Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и "медицинский геноцид" - Цензор.НЕТ 8911
показать весь комментарий
25.02.2021 20:23 Ответить
А отметку в ветпаспорте им делают после вакцинации?
показать весь комментарий
25.02.2021 17:23 Ответить
бесполезно! все равно за границу не пустят
Резников о вакцинации в оккупированном Крыму и ОРДЛО: Это военное преступление и "медицинский геноцид" - Цензор.НЕТ 3523
показать весь комментарий
25.02.2021 20:29 Ответить
це наука за скотську позицію) камєнь с нєба, так сказать)
показать весь комментарий
25.02.2021 17:33 Ответить
Одним больше. Одним меньше.
показать весь комментарий
25.02.2021 17:34 Ответить
 
 