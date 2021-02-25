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Новости Политика Украины
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Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария

Депутаты Черновицкого городского совета поддержали обращение к Президенту, Верховной Раде, Министерстве юстиции, СНБО и областных советов Украины о запрете деятельности партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партии Шария.

Соответствующее решение депутаты приняли во время сессии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина пережила три волны декоммунизации и дерусификации, каждая из них имела свое логическое завершение. Все предыдущие общественно-политические революции в независимой Украине приводили к запрету пророссийских антиукраинских партий - Коммунистической партии и Партии регионов. Сегодня есть уникальный шанс успешно завершить эту борьбу и победить в гибридной войне с российским влиянием. Просим вас подготовить и принять законопроект и соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили фактическую деятельность партий, защищающих интересы российского агрессора в Украине, - это "Оппозиционная платформа - За жизнь" и партия Шария ", - зачитал текст обращения его инициатор, депутат фракции "Народный контроль" Иван Гончарюк.

В целом текст обращения поддержали 27 депутатов городского совета, что составляет большинство от депутатского корпуса.

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Также во время сессии Черновицкого горсовета депутаты приняли обращение к Президенту, Раде, генпрокурору и уполномоченному по правам человека о ситуации, сложившейся с судебным приговором активисту Сергею Стерненко.

"Дело Стерненка очередной раз подчеркнуло необходимость реформы судебной системы. Поэтому депутатский корпус Черновицкого городского совета выражает глубокую обеспокоенность фактом нарушения прав человека. Призываем Президента Украины, генерального прокурора, депутатов Верховной Рады и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека дать надлежащую оценку ситуации и начать процесс полноценной реформы судебной системы путем обеспечения справедливого и беспристрастного рассмотрения судебных дел ", - говорится в обращении.

28 депутатов Черновицкого горсовета из 42 поддержали это решение.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Давно пора
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25.02.2021 17:16
+10
этих мразей не запрещать надо, а сажать за госизмену.
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25.02.2021 17:18
+5
Земляки-МОЛОДЦЫ!
Долой предателей ОПЭЖОПИСТОВ И ШАРИКОВЫХ!
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25.02.2021 17:28
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25.02.2021 17:16 Ответить
Их вообще не надо было регистрировать. Партия РыГоАналов у нас запрещена, а ОПЗЖоппые- это перекрасившиеся РыГоАналы.
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25.02.2021 20:27 Ответить
этих мразей не запрещать надо, а сажать за госизмену.
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25.02.2021 17:18 Ответить
Сажать куда і на що.
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25.02.2021 19:18 Ответить
Ще одна партія під заборону

Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария - Цензор.НЕТ 472
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25.02.2021 17:20 Ответить
Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария - Цензор.НЕТ 4926 Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария - Цензор.НЕТ 8763
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25.02.2021 17:26 Ответить
ермака с зеленским не хватает.
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25.02.2021 18:17 Ответить
Земляки-МОЛОДЦЫ!
Долой предателей ОПЭЖОПИСТОВ И ШАРИКОВЫХ!
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25.02.2021 17:28 Ответить
Підтримую!
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25.02.2021 17:58 Ответить
Вы не поверите, но вся эта мертведчуковско-петушариевская каша заваренная дерьмаком-зеленским - пыль в глаза лохам 73%. Посудите сами: если мертведчук финансировал терроризм, то почему с него не снята дупутатская неприкосновенность и его не помещено в сизо? Если зеленые пыдриоты закрывают прорашистские помойки, то почему не закрыли наш и срана.юа? Третье, мусора знают, что петушатина в гейропе, но они обьявляют его в общенациональный розыск - это вообще прикол какой-то, да?! Третье, мусора знают, что партия петушария была оформлена на подставного лоха, но закрывать говнопартию никто не спешит. Четвертое, петушарик через свой говноканал разжигает межнациональную рознь, восхваляет фашизм, но мусорня нихера не делает, чтобы закрыть на территории Украины его помойку... Вам еще нужны доказательства, что в деле этих двух персонажей - имитация бурной деятельности зебилами и ничего более?!
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25.02.2021 17:59 Ответить
Нужно точечно водить санкции на каждого сепара. Иначе если закрыть ОПЗЖ, они создадут другую партию, как канал медведчука закрыли а теперь создают новые.
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25.02.2021 18:13 Ответить
Черновицкий горсовет просит Раду и Президента запретить ОПЗЖ и партию Шария - Цензор.НЕТ 1476
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25.02.2021 18:22 Ответить
Присоединяюсь к требованию черновицкого горсовета!! ты присоединяешься?
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25.02.2021 18:28 Ответить
Якщо йдеться про загальноукраїнський масштаб - то цілком слушно. Щодо Чернівців, то тут у першу чергу вартує прибити місцеву вату - михайлішина з його посіпаками. Бо Піенькулій та ОПЗЖопники вагомого впливу там не мають.
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25.02.2021 18:35 Ответить
Ці падлюки вже почали шантажувати нового мера, та ведуть обшуки в його замів. Скоріш за все, новий мер принципова людина і чінушам з Міхайлішеним не війшло "порешать"
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25.02.2021 19:07 Ответить
Новий мер такий самий чорт як продан з михайлішиним
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25.02.2021 19:47 Ответить
А от я в тому не впевнений.
Звісно, людина може не пройти випробування грошима і владою. Але наскільки я пам'ятаю Рому зі школи, хлопцем він був порядним та серйозним.
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25.02.2021 20:51 Ответить
Наскільки мені відомо, михайлішин - "очі та вуха" ведмедчука в Чернівцях.
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25.02.2021 20:52 Ответить
Михайлішин риг, цього теж вистачить
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25.02.2021 21:10 Ответить
після централізованої заборони ці можуть подохнуть самотужки.
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25.02.2021 21:25 Ответить
А Киевский горсовет не хочет присоединиться к требованиям? Шо педалик промычит на этот раз?
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25.02.2021 19:21 Ответить
 
 