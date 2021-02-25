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Новости Политика Украины
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Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит признаков того, что Россия влияет на решения Венгрии в отношении Украины.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию HVG, перевод которого приводит посольство Украины в Венгрии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решение относительно Украины", - заявил Кулеба.

Он напомним о позиции Венгрии в вопросе продолжения санкций ЕС против РФ и предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Если мы посмотрим, например, на санкции ЕС, введенные российской агрессии против Украины в 2014 году, мы видим, что ЕС продолжает карательные санкционные меры, и Венгрия также одобряет эти решения. Когда же в прошлом году НАТО предоставил Украине статус Партнера с расширенными возможностями Венгрия это поддержала ", - сказал министр.

Он отметил, что "Венгрия это гордая страна, которая способна самостоятельно определить свои национальные интересы и строить двусторонние отношения с одним государством без влияния на двусторонние отношения с другой".

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Топ комментарии
+19
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 3544
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25.02.2021 17:20
+15
Зміни окуляри з рожевих на діоптричні...
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 8601
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25.02.2021 17:20
+14
кулєбі повилазило, і он нє відіт. а воно є.
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25.02.2021 17:21
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Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 3544
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25.02.2021 17:20 Ответить
Зміни окуляри з рожевих на діоптричні...
Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины - Цензор.НЕТ 8601
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25.02.2021 17:20 Ответить
кулєбі повилазило, і он нє відіт. а воно є.
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25.02.2021 17:21 Ответить
Вопрос один: "Сколько отломилось?"
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25.02.2021 17:22 Ответить
Были в венгрии *******, стали крипто-*******. Теперь их даже Кулеба не видит. )
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25.02.2021 17:23 Ответить
Кулєбі потрібно купити окуляри. Або навпаки - зняти.
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25.02.2021 17:26 Ответить
Передромофил горбатый!
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25.02.2021 17:27 Ответить
Еще один великий слепой -- Гомер, Мильтон, Паниковский и Кулеба.
(по И.Ильфу и Е.Петрову)
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25.02.2021 17:30 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2021 17:53 Ответить
"Суслика видешь? Нет. И я не вижу, а он есть."
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25.02.2021 17:32 Ответить
Що кулебі веліли, те він і озвучив.
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25.02.2021 17:47 Ответить
То так. (Мініссрань) ЗЕміністр інакше діяти не в змозі...
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25.02.2021 17:58 Ответить
В шапито 🤢🤡🎪👹 других не держат ! Все хитросделанные слепнут и глохнут , когда надо Ермаку и его подшефному
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25.02.2021 18:24 Ответить
Дебiл...!
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25.02.2021 19:18 Ответить
у него вместо очков - доллары....
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25.02.2021 20:04 Ответить
Запишите Кулебу на завтра к окулисту
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25.02.2021 22:13 Ответить
Він або тупий, або коллаборант, якщо не бачить. З недавніх прикладів: Угорці і Білоруси у нас купували електроенергію на шалені кошти, а РФ їм безкоштовно АЕС побудувало.
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26.02.2021 01:20 Ответить
- Пьер, ты что собираешься жениться на Наташе Ростовой?
- Да...
- Да ты что, ее же весь Тамбов перетоптал...
Задумался Пьер, в быту Безухов, ушел...
На следующий день приходит, весь радостный... Друзья спрашивают:
- Что такой радостный?. - на что тот отвечает -

- Да я посмотрел, сколько там того Тамбова... Таки женюсь...
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26.02.2021 06:36 Ответить
що можна побачити коли оченята ....здою обшиті?
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26.02.2021 06:56 Ответить
 
 