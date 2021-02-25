Кулеба: Не вижу признаков влияния РФ на венгерскую политику в отношении Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит признаков того, что Россия влияет на решения Венгрии в отношении Украины.

Об этом он сказал в интервью венгерскому изданию HVG, перевод которого приводит посольство Украины в Венгрии, передает Цензор.НЕТ.

"Мы знаем, что между Москвой и Будапештом установились особые отношения, но я не вижу признаков того, что Россия влияет на венгерские решение относительно Украины", - заявил Кулеба.

Он напомним о позиции Венгрии в вопросе продолжения санкций ЕС против РФ и предоставления Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

"Если мы посмотрим, например, на санкции ЕС, введенные российской агрессии против Украины в 2014 году, мы видим, что ЕС продолжает карательные санкционные меры, и Венгрия также одобряет эти решения. Когда же в прошлом году НАТО предоставил Украине статус Партнера с расширенными возможностями Венгрия это поддержала ", - сказал министр.

Он отметил, что "Венгрия это гордая страна, которая способна самостоятельно определить свои национальные интересы и строить двусторонние отношения с одним государством без влияния на двусторонние отношения с другой".

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