Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Топ-заданием, данным ей, является организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины", - отметил министр.

По словам Кулебы, также топ-приоритетом посла Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет являться безопасность.

"Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам надо обеспечить безопасность моей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты", - подчеркнул глава МИД.

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