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Новости Политика Украины
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Байден (2382) США (23182) Кулеба Дмитрий (2634) Маркарова (244)

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба

Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Топ-заданием, данным ей, является организовать визит президента США в Украину. Мы не принимали президента США с 2008 года, и, учитывая динамику нашего партнерства и роль, которую США сыграли в Украине с 2014 года, я считаю, что сейчас самое время сделать это, особенно учитывая то, что это очень особенный год для Украины", - отметил министр.

По словам Кулебы, также топ-приоритетом посла Маркаровой будет установление активных и доверительных контактов с новой администрацией США и наполнение стратегического партнерства Украины и США конкретными проектами. Другим важным приоритетом, по словам министра, будет являться безопасность.

"Потому что все остальное зависит от безопасности. Нам надо обеспечить безопасность моей страны для того, чтобы успешно осуществлять изменения, трансформации, амбициозные экономические проекты", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Назначение Маркаровой послом в США на финальном этапе, на стадии выхода указа президента, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Сциклу буде атата......!

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
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25.02.2021 17:26
+11
А Байден в курсе ..?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8701
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25.02.2021 17:26
+9
К времени визита Байдена, в Украине будет уже нормальный президент.
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25.02.2021 17:26
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Сначала пусть снизойдет до звонка бубочке. Потом уж все остальное. Кстати, Маркарова уже посол?
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25.02.2021 17:23 Ответить
К времени визита Байдена, в Украине будет уже нормальный президент.
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25.02.2021 17:26 Ответить
Это хорошая идея. Я только "за".
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25.02.2021 17:28 Ответить
Нам би дожити до того часу ,з "нашим" 73%-овим лохторатом !!!)))
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25.02.2021 17:29 Ответить
Время как раз лечит. Спросите у Моисея.
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25.02.2021 17:31 Ответить
40 років для мене ,це занадто,люди стількі не живут !!!)))
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25.02.2021 17:37 Ответить
Надо пробовать.
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25.02.2021 17:39 Ответить
Так і робимо !!))
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25.02.2021 17:41 Ответить
Это необходимое и достаточное условие.
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25.02.2021 17:30 Ответить
Это не вiслюк.
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25.02.2021 19:53 Ответить
Читайте Хроники президента, там об этой всей катавасии с Маркаровой давно пишут. Она с дуру пообещала устроить встречу кловану с Байденом за теплое место в США. Ну-ну, че то ржу. Счас Байден все бросит, и приедет или позовет к себе вяличайшего)))) Пока соберется, там уже Канцлерский суд Делавера бубачке приговор вынесет
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25.02.2021 17:46 Ответить
Спочатку депортація бариг в США для очищення від вкрадених грошей в Українців, і посадка в тюрягу до Лазаренка.
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26.02.2021 07:47 Ответить
Визит любой ценой?
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25.02.2021 17:24 Ответить
Вибачте... Я не бідна людина, але не з'їм стільки попкорну.
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25.02.2021 17:31 Ответить
Сциклу буде атата......!

Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6839
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25.02.2021 17:26 Ответить
А Байден в курсе ..?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8701
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25.02.2021 17:26 Ответить
Викрадення?
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25.02.2021 17:27 Ответить
Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6568

Ржунимагу!!!
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25.02.2021 17:33 Ответить
Мабуть для цього відклали виробництво чергової частини "Місія нездійсненна" - чекають нових сюжетних ходів... Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6215
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25.02.2021 17:34 Ответить
Понти, аби запудрити мізки. Байден і по США зараз не їздить. Головне завдання зараз бравурними новинами заглушити справу Стерненко і зменшити кількість людей, які вийдуть на захист політв'язнів.
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25.02.2021 17:27 Ответить
"Мечтать,надо мечтать,детям орлиного племени..." !!!))))
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25.02.2021 17:28 Ответить
Будь ласка... не плутайте орлів з "клювастими"...
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25.02.2021 17:35 Ответить
Це не ті орли ,що літают,а ті що лайно ковтають !!!)))))
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25.02.2021 17:40 Ответить
Это ты про тех орлов, которые деревья клюют? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6885
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25.02.2021 17:46 Ответить
який кловун, такі й міністри.
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25.02.2021 17:33 Ответить
ха ха ха ,то она была нужна как финансист , для сотрудничества с мвф , теперь вспомнили ,что нужен дипломат
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25.02.2021 17:40 Ответить
хорошо будет, если Байден согласится на телефонный разговор с клованом..)
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25.02.2021 17:45 Ответить
Бубі треба терміново попіаритись, бо рейтинги пішли по жіночій лінії - тому МЗС повинно день і ніч працювати над дозволом доставки тіла на інший континент.
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25.02.2021 17:45 Ответить
Весь "державний" апарат гарує над втілення забаганок підстаркуватонго 43-річного малЬчіка.
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25.02.2021 17:45 Ответить
Миссия невыполнима
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25.02.2021 17:50 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·26 мин

"Посол Украины в США Оксана Маркарова получила задание организовать визит президента США Джо Байдена в Украину. Кулеба" Министр иностранных дел не знает что Зеленский не подписал указ о ее назначении ? Что касается визита Байдена ... НЕ-А ...
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25.02.2021 17:55 Ответить
А шо? Всё ж реалистично. Байден уже старенький, а Маркарова - дэбэла тётка - подкараулит Байдена в подворотне Белого Дома, с ноги его вырубит, Байден уже очухается в стольном граде Киеве. Только это всё вряд ли. Вместо себя Байден двух Джонов пришлёт - Хербст на воротник и Болтон в сраку.
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25.02.2021 17:57 Ответить
Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба
З якою метою ,, щоб виманити зі США і арештувати на підставі плівок деркача ?? Топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9683 .
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25.02.2021 18:11 Ответить
Не треба скептики, це цілком можливо при умові, коли рак на вербі свисне або ж на ній виростуть груші.
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25.02.2021 18:37 Ответить
Ця шахрайка тільки красти вміє.
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25.02.2021 18:51 Ответить
Оце так гумор, розсмішіть Джо Байдена, він ще таких долбодятлів не зустрічав.
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26.02.2021 07:52 Ответить
Маркарова, организуйте нелоху вагон и тележку понтов.
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25.02.2021 18:59 Ответить
Слухайте люди. Я з цього клоуна Зели балдею все більше і більше. Вірніше не так з нього як з польоту його фантазії. То він хоче терміново в Україні провести олімпійські ігри, бо йому закортіло спортивний оскар отримати. Абсолютно не розуміючи що це таке і в яку копійку для бюджету це влетить. То запрошує Маска в Житомир щоб там якийсь спутник разом в космос запустити. Тепер от знов . Терміново треба Байдена в Україну затягнути. Для цього стратегічного замислу терміново розробляється супер коварна операція з призначення Оксани Маркарової послом в США. Я так розумію дружбан Баканов доповів Зелі секретну інформацію Служби зовнішньої розвідки про сексуальну орієнтацію і сексуальну активність президента США Джозефа Байдена. Бо накше пояснити для чого було змінювати терміново посла, карєрного дипломата на людину , яка до цього ніколи не працювала на дипломатичній роботі я не розумію. Тільки одне спливає на розум Маркарова має сексуально соблазнити і затягнути в ліжко Джозефа Байдена. Той розчулиться , розмякне і приїде в Україну з Державним візитом Оплески Занавіс. Клоун Зеля супер президент. Домігся державного візиту президента США
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26.02.2021 00:58 Ответить
димон со знанием дела дал целеуказание послице - организовать, пустить пыль в глаза... какой мыныстыр - такова и политика...
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26.02.2021 06:32 Ответить
 
 