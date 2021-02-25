Обслуживавший Бундестаг электрик оказался шпионом России, - прокуратура Германии

Гражданин ФРГ Йенс Ф. работал в компании, которая выполняла работы для немецкого парламента. Он переслал планы Бундестага сотруднику посольства РФ в Берлине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"В период с конца июля 2017 года до начала сентября 2017 года обвиняемый по собственной инициативе решил передать информацию о планах этажей немецкого Бундестага российским спецслужбам", - сказано в сообщении прокуратуры Германии.

По данным прокуратуры, Йенс Ф. работал в компании, которая ранее неоднократно выполняла работы для немецкого Бундестага. Работа заключалась в проведении проверок портативных электрических приборов в помещениях, используемых парламентом. Обвиняемый имел доступ к PDF-файлам с планами этажей вышеупомянутых объектов высшего законодательного органа ФРГ.

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Эти планы, по заключениям прокуроров, 55-летний Ф. переслал работнику посольства РФ в Берлине, который работает на российскую службу военной разведки ГРУ.

Федеральная прокуратура передала обвинения отделу государственной безопасности Высшего регионального суда в Берлине 12 февраля 2021 года, который должен принять решение об открытии дела.

Отмечается, что мотив Ф. сих пор непонятен, ранее он не контактировал с Россией.

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