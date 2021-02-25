Олигарх Кауфман может быть "смотрящим" за Одесской областью со стороны ОП, - Рябошапка
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Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что бизнесмен и миллионер Борис Кауфман может выступать в роли "смотрящего" за Одесской областью со стороны Офиса Президента.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос о том, может ли Кауфман выступать "смотрящим" в одесском регионе.
"Все знают эти фамилии. Да, абсолютно", - ответил Рябошапка.
По словам экс-генпрокурора, он и другие "смотрящие" могут контактировать с Офисом Президента и влиять на политику и решения, принимаемые на Банковой.
"Когда я был в должности генерального прокурора, было открыто много производств, связанных с местными элитами. Сейчас все они где-то "похоронены"; и те, против кого открывались эти производства, кто подозревался, например, в расхищении земель Одесского аэропорта и других злоупотреблениях в Одессе, с одесским имуществом; сейчас эти люди фактически являются, грубо говоря, "смотрящими" за одесским регионом. Они общаются с Офисом президента", - объяснил Рябошапка.
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Тоді і не дивно.
Українців до влади не допускають.
Поставив над собою панів з нацменшин, яким за Україну та українців не болить.
самі ж потім кагал обрали.
коли на нього записаний тедіс ?
#стерненкуволю
Цинизм ситуации усугубляется еще и тем, что Кауфман по-прежнему должен бизнесу и рядовым вкладчикам 7 млрд грн, а государству - 4,7 млрд грн,
которые оно выплатило по депозитам его лопнувшего финучреждения.
https://plus.obozrevatel.com/crime/na-tedis-glaza-zakryili-kaufman-otsudil-u-ukrainyi-elitnyij-kompleks-v-tsentre-odessyi.htm
Как украсть миллиард. Борис Кауфман, На "Тедис" глаза закрыли.
https://news.obozrevatel.com/politics/kak-ukrast-milliard-kak-boris-kaufman-otmetil-vtoruyu-godovschinu-obyiskov-u-sebya.htm
АМКУ має зруйнувати монополію ФСБшної компанії "Мегаполіс" - (тепер називається Тедіс) залишились вуха Кесаєва, а саме - Річард Фенхолз, давній партнер росіянина, який забезпечував йому купівлю російських активів, та Лео Маклафлін, член ради директорів російського Мегаполісу., а санкції Президента мають вдарити і по бізнесу Кауфмана.
Антимонопольний комітет повинен знищити монополію фсбшного бізнесу, а спеціальні служби - перестати займати страусячу позицію. Причетність Кєсаєва до Тедіс-Мегаполіс очевидна. Отже, санкції мають бути поширені і проти Мегаполіс - Україна (Тедіс). Хоча б у вигляді заборони виведення капіталу з України. І вишенька на торт - "Тедіс-Мегаполіс" управляє Боря Кауфман - партнер Саші Стоматолога і друг всіх політвтікачів.
(Олига́рхия - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан. Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Википедия)