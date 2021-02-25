Олигарх Кауфман может быть "смотрящим" за Одесской областью со стороны ОП, - Рябошапка

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка считает, что бизнесмен и миллионер Борис Кауфман может выступать в роли "смотрящего" за Одесской областью со стороны Офиса Президента.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он рассказал в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос о том, может ли Кауфман выступать "смотрящим" в одесском регионе.

"Все знают эти фамилии. Да, абсолютно", - ответил Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, он и другие "смотрящие" могут контактировать с Офисом Президента и влиять на политику и решения, принимаемые на Банковой.

"Когда я был в должности генерального прокурора, было открыто много производств, связанных с местными элитами. Сейчас все они где-то "похоронены"; и те, против кого открывались эти производства, кто подозревался, например, в расхищении земель Одесского аэропорта и других злоупотреблениях в Одессе, с одесским имуществом; сейчас эти люди фактически являются, грубо говоря, "смотрящими" за одесским регионом. Они общаются с Офисом президента", - объяснил Рябошапка.

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