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Киев (24534) Нацполиция (15731) стрельба (3161)

Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

Сегодня около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет.

Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельства происшествия будет дана правовая квалификация.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Промахнулись? Воздух не пострадал?
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25.02.2021 17:51
+4
Вчера в маршрутке кто то так стрельнул что пришлось проветривать
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25.02.2021 17:54
+4
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4887
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25.02.2021 18:28
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Промахнулись? Воздух не пострадал?
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25.02.2021 17:51 Ответить
нажаль ніхто з перехожих не мав зброю, бо тоді б вони усі побігли б на ту будівельну площадку і обов'язково би там знищили злочинність Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1209
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25.02.2021 17:58 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1221
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25.02.2021 17:59 Ответить
ви що не знаєте, що в країнах де у всіх є зброя - всі люди, а на будівельних площадках тим більше, всюди ведуть себе культурно один до одного і не стріляють!
а якщо, раптом, хтось стрільне, то одразу всі перехожі хопають свої пістолі і заспокоюють того, хто стріляв першим
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25.02.2021 18:01 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 8694
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25.02.2021 18:04 Ответить
100500 відсотків! коли є зброя у всіх - злочинність знищується на очах
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25.02.2021 18:07 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 7411
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25.02.2021 18:10 Ответить
да хтож так стреляет? очередями надо + базука...от неучи!
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25.02.2021 18:23 Ответить
Почему слово "воздух" с маленькой буквы? Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 7929
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25.02.2021 17:53 Ответить
Вчера в маршрутке кто то так стрельнул что пришлось проветривать
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25.02.2021 17:54 Ответить
чому ви не стрєльнули у відповідь?
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25.02.2021 18:03 Ответить
Стрельнул ответной очередью.
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25.02.2021 18:06 Ответить
мабудь, після цього, бойові дії продовжувались не довго
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25.02.2021 18:08 Ответить
Водитель маршрутки выгнал всех пассажиров и бои продолжились на улице.
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25.02.2021 18:18 Ответить
Завжди ж стріляють в повітря, за рідкісним виключенням, нє?
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25.02.2021 17:54 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 1508
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25.02.2021 17:56 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 2214

Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4350
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25.02.2021 17:56 Ответить
Улицу, воспетую Куприным, боксер застраивает непотребом. Да ещё и титушня быкует
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25.02.2021 17:59 Ответить
Там еще и двоих активистов выкрали
https://m.facebook.com/groups/384123799667891/permalink/444921506921453/?sfnsn=mo
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25.02.2021 18:03 Ответить
Активисты?
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25.02.2021 18:08 Ответить
Кличко, Непоп, КМДА утомили строительным беспределом! В Киеве, последние пол года каждую неделю митинги обманутых покупателей жилья разных ЖК! Кличко игнорирует!
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25.02.2021 18:09 Ответить
Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция - Цензор.НЕТ 4887
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25.02.2021 18:28 Ответить
..ни о чём, "но очень интересно"..
а вообще, щас у мусоров модно хватать на улице патриотов Украины.. был бы человек, а статью бенедиктовцы нарисуют
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25.02.2021 18:34 Ответить
 
 