Неизвестные стреляли в воздух возле строительной площадки в Киеве, введена полицейская операция

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители проводят первоочередные следственные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Киева.

Сегодня около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе в Голосеевском районе по улице Ямской. На вызов немедленно выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

По предварительной информации, группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылись. Пострадавших нет.

Для задержания правонарушителей в столице введена специальная полицейская операция.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. В настоящее время материалы должным образом зарегистрированы в территориальном подразделении, после установления обстоятельства происшествия будет дана правовая квалификация.

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