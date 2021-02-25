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Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжили осуществлять вооруженные провокации в районе проведения операции Объединенных сил и пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а у Песков - еще и из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя противник применил против наших защитников автоматические станковые гранатометы, а у Славного - станковые противотанковые гранатометы.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
Вам надо писать не "обстреляли позиции ВСУ", а "обстреляли землю Украины".
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25.02.2021 18:13
+9
Гребаное, ЗЕбильное перемирие в действии
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25.02.2021 18:11
+7
Ось таке воно зелене перемир"я !!!))))
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25.02.2021 18:12
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Гребаное, ЗЕбильное перемирие в действии
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25.02.2021 18:11 Ответить
По ходу на снарядах было написано - "за медведчука"....
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25.02.2021 18:12 Ответить
Ось таке воно зелене перемир"я !!!))))
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25.02.2021 18:12 Ответить
Головне жодної агресіі в бік агресора !!)))
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25.02.2021 18:13 Ответить
Вам надо писать не "обстреляли позиции ВСУ", а "обстреляли землю Украины".
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25.02.2021 18:13 Ответить
а в ответ на обстрелы тишина...только бумажные челобитные...
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25.02.2021 18:16 Ответить
Наемники РФ из гранатометов обстреляли позиции ВСУ возле Пивденного, Песков, Павлополя и Славного, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7760
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25.02.2021 18:22 Ответить
Найманці РФ із гранатометів обстріляли позиції ЗСУ біля Південного, Пісків, Павлополя і Славного, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1113
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25.02.2021 18:39 Ответить
Эти мины выстреливают тонкие нити и срабатывают при зацепе. Сейчас ********* застреливают их в жилые кварталы возле наших позиций
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25.02.2021 18:47 Ответить
Каким новым? Это еще савецкая мина ПОМ-2, принятая на вооружение в 1980 году! Сегодня есть несколько уже более совершенных рассейских её модификаций!
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25.02.2021 18:55 Ответить
И где же ваши байрактары,деньги всадили а пользы ноль?Опять понты,а люди гибнут
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25.02.2021 19:39 Ответить
 
 