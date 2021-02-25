РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
17 183 380
Зеленский (16530) Медведчук (1754) Порошенко (19362) Европейская Солидарность (998)

Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, -

Пятый президент Петр Порошенко поддержал решение СНБО по поводу санкций против Виктора Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако это решение Офис президента превратил в грязную кампанию против политического оппонента Порошенко, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявили в пресс-службе "Европейской Солидарности", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

"По интенсивности и тональности этой кампании создается впечатление, будто президент Владимир Зеленский адресует ее не Медведчуку и ОПЗЖ, а направляет против Порошенко и "Европейской Солидарности". Так как он два года боролся с Порошенко, а не с Путиным. "Связка" между Порошенко и Медведчуком, о которой сегодня снова пишут блоггеры Банковой, заключалась лишь в одном - вынужденной координации в вопросах освобождения заложников. Никто никогда из этого не делал тайны", - говорится в заявлении политсилы.

Так, 25 июня 2014 года пресс-служба президента Петра Порошенко по итогам четырехсторонней телеконференции с президентами Украины, России и Франции сообщала об инициативе нашего ключевого партнера, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы" в ее состав вошел Виктор Медведчук". Это было предложение Ангелы Меркель, которую поддержали другие участники разговора - впоследствии об этом подробно рассказывал представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный.

Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных "готов был бы сотрудничать хоть с чертом лысым". За несколько лет удалось освободить более 3000 заложников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Поддерживаю решение СНБО о санкциях против Медведчука и призываю ВР принять закон об ответственности коллаборационистов

"При этом, в отличие от Зеленского, Порошенко не отпустил в Россию ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Путина, ни беркутовцев, которые расстреливали Майдан, и тому подобное. И не слил в Россию информацию о спецоперации российских военных преступников против Украины из так называемой группы Вагнера. При президентстве Порошенко политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована. В большую политику Медведчук вернулся уже при Зеленском на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го", - заявляют в "ЕС".

Относительно вопроса энергетики. Как только на рубеже 2014-15 годов была преодолена экстра-критическая ситуация с веерными отключениями электроэнергии, именно команда Порошенко приняла и внедрила решение о прекращении закупки в России электроэнергии, которую при Зеленскому вновь стали покупать. Также команда Порошенко полностью отказалась от российского газа. И этими решениями была обеспечена энергетическая независимость Украины. Наконец, именно команда Порошенко прекратила поставки электричества в Крым учитывая то, что ответственность за обеспечение полуострова должны нести оккупационные власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко об ответственности за сотрудничество со страной-агрессором: Медведчук - точно коллаборант

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+62
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6472
показать весь комментарий
25.02.2021 18:27
+50
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 8038. Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 1117 .
показать весь комментарий
25.02.2021 18:30
+46
Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4961
показать весь комментарий
25.02.2021 18:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Для Пєці і Зєлі Медведчук - це Святе. Пєця його обдарував царськими подарунками, а Зєля йому популярность створює удаваними переслідуваннями. Бо ніхто ж ці його помийки вже не дививсь. А зараз у зажопів рейтинг підріс на тлі захмарних тарифів. Скоро ж дострокові
показать весь комментарий
25.02.2021 20:28 Ответить
А це хто за ручки тримається?

https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
показать весь комментарий
25.02.2021 20:59 Ответить
Не хочешь))
Будет тема о Медведчуке, ОПЗЖ и т.д., там и пожелаю.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:03 Ответить
Только тема про пэтра,так в комментах сразу куча крестиков(кацапы истерят) плюс местные ватники пукают, и вообще напряг в воздухе. С чего бы это уже второй год? Вроде вся власть у зелени. Или всё таки ссут в штаны от "барыги"?
показать весь комментарий
25.02.2021 19:56 Ответить
Конечно! У них диарея начинаеться от написанного :"Порошенко будет Президентом Украины,и даже два срока подряд!"
показать весь комментарий
25.02.2021 20:07 Ответить
Зєля - це філія Пєці. Тільки не публічна.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:24 Ответить
То чого жулька так у ту філію до зєлі рветься? Їй клоуни в морду харкнуть, а вона обітреться і знов лізе.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:25 Ответить
Бубочка уже від усюди приймає ... Все шкодить і шкодить
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1344
показать весь комментарий
25.02.2021 19:59 Ответить
И не только он.
показать весь комментарий
25.02.2021 19:59 Ответить
Ну а кого же еще!
"Та сторона" ему денюшку регулярно платит! Купила "всеосяжне перемир'я" за "Лигу смеха".
Эти права нужны раше как зайцу стопсигнал! А так - купили!
Занимаються всем,что запрещено ВСУ! От разведки беспилотниками и отстрелов снайперами,до безбояязненного строительства укреплений!
Сколько заплатили лично Зеленскому за убийство каждого украинца,всеравно узнаем!
показать весь комментарий
25.02.2021 20:05 Ответить
Мафия Коломойского против Порошенко Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!". По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:19 Ответить
Боротьба Пєці і Зєлі - боротьба нанайських хлопчиків.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:31 Ответить
Ю. Тимошенко:ви знаете,що у нас внесенний закон 4680 який передбачає,що треба людям віддавати газ по тій ціні як це було до 2014року.Газ українського видобутку по 3гривні,а не по 9гр за кубометр.І віддати газ з газових сховищ по собівартості.Ви знаете,що цей законопроект можна проголосувати в режимі ат-хок за один день. І ми домовлялися ,що я звернуся до всіх лідерів фракцій щоб ми проголосували за режим ат- хок.Нажаль три фракціі досі не поставили свої підписи.Це лідери фракціі "СН",ЄС"і"Голос".Ці три пидписи стримують розгляд цього питання.Люди мусять знати своїх героїв!!!

https://www.youtube.com/watch?v=JQvSkExXaoo&fbclid=IwAR0K5JD0kzZaKdWZkX3-***************************************
показать весь комментарий
25.02.2021 20:33 Ответить
хіба тіки зе... все упороте бидло від сволоти, нацкорпуса і до комуняк, рингі, сепарів і пр мразі включаючи цензорівських дебілів яким порох не зробив рай і прпавову державу за помахом чарівної палички , всі працюють проти нього. Ну сепарня і ват нехай. Робота їхня така. а от псевдо патріотичній мразі яким і досі Порох сере в штани я б з задоволенням поперегризав би горлянки..
показать весь комментарий
25.02.2021 20:20 Ответить
"но смысл в том, господа, что вы все пидо.асы, а я Дартаньян!"
(с) порошенко
показать весь комментарий
26.02.2021 11:29 Ответить
Це на словах. А справами Зєля і Пєця доводять, що вони разом з каратавим голосом втрьох давно в коаліції, бо голосують одностайно за тотальний розпродаж всієї України іноземним спекулянтам, за захмарні тарифи, за нако і ігорний бізнес. Взагалі не бачу між ними різниці. Може тільки зовнішня.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:21 Ответить
Ваньо, справами твоя бабаюля уже відкрито в коаліції з зебандою, а ти тут до чогось Пороха притулив. У тебе вже останні мізки засохли. Чи може вже альцгеймер поселився в дурній голові?
показать весь комментарий
25.02.2021 20:57 Ответить
Начнем с того, что ТЮ на сиське Коломоского висит гораздо дольше ЗЕлупонька.

Поэтому коалиция двух сосалок Коломоя ТЮ и ЗЕ было делом времени.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:01 Ответить
Юля у 2009му забрала у Бєні одеський припортовий, а Зєля за це Юлю і близько до влади не підпускає. Брехня порохоботів це тільки підтверджує.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:14 Ответить
Тимошенко: Привет, именинник. Поздравляю с днем рождения!

Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Хочу поблагодарить в твой День рождения тебя за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых, самых важных делах. Я просто хочу сказать тебе, что я очень это ценю и хочу, чтоб Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь: спокойствие, чтоб тебя оставили в покое, чтоб ты мог спокойно жить, работать и наслаждаться вообще всем этим, чтобы все самое худшее осталось позади в новом году.
Коломойський: Спасибо! Но мы пока нашей цели не добьемся - мы ж не успокоимся.
Тимошенко: Нет, но это однозначно. Я вообще не знаю, когда ты от своей цели отказывался. Я не помню такого. Я хочу, чтоб ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь. Очень… Поэтому - просто держись. Я знаю, тебе щас нелегко.
Коломойський: Надеюсь, скоро увидимся.
Тимошенко: а. Увидимся. Хорошо тебе отметить день рождения, и всего самого лучшего.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Пока. Обнимаю крепенько.
Коломойський: Пока. Целую.
Тимошенко: Целую. Пока. https://rakurs.rovno.ua/27285
показать весь комментарий
25.02.2021 22:47 Ответить
І шо? Це відміняє те, що Юля забрала у Бєні одеський припортовий і повернула його в Державу?
показать весь комментарий
25.02.2021 23:17 Ответить
Це не відміняє того, що вона продажна шльондра була, є і буде. Запитай у Паші Лазаренка.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:34 Ответить
По собі судиш.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:58 Ответить
4 КАНАЛ - Тимошенко - прем'єр: нардеп від Батьківщини ...

Коаліція «Батьківщини» та «Слуг народу» ⬇ «Батьківщина» готова розділити відповідальність з владою, - так прокоментував ...
4 дні тому

Тимошенко про коаліцію: "Батьківщина" готова створити ...
1 лют. 2021 р. - 01.02.21 18:34 - Тимошенко про коаліцію: Батьківщина готова створити коаліцію зі слугами народу, - Тимошенко. Голова Батьківщини ...

Тимошенко назвала партії, з якими "Батьківщина" готова об ...
21 лип. 2019 р. - "Ми готові формувати коаліцію виключно з партіями "Голос" і "Слуга народу". Ні з якими іншими партіями ми не будемо об'єднуватися", ...

Тимошенко готова до коаліції з Зеленським | Українська ...
10 черв. 2019 р. - Партія Батьківщина готова до вступу в коаліцію з партією Слуга народу у наступному парламенті.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:36 Ответить
Ну так. Коаліція на умовах Юлі. Коли корупція має бути знищена. Так Зєля ж не хоче
показать весь комментарий
25.02.2021 23:19 Ответить
у Жулі аж 20 осіб та вона буде ставити умови? Фантазер...
показать весь комментарий
26.02.2021 00:02 Ответить
Не треба виляти хвостом, як собака в сливках. Факт в тому, що жулька готова на все "як актриса з німецьких фільмів для дорослих" аби долучили до корита.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:21 Ответить
Коаліція зі "Слугою народу" та прем'єр Порошенко.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
показать весь комментарий
26.02.2021 09:34 Ответить
Борис Беспалий

ЯК ПОРОХА ВІД МЕДВЕДЧУКА ВІДМАЗУЮТЬ

У зв'язку із санкціями В. Медведчуку з поплічниками, мережа рясніє липовим подивом: чому цього не зробив президент П. Порошенко?
Ніби не знають, що Порошенко діяв зворотно: дістав В. Медведчука із політичного смітника, і розкручував його бізнес та канали, аби мати у другому турі проросійського кандита - єдиного, кого міг би там перемогти.
Відтак, питати, чого П. Порошенко не чавив В. Медведчука - те саме, як питати чого В. Янукович не чавив, наприклад, М. Азарова.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:39 Ответить
не плутай агента російських спецслужб Порошенко з Ю.Тимошенко.

Порошенко єврей? Коли вигідно - так.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3oY5U2XNnUe1c-cfjrLYvPnUBOjywv5r1uIeyEtdr2MQ2B1J5O2eQcVqs&v=GiStegBG4vA&feature=youtu.be
показать весь комментарий
26.02.2021 09:48 Ответить
На злодієві шапка голить. Жулька Капітельман - жидівка і агент ФСБ, два в одному.

ФСБ завербовала Тимошенко в 1995 м | Народні блоги

В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть данную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ ...

Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють на ФСБ... Юлія Тимошенко - агент ФСБ і агент політичного впливу Путіна ...
показать весь комментарий
26.02.2021 11:38 Ответить
Знову засновник"ПР"П.Порошенко і екс генеральний продюсер каналу"Інтер"В. Зеленський відмовились підтримувати голосування за закон про зниження тарифів для людей.
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
показать весь комментарий
26.02.2021 09:45 Ответить
Зе-скот не піддається вихованню. Плівки Байдена його нічому не навчили..Вони будуть жерти будь яке лано аби хоч трошки з цього лана пристало до Пороха..
показать весь комментарий
25.02.2021 20:26 Ответить
сегодня на 4-м канале выскочил опять Драздофф обсудить пленки Медведчука и Суркова, и что вы думаете? эта подстилка Драздофф начал опять склонять Парашенко, Парашенка и медведчук, а про Зелю, Суркова - ни слова. Драздоффу кто-то хорошо платит.
показать весь комментарий
25.02.2021 23:58 Ответить
Хтось чув від "опозиціонера"П.Порошенко на адресу Ю.Вітренко і В.Зеленського щось подібне?
** https://www.facebook.com/watch/live/?v=244697250539054&ref=notif&notif_id=1614077424304357&notif_t=live_video
показать весь комментарий
25.02.2021 20:31 Ответить
Пряма мова: "Я хочу звернутися до влади.
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
показать весь комментарий
25.02.2021 20:35 Ответить
Вони не можуть бути суперниками, бо сплелись навколо одних і тих корупційних схем, як дві гадюки(обоє по китайському гороскопу "Змія", доречі)
показать весь комментарий
25.02.2021 20:41 Ответить
А-я-яй, яке горе. Хтось Петру і ПЕСу напудив в калісони... Як це сумно...
показать весь комментарий
25.02.2021 20:55 Ответить
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1341
показать весь комментарий
25.02.2021 20:57 Ответить
Які там баснословні гонорари у тролів? Так, недоїдки з барського столу. Але і за це треба дякувати, бо життя зараз стає не цукор з кожним роком. Тим більш, що совістю хліба не намастиш і кави з неї не звариш Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 8541
показать весь комментарий
25.02.2021 21:26 Ответить
так и знал Иван, что ты продался за те недоедки, но прощаю тебе. Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1960
показать весь комментарий
25.02.2021 22:41 Ответить
Ну так, Іван продавсь. Хоч я і пишу майже єдиний, що тут на сайті 95% друкуються продажні тролі з ботоферми. Насправді мораль - не остання річ в житті людини. Брехати за гроші - продавати совість. А совість - це є прямий зв'язок з Господом. Люди куди після смерті збираються мандрувати?
показать весь комментарий
25.02.2021 23:31 Ответить
А тебя чё уже из Ольгино выгнали? Да и нахера ты тут такой тупой нужен. Это ты ванятку сулиму обмануть можеш но не умных людей.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:17 Ответить
Пішов ти в сраку!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:09 Ответить
Было бы умилительно здорово, если бы глубокоуважаемый Пётр Алексеевич и не менее уважаемый Владимир Александрович обоюдно учтиво обменивались бы нахлынувшими воспоминаниями о славных временах булавоносных, чалясь на соседних нарах у зарешёченного окна южной стороны буцыгарни.
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше, чем создавали бы душевную атмосферу, наполняя всю камеру соответствующими ароматами.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:16 Ответить
Враг Порошенко а бьет Мертвечука. Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 9128
показать весь комментарий
25.02.2021 21:21 Ответить
Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 1536
показать весь комментарий
25.02.2021 21:25 Ответить
Хто там кого б'є, Соломоновичу??? Більшої показухи перед майбутніми достроковими в Раду я і не пам'ятаю. Медведчук за таку постанову Зєлє відстібнув не по дитячому, переконаний
показать весь комментарий
25.02.2021 21:29 Ответить
Дострокових не буде.
показать весь комментарий
25.02.2021 23:01 Ответить
Ще не всі отримали платіжки за комірне. Дайте трохи часу
показать весь комментарий
25.02.2021 23:21 Ответить
Як не отримали? Лютий вже закінчується. Весна через три дні. Та й не піде Зе на розпуск ВР. Бо більшості він вже не збере.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:09 Ответить
бо обісцялось вже від невтомних зусиль посадити Порошенка, шут гороховий. Скоро обісциться і Метвечину садити...
показать весь комментарий
26.02.2021 00:09 Ответить
Так це ж Зеля , що ж тут дивного . ? Клоун - дурачок . Для нього це - нормально . Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 7577 .
показать весь комментарий
26.02.2021 19:26 Ответить
И это представители той партии, прости Господи.
Мдааа, но фотка пятого президента, лидера партии ЕС зачётная.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:33 Ответить
Зеленский борется с медведчуком, а порошенко - с зеленым змием ))))
показать весь комментарий
25.02.2021 21:42 Ответить
Не отпустил беркутовцев ? А куда же они **** все разбежались ? Даже однорукий Осауленко ?
Прекращение закупок электроэнергии у раши ? Балабол ! А это что ? У вас овец память короткая ?
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
показать весь комментарий
25.02.2021 21:57 Ответить
Это униженное и растоптаное чудо некоторые хотят видеть седьмым?
Вот над этим нужно всем задуматься!
показать весь комментарий
25.02.2021 22:02 Ответить
Конечно борется) Кто же еще будет лохматить бабушку как не Петр)) Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 6633
показать весь комментарий
25.02.2021 22:56 Ответить
послал МАркарян в США денюжку выпрашивать, а продолжает гавнить на Порошенко. Байден все видит и слышит.
показать весь комментарий
26.02.2021 00:11 Ответить
Тут бы дожить до 78, а он еще и видит и слышит. Глыба! Головним ворогом Зеленський вважає Порошенка і бореться з ним, – "ЄС" - Цензор.НЕТ 2551
показать весь комментарий
26.02.2021 09:40 Ответить
Ваше то Хулио 100 лет себе намерял.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:24 Ответить
брехня.
показать весь комментарий
26.02.2021 01:43 Ответить
Цензор, благаю - не треба таких новин!!!!! Пороховата починае казитися і безупинно закликає "понять і прастіть"....... ))))) А на цьому жлобі тавра ніде ставить - бо крутився, як блоха під нігтем, поки не став "патріотом" України!
показать весь комментарий
26.02.2021 05:57 Ответить
Пеця - ти обісрався. Який з тебе головний ворог. Хоча так, справді, для України ти - ворог.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:45 Ответить
якщо ворог для тебе, не значить для України, зелебот
показать весь комментарий
26.02.2021 09:33 Ответить
.. тебе гуменюкможет Порошенко и враг но для Украины он сделал столько как ни кто другой..Порошенко может и не идеальный политик он что то сделал для страны что то упустил из виду ,но припомни и назови хотя бы одного политика который сделал больше чем 5-й президент.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:20 Ответить
съешь рошенку, маладэц
показать весь комментарий
26.02.2021 18:21 Ответить
Сивочолий Гетьман переможе Зелену Шмарклю. Або ні. Дивиться цей цікавий серіал на балкитних екранах і не забувайте сплачувати євпропейську комуналку із своїх українських гаманців.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:18 Ответить
"Так, 25 июня 2014 года пресс-служба президента Петра Порошенко по итогам четырехсторонней телеконференции с президентами Украины, России и Франции сообщала об инициативе нашего ключевого партнера, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы" в ее состав вошел Виктор Медведчук". Это было предложение Ангелы Меркель, которую поддержали другие участники разговора - впоследствии об этом подробно рассказывал представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный."
показать весь комментарий
26.02.2021 10:08 Ответить
А у патріота -"бандерівця" Порошенко своєї думки немає щодо кума Путіна?
Коли у березні 2019 СБУ дає персональний дозвіл літаку Медведчука на перетин повітряного кордону - вона виконує накази Путіна чи Порошенка?
показать весь комментарий
26.02.2021 10:29 Ответить
Вова, ты глуп.
Патриоту Порошенко нужно было добиться поддержки Запада и остановить наступление Расии.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:54 Ответить
Невже зашкварчало під ногами у сивочолого ліпецького криголама?
Тікай Педро покі є час,ти ж не Тимошенко з першої перевірки в СІЗО опинишся в інвалідном візку.І,це твоя карма!!!
**
"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Джерело: https://censor.net/ua/n3250143
показать весь комментарий
26.02.2021 10:09 Ответить
Аналогично, Порошенко считает главным врагом Зеленского и борется с ним и с Украиной, действуя по принципу чем хуже тем лучше.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:49 Ответить
Главный враг клоуна это наркомания трусость и дебелизм
показать весь комментарий
26.02.2021 11:22 Ответить
Если зеленский видит в Порошенко то ли врага толи еще кого то,я думаю что это уже патология.
показать весь комментарий
26.02.2021 17:15 Ответить
всё правильно, это шоколадное чудесей натворило...
показать весь комментарий
26.02.2021 18:18 Ответить
Страница 4 из 4
 
 