Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Петр Порошенко поддержал решение СНБО по поводу санкций против Виктора Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Однако это решение Офис президента превратил в грязную кампанию против политического оппонента Порошенко, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Об этом заявили в пресс-службе "Европейской Солидарности", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.
"По интенсивности и тональности этой кампании создается впечатление, будто президент Владимир Зеленский адресует ее не Медведчуку и ОПЗЖ, а направляет против Порошенко и "Европейской Солидарности". Так как он два года боролся с Порошенко, а не с Путиным. "Связка" между Порошенко и Медведчуком, о которой сегодня снова пишут блоггеры Банковой, заключалась лишь в одном - вынужденной координации в вопросах освобождения заложников. Никто никогда из этого не делал тайны", - говорится в заявлении политсилы.
Так, 25 июня 2014 года пресс-служба президента Петра Порошенко по итогам четырехсторонней телеконференции с президентами Украины, России и Франции сообщала об инициативе нашего ключевого партнера, чтобы в качестве "посредника для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы" в ее состав вошел Виктор Медведчук". Это было предложение Ангелы Меркель, которую поддержали другие участники разговора - впоследствии об этом подробно рассказывал представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный.
Порошенко неоднократно заявлял, что для освобождения пленных "готов был бы сотрудничать хоть с чертом лысым". За несколько лет удалось освободить более 3000 заложников.
"При этом, в отличие от Зеленского, Порошенко не отпустил в Россию ни Цемаха как ключевого свидетеля преступления Путина, ни беркутовцев, которые расстреливали Майдан, и тому подобное. И не слил в Россию информацию о спецоперации российских военных преступников против Украины из так называемой группы Вагнера. При президентстве Порошенко политическая активность Медведчука внутри страны была заблокирована. В большую политику Медведчук вернулся уже при Зеленском на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го", - заявляют в "ЕС".
Относительно вопроса энергетики. Как только на рубеже 2014-15 годов была преодолена экстра-критическая ситуация с веерными отключениями электроэнергии, именно команда Порошенко приняла и внедрила решение о прекращении закупки в России электроэнергии, которую при Зеленскому вновь стали покупать. Также команда Порошенко полностью отказалась от российского газа. И этими решениями была обеспечена энергетическая независимость Украины. Наконец, именно команда Порошенко прекратила поставки электричества в Крым учитывая то, что ответственность за обеспечение полуострова должны нести оккупационные власти.
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https://glavcom.ua/country/politics/voni-duzhe-blizki-u-merezhi-opriljudnili-nespodivane-foto-timoshenko-i-medvedchuka-658191.html
Будет тема о Медведчуке, ОПЗЖ и т.д., там и пожелаю.
"Та сторона" ему денюшку регулярно платит! Купила "всеосяжне перемир'я" за "Лигу смеха".
Эти права нужны раше как зайцу стопсигнал! А так - купили!
Занимаються всем,что запрещено ВСУ! От разведки беспилотниками и отстрелов снайперами,до безбояязненного строительства укреплений!
Сколько заплатили лично Зеленскому за убийство каждого украинца,всеравно узнаем!
https://www.youtube.com/watch?v=JQvSkExXaoo&fbclid=IwAR0K5JD0kzZaKdWZkX3-***************************************
(с) порошенко
Поэтому коалиция двух сосалок Коломоя ТЮ и ЗЕ было делом времени.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Хочу поблагодарить в твой День рождения тебя за все. И за то, что ты можешь быть настоящим другом и настоящим партнером во всех самых, самых важных делах. Я просто хочу сказать тебе, что я очень это ценю и хочу, чтоб Господь дал тебе в этой жизни все, о чем ты думаешь: спокойствие, чтоб тебя оставили в покое, чтоб ты мог спокойно жить, работать и наслаждаться вообще всем этим, чтобы все самое худшее осталось позади в новом году.
Коломойський: Спасибо! Но мы пока нашей цели не добьемся - мы ж не успокоимся.
Тимошенко: Нет, но это однозначно. Я вообще не знаю, когда ты от своей цели отказывался. Я не помню такого. Я хочу, чтоб ты знал, что я очень ценю все, что ты делаешь. Очень… Поэтому - просто держись. Я знаю, тебе щас нелегко.
Коломойський: Надеюсь, скоро увидимся.
Тимошенко: а. Увидимся. Хорошо тебе отметить день рождения, и всего самого лучшего.
Коломойський: Спасибо!
Тимошенко: Пока. Обнимаю крепенько.
Коломойський: Пока. Целую.
Тимошенко: Целую. Пока. https://rakurs.rovno.ua/27285
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https://www.bbc.com/ukrainian/features-55983543
ЯК ПОРОХА ВІД МЕДВЕДЧУКА ВІДМАЗУЮТЬ
У зв'язку із санкціями В. Медведчуку з поплічниками, мережа рясніє липовим подивом: чому цього не зробив президент П. Порошенко?
Ніби не знають, що Порошенко діяв зворотно: дістав В. Медведчука із політичного смітника, і розкручував його бізнес та канали, аби мати у другому турі проросійського кандита - єдиного, кого міг би там перемогти.
Відтак, питати, чого П. Порошенко не чавив В. Медведчука - те саме, як питати чого В. Янукович не чавив, наприклад, М. Азарова.
Порошенко єврей? Коли вигідно - так.
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3oY5U2XNnUe1c-cfjrLYvPnUBOjywv5r1uIeyEtdr2MQ2B1J5O2eQcVqs&v=GiStegBG4vA&feature=youtu.be
ФСБ завербовала Тимошенко в 1995 м | Народні блоги
В октябре 2004 года Службе внешней разведки Украины удалось добыть данную справку о деятельности Тимошенко как агента ФСБ ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють ...
Вони і досі серед нас: колишні агенти КДБ нині працюють на ФСБ... Юлія Тимошенко - агент ФСБ і агент політичного впливу Путіна ...
https://www.youtube.com/watch?v=WtO2acZ5Zes&feature=share&fbclid=IwAR1ChZI97exMd7WskJ0rftpZHjkSPhVBu6n9EjOnyMrUdWMzbVOwijV-0bg
** https://www.facebook.com/watch/live/?v=244697250539054&ref=notif¬if_id=1614077424304357¬if_t=live_video
Дорогий Володимир Олександрович, може, ви з несподіванкою почуєте ці слова.
Послухайте, ви мені не ворог.
Я з вами не борюся.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/12/7255432/
А их учтивым речам внимали бы кадилоносец Турчин и адъютант дЕрЬмак, которые по очереди тужились бы на параше, чем создавали бы душевную атмосферу, наполняя всю камеру соответствующими ароматами.
Мдааа, но фотка пятого президента, лидера партии ЕС зачётная.
Прекращение закупок электроэнергии у раши ? Балабол ! А это что ? У вас овец память короткая ?
https://ru.krymr.com/a/26816562.html
Вот над этим нужно всем задуматься!
Коли у березні 2019 СБУ дає персональний дозвіл літаку Медведчука на перетин повітряного кордону - вона виконує накази Путіна чи Порошенка?
Патриоту Порошенко нужно было добиться поддержки Запада и остановить наступление Расии.
Тікай Педро покі є час,ти ж не Тимошенко з першої перевірки в СІЗО опинишся в інвалідном візку.І,це твоя карма!!!
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"За інтенсивністю та тональністю цієї кампанії складається враження, ніби президент Володимир Зеленський адресує її не Медведчуку та ОПЗЖ, а скеровує проти Порошенка та Європейської солідарності. Джерело: https://censor.net/ua/n3250143