Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА
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Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.
Он отметил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.
"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку", - сказал Животенюк.
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Страна злорадно наблюдает за мучениями президента - чтоб знал кому медицину доверять !
надо так
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Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.