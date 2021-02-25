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Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА

Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк.

Он отметил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. При этом, после вакцинации человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

"После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того, как человек получит два укола, в электронной карточке пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такую-то прививку", - сказал Животенюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За первые полтора часа в Киеве вакцинировали от коронавируса 30 медиков, - КГГА

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
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25.02.2021 18:35
+3
я не согласен. они сценку разыграют

надо так
простигосподи - в кресле
супрун - со шприцом колет
гонатерва - вакцину подает с улыбкой
вереснь - с камерой стримит на всю страну
порох - общее руководство и координация
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25.02.2021 18:37
+3
Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
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25.02.2021 18:41
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я не согласен. они сценку разыграют

надо так
простигосподи - в кресле
супрун - со шприцом колет
гонатерва - вакцину подает с улыбкой
вереснь - с камерой стримит на всю страну
порох - общее руководство и координация
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25.02.2021 18:37 Ответить
то есть степашку тоже уколоть? Данные о вакцинации людей от коронавируса будут вноситься в единую электронную систему, - КГГА - Цензор.НЕТ 1795
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25.02.2021 18:40 Ответить
степанова просто усыпить. чо он мучается
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25.02.2021 19:01 Ответить
собак бродячих когда чипируют тоже в реестр заносят. и коров.
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25.02.2021 18:35 Ответить
адвокат читає інструкцію вакцини---відео називається в ютубі "волосся дибом!" --- особливо цікаво про гарантії виробника:
https://www.youtube.com/watch?v=Acdw2NwMe9o
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25.02.2021 19:51 Ответить
А ещё я читала, что "опухоль места укола, боль, чесотка, а также головная боль, тошнота, спутанность сознания в первые сутки вакцинации данным препаратом - это нормальное явление. Следует промассировать место укола и воздержаться от применения любых лекарственных препаратов в течении некоторого времени". Скока времени надо воздерживаться - не указано
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25.02.2021 20:29 Ответить
Фильм был такой 2007 года "Вторжение". После заражения надо было обязательно поспать, чтоб переродиться в другого человека. У одной тетеньки иммунитет был и она как ни спала, но не перерождалась. И все кричала "Я спала! Честно! Я спала!"

Прибили, в общем, ее. В реестр не попала.
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25.02.2021 18:41 Ответить
І QR-код на лоба, щоб зараженого обходити стороною.
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25.02.2021 19:32 Ответить
А если кто не захочет вакцинироваться?То что тогда?У нас же это добровольно?Или как?
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25.02.2021 19:44 Ответить
Как кредиторы Украины скажут так и будет. Но должно быть поголовно.
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25.02.2021 22:13 Ответить
Ну то,что должно -то не прокатит.Да и кредиторов уже нет,наркоман все просто*л
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26.02.2021 08:58 Ответить
 
 