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Новости Экономика
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МВФ (3297) транш (268)

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Новости Цензор.НЕТ Экономика

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров

Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, но констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как только мы получим более подробную информацию по этим вопросам и предложения в отношении отдельных политик, мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной", – подчеркнул Райс.

Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы.

Представитель Фонда не назвал каких-то сроков.

Также на Цензор.НЕТ: Советник Зеленского по экономическим вопросам Устенко о выплате госдолга: На март запас прочности уже сформирован, а к сентябрю рассчитываем получить транш от МВФ

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
"мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
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25.02.2021 18:34
+3
щас... наши могут предложить только "купи слона"
на большее их не хватает

вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
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25.02.2021 18:32
+3
Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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25.02.2021 18:38
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щас... наши могут предложить только "купи слона"
на большее их не хватает

вчера зеленая мартышка из рады на "Прямом" рассказывала что "в бюджете уже заложен и практически потрачено за полтора месяца транш от МВФ". ото и все.
чо они могут предложить? три сосны корабельных и стефанчука? я вас умоляю...
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25.02.2021 18:32 Ответить
"мы с нетерпением продолжим сотрудничество с Украиной"
Источник: https://censor.net/ru/n3250145"

МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 5875
показать весь комментарий
25.02.2021 18:34 Ответить
Ну так пообещайте им поднять цену на газ, не согласятся, пообещайте и на эл. энергию и воду. Ну а если и после этого не согласятся, тогда уж х.з. шо делать.
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25.02.2021 18:38 Ответить
Можно ещё увеличить пенсионный возраст!
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25.02.2021 18:41 Ответить
Точно! Я как то выпустил из виду, видать старею.
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25.02.2021 18:45 Ответить
МВФ ждёт, что мы пообещаем с корупцией бороться. Но воры этого не то что выполнить, но даже пообещать не могут.
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25.02.2021 19:07 Ответить
Среди вопросов, которые обсуждала миссия, Райс назвал улучшение управления банковским надзором Нацбанка, фискальные риски для дефицита бюджета и укрепление судебной системы, там нет ничего про тарифы и обдиралово народа. МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 3247
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25.02.2021 19:07 Ответить
Украинская сторона умолчала о тех недоработках, о которых говорил Райс.
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25.02.2021 19:31 Ответить
Там нет, а здесь есть. Да, к стати, как там, велфер не урезали?
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25.02.2021 20:02 Ответить
"там" рассматривают вопрос "добавления" малому бизнесу у которого меньше 20 ти работников МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів - Цензор.НЕТ 6922
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25.02.2021 20:31 Ответить
Международный валютный фонд назвал продуктивными дискуссии с Украиной, но констатирует наличие ряда нерешенных вопросов и ожидает предложений от украинской стороны для продолжения переговоров.

Да назовите вещи нормальным языком. ..."и ожидает от украинской стороны увеличения %% отката, для продолжения переговоров." Ну как дети... МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 6798
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25.02.2021 18:43 Ответить
бабла для зебілів не буде.
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25.02.2021 18:54 Ответить
«Кошти всі виплачуються в тому числі і на оздоровлення. Але йде певна затримка. Про затримку - це питання не до мене, його краще направити в МВФ. Питання наближення бюджету, для того, щоб платити все вчасно» , - зазначив Таран. МВФ ожидает предложений от Украины по ряду вопросов для продолжения переговоров - Цензор.НЕТ 765
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25.02.2021 19:04 Ответить
все вопросы такие быстрорешаемые... МВФ очікує пропозицій від України щодо низки питань для продовження переговорів - Цензор.НЕТ 7888видать следующий транш только после выборов президента
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25.02.2021 19:15 Ответить
Перемешали слова Джерри Райс в сплошную кашу. Он говорила о корупции- об этом ни слова. Он говорил о фискальных рисках для дефицита бюджета- нεχερ делать зарплаты госслужащим по миллиону гривен, а пенсии по 200 000 гривен, когда вы в долгах как в шелках. Провести люстрацию судей.Если мы будем продолжать выплачивать возмещение зарплаты за несколько лет корупционерам, которых увольняют, то мы в этом гαβне останемся навсегда.
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25.02.2021 19:23 Ответить
А ти подивись, який срач тролятня трохи вище влаштувала.
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25.02.2021 20:59 Ответить
 
 