В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области
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На Прикарпатье 10 больниц, которые принимают больных COVID-19, загружены на 100%. Остальные 16 таких медучреждений - в пределах 92-96%.
Об этом на брифинге в Надворнянской больнице сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В области ситуация (с заболеванием COVID-19 - ред.) остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, оказывающие помощь больным коронавирусом, загружены на 92-96%", - сообщил Савчук.
По его словам, всего в области развернуто 3847 койко-мест для больных коронавирусом, из них 2891 койко-место обеспечено кислородом, это 75%.
"Мобильный госпиталь был подготовлен как добавочный и резервный. В настоящее время госпитализация больных осуществляется в Богородчанскую больницу и используются для этого другие резервы", - добавил главный санврач области.
На Прикарпатье больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений.
Пожалуйста, подождите...
Местных негде лечить, отдыхающие все койки заняли.
@Punisher_Cat
Івано-Франківська область. Тут начебто бушує коронавірус.
На блок-постах виміряють температуру.
Усі заклади громадського харчування закрити. З
автра взагалі потяг у Франківську не зупинятимиться.
Коронавірус же лютує, ви ж чули...
Але Буковель живе за своїми законами!
Відео:
https://twitter.com/i/status/1364968559756075015
Відео, що розкриває брехню "санлікарів" та інших виродків про ситуацію на Івано-Франківщині, та зокрема в Богородчанах.