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больница (1387) карантин (16730) Ивано-Франковская область (837) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области

На Прикарпатье 10 больниц, которые принимают больных COVID-19, загружены на 100%. Остальные 16 таких медучреждений - в пределах 92-96%.

Об этом на брифинге в Надворнянской больнице сообщил главный государственный санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"В области ситуация (с заболеванием COVID-19 - ред.) остается на грани критической. Загруженность на 100% наблюдаем в 10 лечебных учреждениях, другие, оказывающие помощь больным коронавирусом, загружены на 92-96%", - сообщил Савчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковске: с 26 февраля в городе вводят ограничения на проезд в общественном транспорте

По его словам, всего в области развернуто 3847 койко-мест для больных коронавирусом, из них 2891 койко-место обеспечено кислородом, это 75%.

"Мобильный госпиталь был подготовлен как добавочный и резервный. В настоящее время госпитализация больных осуществляется в Богородчанскую больницу и используются для этого другие резервы", - добавил главный санврач области.

На Прикарпатье больных коронавирусом принимают 26 медицинских учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной усиления эпидемии коронавируса на Прикарпатье стали колядки, - Госпродпотребслужба

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
На Буковелі також немає місць))
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25.02.2021 18:49
+4
Там,где поц,там и все беды,статистика по фактам,а не по степашкам-ляшкам...
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25.02.2021 18:57
+3
Из Буковели сразу развозят по Ивано-Франковским больницам.
Местных негде лечить, отдыхающие все койки заняли.
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25.02.2021 18:52
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І яка це хвиля? Друга? Третя? Чи позапланова?
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25.02.2021 18:48 Ответить
Может я чего то не понимаю, но в таком случае может нужно думать как доставлять больных в соседние области где есть свободные места. Или ждём когда один хер возьмёт под личный контроль ситуацию а другой хер срочно вылетит в Ивано Франковск посмотреть на больных?
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25.02.2021 18:49 Ответить
Не, ждут пока быковель закроет зимний сезон. Его закрывать хозяин не велит.
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25.02.2021 21:46 Ответить
На Буковелі також немає місць))
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25.02.2021 18:49 Ответить
Из Буковели сразу развозят по Ивано-Франковским больницам.
Местных негде лечить, отдыхающие все койки заняли.
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25.02.2021 18:52 Ответить
Ближе к лету ждём аналогичную ситуацию в Одесской области...
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25.02.2021 18:53 Ответить
Там,где поц,там и все беды,статистика по фактам,а не по степашкам-ляшкам...
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25.02.2021 18:57 Ответить
В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 9220
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25.02.2021 18:52 Ответить
В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 3361 В 10 из 26 больниц Ивано-Франковской области отведенных для инфицированных коронавирусом уже нет мест. В остальных - заполненность 92-96%, - санврач области - Цензор.НЕТ 7760
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25.02.2021 18:54 Ответить

@Punisher_Cat

Івано-Франківська область. Тут начебто бушує коронавірус.
На блок-постах виміряють температуру.
Усі заклади громадського харчування закрити. З
автра взагалі потяг у Франківську не зупинятимиться.
Коронавірус же лютує, ви ж чули...

Але Буковель живе за своїми законами!

Відео:
https://twitter.com/i/status/1364968559756075015
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25.02.2021 19:10 Ответить
дойную корову, зеля, в любом случае закрыть не даст, а то пейсатый хозяин заругает
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25.02.2021 21:49 Ответить
https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3838640179514800

Відео, що розкриває брехню "санлікарів" та інших виродків про ситуацію на Івано-Франківщині, та зокрема в Богородчанах.
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25.02.2021 19:13 Ответить
За те, шо лікарі мовчать - колоти-не переколоти їх тими вакцинами.
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25.02.2021 20:56 Ответить
Дякуємо бухо-велю і конь-дидату шевченко!
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25.02.2021 19:39 Ответить
Життя дибілів нічому не вчить, другий раз лижники розвезли по країні вірус, головний баран країни символічний...
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25.02.2021 20:15 Ответить
Ой, хто це там гавкає з-під маски?
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25.02.2021 21:06 Ответить
 
 