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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора

Правоохранители разоблачили и задержали жителя Херсона, который через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, запрещенное вещество - каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет ориентировочно 5,6млн грн", -  отмечается в сообщении.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями УСБ Украины в Херсонской области и пограничниками Херсонского отряда Госпогранслужбы.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Пускай бы вез , зачем задерживали ???
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25.02.2021 19:57
+11
Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
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25.02.2021 19:56
+4
Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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25.02.2021 19:59
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Надо было добавить туда новичка и отпустить.....
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25.02.2021 19:56 Ответить
Всіх причепних до затримання вантажу-на гиляку..
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25.02.2021 20:46 Ответить
Пускай бы вез , зачем задерживали ???
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25.02.2021 19:57 Ответить
Та то если б герыч, то да. А курево - баловство. Зачем баловать?
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25.02.2021 19:59 Ответить
Я , как дуну , меня всегда сушит. Как раз для Крыма.
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25.02.2021 23:34 Ответить
Герыч дорогой. Он для чинуш. Как раз простые солдаты и курят.....
А обкуреные охранники военных и спец обьектов - это то шо надо!
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26.02.2021 18:50 Ответить
Тада спайсы - дёшево и сердито.
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26.02.2021 18:54 Ответить
Все вывезут, а ОП что останется Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9060?
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25.02.2021 20:08 Ответить
А в Крыму оно надо? Помнится, сразу после оккупации там попёрли спайсы.
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25.02.2021 19:58 Ответить
Надо было еще ему героина подарить с собой и отпустить.
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25.02.2021 19:58 Ответить
Та да! Нині вивозити наркотики з території, яку контролює зелена влада - велииииикий злочин! 😁
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25.02.2021 19:59 Ответить
Ну і хай би віз.
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25.02.2021 19:59 Ответить
нє согласовал с оп.
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25.02.2021 20:00 Ответить
с таким контрабасом надо туда выпускать, а обратно не впускать Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 9225
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25.02.2021 20:07 Ответить
пусть бы вез... Или так заботимся о здоровье оккупантов?
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25.02.2021 20:16 Ответить
Якщо трафік не припиняється:
Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4605
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25.02.2021 20:28 Ответить
оба на, а отак и могу, а еще и отак - престарелые кацапские бабки зае ..бали морячка в доску - просто он был неприхотлив...
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25.02.2021 21:37 Ответить
Бабки ни при чем, партию кокса в Севас завезли.
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25.02.2021 22:50 Ответить
В Крыму уже и конопля не растет. Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8582
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25.02.2021 20:32 Ответить
уход и нежность и все вырастет....))))
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25.02.2021 20:55 Ответить
Вода. Без воды не вырастет.
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25.02.2021 20:56 Ответить
Макс, ты шо так на ету херню подвис?
знаю шо нет, подверди, брат....
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25.02.2021 21:29 Ответить
У меня законный рецепт.
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25.02.2021 23:53 Ответить
Да уж... При бандеровцах траву ИЗ Крыма возили...
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25.02.2021 20:39 Ответить
ну и чего задержали?
я бы ему контрафакного спирта по глазам дозагрузил и нехай себе едет с богом...
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25.02.2021 20:43 Ответить
а шо за наезды?
бубенцу можна , a кацапоордловцам не?
"де свободный слава? - в етой стране есть свободный слава?"
кричал британец петушарий в 2014м...
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25.02.2021 20:50 Ответить
Ця новина більш коментована, ніж інші "політичні" новини. Чіпляє тема...
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25.02.2021 20:57 Ответить
пропустили бы. а с грошима взяли.
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25.02.2021 21:04 Ответить
"Трава - не наркотик"
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25.02.2021 21:39 Ответить
тобто в Херсоні наркоти завались, немає куди пристроїти,
що хоч до Криму вези, бо зіпсується ?

#стерненкуволю
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25.02.2021 22:18 Ответить
20 кг чего? сена? Или они сено назвали элитными шишками с вместимостью более 2% тгк содержащих аминокислот? Житель Херсона намагався провезти в окупований Крим 20 кг наркотиків, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5985
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25.02.2021 22:55 Ответить
Он что, дебил? Кацапские погранцы шмонают на въезд, что мама не горюй! Да и своей травы валом...
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26.02.2021 08:15 Ответить
Оце так знущання над кримськими кацапами. Після канабісу ж суушняк нападає, а там води то нема. Треба було йому Героя України давати.
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26.02.2021 09:19 Ответить
 
 