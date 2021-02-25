Житель Херсона пытался провезти в оккупированный Крым 20 кг наркотиков, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители разоблачили и задержали жителя Херсона, который через контрольный пункт въезда-выезда пытался вывезти через временно оккупированную территорию АР Крым в Российскую Федерацию 20-килограммовую партию наркотиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генпрокурора.
"По данным следствия, запрещенное вещество - каннабис мужчина спрятал в топливном баке автомобиля, на котором следовал во временно оккупированный Крым, откуда планировал доставить наркотик в РФ. Стоимость изъятого на "черном рынке" составляет ориентировочно 5,6млн грн", - отмечается в сообщении.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о сообщение ему о подозрении.
Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокурорами совместно со следователями УСБ Украины в Херсонской области и пограничниками Херсонского отряда Госпогранслужбы.
Пожалуйста, подождите...
А обкуреные охранники военных и спец обьектов - это то шо надо!
знаю шо нет, подверди, брат....
я бы ему контрафакного спирта по глазам дозагрузил и нехай себе едет с богом...
бубенцу можна , a кацапоордловцам не?
"де свободный слава? - в етой стране есть свободный слава?"
кричал британец петушарий в 2014м...
що хоч до Криму вези, бо зіпсується ?
#стерненкуволю