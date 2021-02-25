РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11662 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1 867 23
ЦИК (3635) Донецкая область (7131) досрочные выборы (126)

ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что комиссия зарегистрировала Андрея Бондаренко от партии "Слуга народа", Юлию Крюкову от партии "Голос", Надежду Масло от партии "Оппозиционный блок", Ларису Ревву от партии "Батькивщина" и Андрея Масенца и Антона Ровенского как самовыдвиженцев .

В то же время комиссия отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивко в регистрации кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87. Основные основания отказа - не внесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 19 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка - в ОВО №50, Михаила Ноняка , Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея и Иосифа Резеша - в ОВО № 87.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут через сложении полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андреевичем в связи с избранием его мэром города Надвирная.

Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровская Донецкой области.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
Сколько Шариковых на одно место...,злачное наверно и сладкое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7431
показать весь комментарий
25.02.2021 20:25
+1
Так то буде виглядати приблизно ось так:
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7555
показать весь комментарий
25.02.2021 20:30
+1
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5550 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3650
показать весь комментарий
25.02.2021 20:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сколько Шариковых на одно место...,злачное наверно и сладкое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7431
показать весь комментарий
25.02.2021 20:25 Ответить
Придумать бы такой закон,чтобы быть депутатом было НЕВЫГОДНО... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 9568
показать весь комментарий
25.02.2021 20:27 Ответить
Так то буде виглядати приблизно ось так:
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7555
показать весь комментарий
25.02.2021 20:30 Ответить
тоді б всі свободівці пішли в депутати.
показать весь комментарий
25.02.2021 21:08 Ответить
Если нет юридического образования,то каким ты будешь депутатом уже ясно и сейчас,законы придумаешь такие,хоть на стенку лезь от счастья... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 2120
показать весь комментарий
25.02.2021 20:30 Ответить
О чём ты говоришь?
У нас Генеральный Прокурор был без юридического образования!
А депутатами, если ты помнишь, могли быть и пастухи, и свинарки, и шахтёры, и комбайнёры.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:35 Ответить
У Зели юридическое... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3022
показать весь комментарий
25.02.2021 20:37 Ответить
Почитай свой коммент.
показать весь комментарий
25.02.2021 20:38 Ответить
А ты свой... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5034 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
25.02.2021 20:39 Ответить
Шариковы любят Щариковых ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 8145 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 8145
показать весь комментарий
25.02.2021 20:40 Ответить
У нас Генеральный Прокурор был без юридического образования!


и поэтому вы выбрали Верховным Главнокомандующим четырежды уклониста ?
показать весь комментарий
25.02.2021 21:43 Ответить
Из пороха и зели я выбрал бы меньшее зло.
И от этого зло добром не становится.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:34 Ответить
а ты где-то видел или слышал про 100-процентное добро ?

расскажи
показать весь комментарий
25.02.2021 22:37 Ответить
А где я писал про 100%?
Ты мне свои домыслы не приписывай.
Я ясно написал.
Я выбрал бы из двух зол меньшее.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:40 Ответить
но ты не написал, какое из зол для тебя меньшее.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:40 Ответить
Судя по твоей нервозности, ты и сам догадался.
показать весь комментарий
25.02.2021 22:42 Ответить
судя по тому, что в моих комментах ты нашел какую-то нервозность, чувство восприятия реальности у тебя слегка напрочь отсутствует
показать весь комментарий
25.02.2021 22:46 Ответить
Вот и подтверждение моих слов.
Не нервничай.
показать весь комментарий
25.02.2021 23:11 Ответить
ЦВК зареєструвала вже 25 кандидатів на довиборах у Раду на одному з округів Донеччини - Цензор.НЕТ 1628
показать весь комментарий
25.02.2021 23:15 Ответить
Удачное у тебя селфи получилось.
Спасибо, не буду.
показать весь комментарий
25.02.2021 23:57 Ответить
ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 5550 ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 3650
показать весь комментарий
25.02.2021 20:30 Ответить
Пятачок,это какие то ************* пчелы...,у тебя ружжо есть?Есть..беги за ружжом... ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины - Цензор.НЕТ 7359иначе они меня съедят...,Мульт с глубоким философским смыслом
показать весь комментарий
25.02.2021 20:34 Ответить
 
 