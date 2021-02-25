ЦИК зарегистрировал уже 25 кандидатов на довыборах в Раду на одном из округов Донетчины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 6 кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 в Донецкой области на промежуточных выборах в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что комиссия зарегистрировала Андрея Бондаренко от партии "Слуга народа", Юлию Крюкову от партии "Голос", Надежду Масло от партии "Оппозиционный блок", Ларису Ревву от партии "Батькивщина" и Андрея Масенца и Антона Ровенского как самовыдвиженцев .

В то же время комиссия отказала Тарасу Нечепоруку и Антону Ивко в регистрации кандидатами в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 87. Основные основания отказа - не внесения денежного залога в определенном законом размере и несоответствие представленных документов требованиям избирательного законодательства.

Ранее Комиссия уже зарегистрировала 19 кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах: Викторию Шилову, Валентина Рыбина, Артема Марчевского, Иштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Александра Груздева, Сергея Звагольського, Богдана Мироненко, Александра Тамбулатова, Юрия Третьяка - в ОВО №50, Михаила Ноняка , Александра Шевченко, Марусю Звиробий-Беленькую, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинского, Юрия Юрченко, Василия Вирастюка, Юрия Голинея и Иосифа Резеша - в ОВО № 87.

Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта промежуточные выборы народного депутата в округах №87 и № 50.

Выборы в 87-м округе на Прикарпатье пройдут через сложении полномочий народным депутатом из фракции "Слуга народа" Зиновием Андреевичем в связи с избранием его мэром города Надвирная.

Выборы в округе Донецкой области назначены после досрочного прекращения Верховной Радой 16 декабря полномочий внефракционного депутата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровская Донецкой области.