Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием"
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Сотрудники полиции задержали и провели обыск в автобусе с сотрудниками охранной фирмы "Шторм" на территории рядом с офисом партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на ул.Шота Руставели в центре Киева, в политсиле расценивают это как очередные провокации со стороны власти в отношении партии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении партии.
В тексте отмечается: "На территории рядом с офисом партии полицией был задержан автобус, в котором находились сотрудники фирмы "Шторм". Этот автобус был сознательно добавлен в ориентировку, поскольку ранее другой автобус этой марки участвовал в инциденте на улице Ямской. Однако фото очевидцев свидетельствуют, что это было совсем другое транспортное средство, а не тот микроавтобус, который впоследствии полиция задержала у офиса ОПЗЖ. Мы уверены, что приказ о досмотре и обыске транспортного средства рядом с офисом нашей политической партии является ничем иным, как преследованием и попыткой запугивания членов и сторонников политсилы, составляющей конкуренцию властной команде".
В ОПЗЖ считают, что власть "прибегла к своим излюбленным методам: травле, запугиванию и ущемлению прав. На этот раз – с использованием полиции".
Пожалуйста, подождите...
т.е. вы хотите сказать, что это "штормовики Рабиновича" ?
ню-ню.......
Законы для людей а не для кацапни.
Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.
Источник: Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС")то все ис пустого в порожнее и видимость работы
Им должно понрвавится.
Кацапофашисты библиотеку украинской литературы и ту закрыли по следам фюрера а у нас рассадник коллаборантов с пятью каналами (интер и НАШ еще не закрыты).
(Это видно и было решение с сепарами...а не нечто за гранью добра и зла)
вот потому парашник с треском и просрал выборы. он тупое дно
ну то пойди шмурдяком под видом вакцины уколись и забудься...
https://www.youtube.com/watch?v=BNdJaetPrlg
В ВР и в отсталых облрадах все, как и было - СН+ОПЗЖ.
"Зараз я перебуваю в офісі "Опозиційна платформа - За життя". Внизу зараз працює Служба безпеки України, спецпідрозділ, який арештовує людей просто у ці хвилини. Про це ще ніхто не знає. Внизу іде прийом, іде робота спецназу СБУ", - зазначив Кива.
Водночас пресслужба ОПЗЖ назвала затримання "провокацією", а також "переслідуванням та спробою залякування членів і прихильників політсили".
СБУ повідомила про підозру «експерту», причетному до підривної діяльності на користь спецслужб РФ
Наразі «експерта» затримано в порядку ст. 208 КПК України.