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Новости Общество
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Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Закон

За январь и февраль 2021 года Министерство обороны объявило всего 16 закупок. Год назад за первые 2 месяца была объявлена 91 закупка.

Об этом пишет в Фейсбуке эксперт по вопросам закупок Павел Кириенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 24 февраля, по данным bi.prozorro.org, Министерством обороны Украины в 2021 было объявлено 16 закупок (16 лотов) общей ожидаемой стоимостью 3,09 млн.грн. Это очень печально, ведь в течение января-февраля 2020 года была объявлена 91 закупка (243 лота) общей ожидаемой стоимостью - 4,02 млрд грн", - указал Кириенко.

И это - данные только об открытой части закупок.

Причиной такого расхождения эксперт называет то, что до сих пор не запущен закон Украины "Об оборонных закупках". Для его работы нужно, чтобы Кабмин принял ряд подзаконных нормативных актов о порядке проведении закупок, ценообразовании и т.д., но это до сих пор не сделано.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минстратегпром и Минобороны не выполнили указ Зеленского об оборонных закупках, - StateWatch

"Кто в ответе? Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, которое в настоящее время до сих пор разрабатывает и согласовывает эти документы", - считает Кириенко.

Он отметил что, закон "О государственном оборонном заказе" утратил силу, кроме положений выполнения контрактов и планирования до 31.03.2021 года. Также потерял силу закон "Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей обороны".

Также на Цензор.НЕТ: Командование Медсил ВСУ закупило на 11 млн грн непригодные к использованию ИВЛ, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Зеля як і Овоч руйнує армію в угоду *****.
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25.02.2021 21:01
+4
На кой Зеле те ВСУ нужны. Сплошные расходы. Другое дело "Велике крадиництво", аферы с вакциной и энергетикой
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25.02.2021 21:07
+3
эта процедура даёт плюс 15% к обороноспособности..
не мешайте нирванить Тарану!
Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко - Цензор.НЕТ 2890
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25.02.2021 21:00
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І Хомці,ну на невеличку хатинку ,він жеж став батьком !!!)))
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25.02.2021 20:59 Ответить
Які оборонні закупівлі !!! Зелене перемир"я триває ,краще гроши в асфальт закатати !!!))))
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25.02.2021 20:58 Ответить
Мінстратегпром та Міноборони знов зірвали запровадження нових процедур оборонних закупівель
https://www.ukrmilitary.com/2021/02/zakupivli.html
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25.02.2021 22:21 Ответить
эта процедура даёт плюс 15% к обороноспособности..
не мешайте нирванить Тарану!
Закон "Об оборонных закупках" никак не запустят, за 2 месяца Минобороны объявило почти в 6 раз меньше лотов, чем год назад, - эксперт Кириенко - Цензор.НЕТ 2890
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25.02.2021 21:00 Ответить
Зеля як і Овоч руйнує армію в угоду *****.
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25.02.2021 21:01 Ответить
Зелена пліснява ,це лише лялькі кремлівського лялькового балагана ,все іде за кремлівським сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!))
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25.02.2021 21:08 Ответить
Зебили деньги разворовали, мвф крет не дает, поетому єкономят на армии, а обороняться будем сказками зебильониша про нато.
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25.02.2021 21:05 Ответить
Зато премии себе родным не забывают выписывать.

Очільник Укроборонпрому отримав 300 тис за ефективність

https://www.ukrmilitary.com/2021/02/gusev.html
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25.02.2021 22:19 Ответить
На кой Зеле те ВСУ нужны. Сплошные расходы. Другое дело "Велике крадиництво", аферы с вакциной и энергетикой
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25.02.2021 21:07 Ответить
Під асфальтом не видко скількі грошенят закатано !!!)))
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25.02.2021 21:10 Ответить
"так почему мы еще не в НАТО"?- "Вот поэтому, Вы еще долго не будете в НАТО"
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25.02.2021 21:45 Ответить
А может это такой план по дезинформации
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25.02.2021 22:45 Ответить
Янукович запровадив позаблоковий статус, а знову писати заявку в НАТО і Порох і Зеля відмовляються, про що мова?
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26.02.2021 05:26 Ответить
Да зачем нам армия если на Донбасе перемирие, да Зебилы?
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26.02.2021 08:44 Ответить
Министр Уруский,кажется изобрел новое "ноу-хау"-создавать холдинги из холдингов.Например девять холдингов войдут в холдинг "Оборонные системы Украины! Представляете ,он собирается из государственных предприятий создать холдинги,где контроль государства минимален.Всего будет 11 холдингов и ,соответственно,11 наблюдательных советов с космическими зарплатами для членов наблюдательных советов.Не надо быть пяти пядей во лбу ,чтобы понять,что на эти хлебные должности будут назначены родственники,друзья,любовницы,партнеры по бизнесу и т.д. Где откопали такого муд..ка как Уруский?
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26.02.2021 08:46 Ответить
 
 