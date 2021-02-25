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Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США

Агрессия России против Украины вызвала значительное ухудшение европейского среды безопасности и является крупнейшим вызовом в регионе ОБСЕ.

Об этом заявил и.о. помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продолжающаяся агрессия России в Украине является наиболее грубым случаем нарушения суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ. Это вопиющее пренебрежение международным правом и основными принципами ОБСЕ вызвало значительное ухудшение европейского среды безопасности. И эта эрозия безопасности среды Европы, особенно с 2014 года, является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся сегодня в организации ", - отметил Рикер.

Представитель Госдепартамента США отметил важность восстановления военной транспарентности в регионе ОБСЕ, которая находится, вместе с модернизацией Венского документа, среди приоритетов председательства Соединенных Штатов в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Также читайте: Посольство США в ответ на гибель мирного жителя на Донбассе: Россия должна прекратить наращивать агрессию

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
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25.02.2021 21:01
+3
Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
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25.02.2021 21:02
+3
За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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25.02.2021 21:05
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Правила форума Совет форумчан
Сама Россия и есть проблема, и пока стратегия США так и будет не допустить развала Рашки, будет и проблема. Где ныне Рейган, кто мог четко назвать вещи своими именами, СССР-империя зла и раздавить гадину....
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25.02.2021 21:01 Ответить
За останні 30 років,лише на постсовковому просторі -- Придністров"є,Абхазія,Ічкерія і Дагестан,Грузія ,Крим і Донбас , !!!))))
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25.02.2021 21:05 Ответить
Повне припинення торгівлі з РФ за рішенням ООН або іншої міждержавної організації - ЄС як репресивний захід за окупацію Криму і Донбасу за порушення Статуту ООН або інших негативних дій.
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26.02.2021 07:38 Ответить
Імперська загарбницька політика Росіі скінчиться лише разом з Росією !!!)))
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25.02.2021 21:02 Ответить
Офтоп Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 1919 :
"Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.

Об этом сообщил Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС", пресс-служба ОПЗЖ

"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты." Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 21:06 Ответить
больше Украине крутых кораблей-от резиновых до айлендов с 25 мм артиллерией!
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25.02.2021 21:22 Ответить
Тебе хватит одного Байрактара Эрдогана,не парься так Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 8943
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25.02.2021 21:30 Ответить
В Армении Майдан,Путлер напал на Пашиняна
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25.02.2021 21:27 Ответить
Мавзолейные Хмыри,вам мало Белоруси? Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США - Цензор.НЕТ 3223Зачем вам Армения?
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25.02.2021 21:28 Ответить
США планируют до 2030 года кардинально изменить военную стратегию,переход на малые компактные корабли,вместо громоздких авианосцев,крейсеров и эсминцев.Видимо американцы придумали совершенно новый вид вооружений...
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25.02.2021 21:41 Ответить
московским вертухаям в 2014 году показалось что земли мало и жить в паРаше тесно и они позарились на чужую, соседскую,
но, как известно : кому кажется - тот крестится , а кому земли мало- тому два метра вниз будет в самый раз...
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25.02.2021 22:33 Ответить
 
 