Агрессия России против Украины является самым большим вызовом безопасности в регионе ОБСЕ, - Госдепартамент США
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Агрессия России против Украины вызвала значительное ухудшение европейского среды безопасности и является крупнейшим вызовом в регионе ОБСЕ.
Об этом заявил и.о. помощника Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер во время зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Продолжающаяся агрессия России в Украине является наиболее грубым случаем нарушения суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ. Это вопиющее пренебрежение международным правом и основными принципами ОБСЕ вызвало значительное ухудшение европейского среды безопасности. И эта эрозия безопасности среды Европы, особенно с 2014 года, является самым большим вызовом, с которым мы сталкиваемся сегодня в организации ", - отметил Рикер.
Представитель Госдепартамента США отметил важность восстановления военной транспарентности в регионе ОБСЕ, которая находится, вместе с модернизацией Венского документа, среди приоритетов председательства Соединенных Штатов в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ.
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"Депутат от фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины задерживает сотрудников офиса партии.
Об этом сообщил Кива в эфире "112 Украина" и на российском пропагандистском канале "Россия-1", которого цитирует "ТАСС", пресс-служба ОПЗЖ
"Сейчас я нахожусь в офисе "Оппозиционной платформы - За жизнь". Внизу сейчас работает Служба безопасности Украины, спецподразделение, которое арестовывает людей прямо в эти минуты."
но, как известно : кому кажется - тот крестится , а кому земли мало- тому два метра вниз будет в самый раз...