Автобус рядом с офисом "ОПЗЖ" обыскали из-за стрельбы на стройке, - Нацполиция и СБУ

Задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул. Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в черном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введен план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны 2 автобуса", - рассказал Крищенко.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

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"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам нет",- сказал руководитель полиции Киева.

Задержание автобуса рядом с офисом ОПЗЖ прокомментировали и в СБУ.

"Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"", - сообщили в спецслужбе.

В СБУ подтвердили, что следственные действия рядом с офисом ОПЗЖ "никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии".

Ранее "Оппозиционная платформа - за жизнь" сообщила, что полиция провела обыск в припаркованном рядом с ее офисом автобусе, в котором находились сотрудники охранной фирмы "Шторм". В политсиле назвали эти действия провокациями со стороны власти в отношении партии.