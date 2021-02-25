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Новости Происшествия
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Автобус рядом с офисом "ОПЗЖ" обыскали из-за стрельбы на стройке, - Нацполиция и СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Автобус рядом с офисом

Задержание автобуса и находившихся в нем людей на ул. Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии.

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В Голосеевском районе была мирная акция по застройке. Подъехало два автобуса, из них вышли люди в черном, произвели несколько выстрелов из травматического оружия, потом уехали. Был введен план специальной полицейской операции по Киеву, и в ходе отработки задержаны 2 автобуса", - рассказал Крищенко.

По его словам, один автобус был задержан в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй – в Киевской области.

Читайте на Цензор.НЕТ: Полиция обыскала автобус с охранниками рядом с офисом ОПЗЖ, в партии это называли "травлей и запугиванием"

"Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК (Хулиганство - ИФ), никакого отношения к обыскам нет",- сказал руководитель полиции Киева.

Задержание автобуса рядом с офисом ОПЗЖ прокомментировали и в СБУ.

"Служба безопасности Украины не имеет отношения к проведению неотложных следственных действий у центрального офиса партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"", - сообщили в спецслужбе.

В СБУ подтвердили, что следственные действия рядом с офисом ОПЗЖ "никоим образом не связаны с политической деятельностью указанной партии".

Ранее "Оппозиционная платформа - за жизнь" сообщила, что полиция провела обыск в припаркованном рядом с ее офисом автобусе, в котором находились сотрудники охранной фирмы "Шторм". В политсиле назвали эти действия провокациями со стороны власти в отношении партии.

Автор: Ольга Лузан
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зекретины задолбали извинятся перед зажопниками))))
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25.02.2021 21:26 Ответить
нещодавно одному мусора спалили шолом, на ньому був порядкови номер 5 з чимось мільйонів - от і запитання - де розмістити стільки сміття?
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25.02.2021 21:34 Ответить
а вы думали из коллаборизма нет они оправдались для Авакова опзж свои
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25.02.2021 21:57 Ответить
А кива? Он шо, таки наврал про аресты и конец света?
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25.02.2021 21:59 Ответить
Куда подевались все зебилы с шокирующей новостью про обыск офиса ОПЗЖ? Автобус поруч з офісом "ОПЗЖ" обшукали через стрілянину на будівництві, - Нацполіція і СБУ - Цензор.НЕТ 1635
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26.02.2021 00:53 Ответить
 
 