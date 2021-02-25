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Новости Политика Украины
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интернет (1690) Медведчук (1754) Рудьковский (340) Сурков (290) 112_Украина (174) Newsone (175) Шарий Анатолий (220) ZIK (121) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) Семинский Олег (45)

Главные новости 25 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Главные новости 25 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов

Медведчук и Сурков в 2014-м смеялись над обменом пленными, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов, Шария объявили в розыск и Рудьковского обвинили в похищении человека, - главные новости Украины 25 февраля.

Разговор Медведчука и Суркова

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась запись разговора кума Путина Виктора Медведчука и тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова. Аудио длится 7 минут, за это время Медведчук и Сурков успевают обсудить поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными. Они много смеются и шутят над руководством Украины (Цензор.НЕТ опубликовал расшифровку).

В СБУ сообщили, что изучают запись. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает создать в Раде в связи с публикацией временную следственную комиссию.

Обыски в автобусе охраны "ОПЗЖ"

На стройке в Голосеевском районе столицы стреляли. Полиция объявила план "Перехват" и обыскала автобус с охраной, припаркованный рядом с офисом "Оппозиционной платформы - за жизнь" в центре Киева. В партии заявили о политических репрессиях. В полиции пояснили, что обыскивали автобус из-за стрельбы на стройке, в СБУ добавили, что они вообще ни при чем.

В Украине чуть не заблокировали 426 сайтов

Решение о блокировке Голосеевский райсуд столицы вынес в ответ на иск гражданина, заявившего, что на этих сайтах опубликована порочащая его информация. Среди этих сайтов - российский РБК, From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сайты о криптовалюте. Постановление подлежало немедленному выполнению, но Нацполиция отозвала письмо о блокировке и истребует уголовное производство для проверки.

Каналы Медведчука пытаются вернуться

Заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Шарий в розыске

Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, прислав вместо себя адвоката. После этого Шария объявили в государственный розыск.

Рудьковский украл Семинского и удерживал его 3 года

Похищение произошло в 2012 году, но расследовали это дело только сейчас. Следователи выяснили, что бывший глава Минтранса Николай Рудьковский при помощи криминальных элементов похитил тогдашнего главу "Нафтогазвидобування" Олега Семинского и удерживал его 3 года, периодически пытая и требуя выплатить долг в 200 млн долларов.

Сейчас Семинский - депутат "Слуги народа". А Рудьковскому и четверым его подельникам грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека - о подозрении им уже сообщили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Пленки Деркача не прокатили, склепали пленки Мертветчука.
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25.02.2021 22:13
+5
Жму руку, обнимаю.
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25.02.2021 22:11
+3
Ведмедчук назівает Порошенко всегда термином... ГОСПОДИН Порошенко..увжает кріса КГБєшная типа "Соколовский" Главные новости 24 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов - Цензор.НЕТ 8596
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25.02.2021 22:09
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Ведмедчук назівает Порошенко всегда термином... ГОСПОДИН Порошенко..увжает кріса КГБєшная типа "Соколовский" Главные новости 24 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов - Цензор.НЕТ 8596
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25.02.2021 22:09 Ответить
Пленки Деркача не прокатили, склепали пленки Мертветчука.
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25.02.2021 22:13 Ответить
Жму руку, обнимаю.
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25.02.2021 22:11 Ответить
Если когда нибудь когда нибудь найдет запись разговора Кучмы и Ведмедчука,ото будет СЕНСАЦИЯ на весь Мир...
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25.02.2021 22:14 Ответить
Звідки спливли "плівки"?
Від цього залежить справжні вони чи чергові сфабриковані, як по Байдену та Порошенко.
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25.02.2021 22:18 Ответить
А по Байдену и Порошенко разве сфабрикованые?Как по мне так голоса идентичные . И экспертиз не было .
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25.02.2021 22:27 Ответить
"У штабі колишнього віцепрезидента США Джо Байдена відреагували на "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика, пише The Washington Post.

"Вони дуже сильно відредагували їх, але це не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу", - зазначив речник Байдена Ендрю Бейтс."
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25.02.2021 22:41 Ответить
А тут голоси схожі?

https://www.youtube.com/watch?v=-jq4f_eSvhE
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25.02.2021 22:45 Ответить
Ага, и все активно задействованные в этой спецоперации просто так получили санкции от США по полной. Пленки -- старая и любимая "игрушка" ФСБ.
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25.02.2021 23:00 Ответить
Диктатор серьезно взялся за свой скот.)
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25.02.2021 22:27 Ответить
Хотя я понимаю Зеленского. В Инстаграм под каждым его сообщением тысячи комментариев помой. Как такое вообще возможно.
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25.02.2021 22:30 Ответить
А кто в Инстаграм админам зарплату платит? Вот тебе и ответ.
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26.02.2021 10:00 Ответить
Коментар щодо одного, дуже примітивного, фейку.
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28.02.2021 14:15 Ответить
 
 