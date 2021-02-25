Главные новости 25 февраля: разговор Медведчука и Суркова, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов

Медведчук и Сурков в 2014-м смеялись над обменом пленными, в Украине чуть не заблокировали 426 сайтов, Шария объявили в розыск и Рудьковского обвинили в похищении человека, - главные новости Украины 25 февраля.

Разговор Медведчука и Суркова

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась запись разговора кума Путина Виктора Медведчука и тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова. Аудио длится 7 минут, за это время Медведчук и Сурков успевают обсудить поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными. Они много смеются и шутят над руководством Украины (Цензор.НЕТ опубликовал расшифровку).

В СБУ сообщили, что изучают запись. Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает создать в Раде в связи с публикацией временную следственную комиссию.

Обыски в автобусе охраны "ОПЗЖ"

На стройке в Голосеевском районе столицы стреляли. Полиция объявила план "Перехват" и обыскала автобус с охраной, припаркованный рядом с офисом "Оппозиционной платформы - за жизнь" в центре Киева. В партии заявили о политических репрессиях. В полиции пояснили, что обыскивали автобус из-за стрельбы на стройке, в СБУ добавили, что они вообще ни при чем.

В Украине чуть не заблокировали 426 сайтов

Решение о блокировке Голосеевский райсуд столицы вынес в ответ на иск гражданина, заявившего, что на этих сайтах опубликована порочащая его информация. Среди этих сайтов - российский РБК, From-ua, Novostiua.org, "Запад медиа", Infopressa, LiveJournal, сайты о криптовалюте. Постановление подлежало немедленному выполнению, но Нацполиция отозвала письмо о блокировке и истребует уголовное производство для проверки.

Каналы Медведчука пытаются вернуться

Заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского Первого независимого. Запуск планируется в апреле, уже готовы макеты рекламы нового телеканала. По поводу получения лицензии на вещание этот новый телеканал еще не обращался, сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Шарий в розыске

Пропагандист Шарий не явился на допрос в СБУ, прислав вместо себя адвоката. После этого Шария объявили в государственный розыск.

Рудьковский украл Семинского и удерживал его 3 года

Похищение произошло в 2012 году, но расследовали это дело только сейчас. Следователи выяснили, что бывший глава Минтранса Николай Рудьковский при помощи криминальных элементов похитил тогдашнего главу "Нафтогазвидобування" Олега Семинского и удерживал его 3 года, периодически пытая и требуя выплатить долг в 200 млн долларов.

Сейчас Семинский - депутат "Слуги народа". А Рудьковскому и четверым его подельникам грозит до 12 лет тюрьмы за похищение человека - о подозрении им уже сообщили.