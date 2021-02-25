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Новости Политика Украины
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Швейцария (520) Жовква Игорь (125)

Киев и Берн обсудили подготовку саммита в Швейцарии по вопросам реформ в Украине, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киев и Берн обсудили подготовку саммита в Швейцарии по вопросам реформ в Украине, - ОП
Фото: bituk.media

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в телефонном разговоре с руководителем Службы дипломатических советников президента Швейцарской Конфедерации Теренсом Биллетером обсудили сотрудничество двух стран, а также договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых по результатам официального визита президента Швейцарской Конфедерации Соммаруга в Украину в июле 2020 года.

"Стороны договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине", – отметили в ОП.

Жовква поблагодарил за техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется Украине, а также очертил перспективные направления развития сотрудничества между двумя государствами. Он также подчеркнул важность сотрудничества Украины с международными партнерами для восстановления мира на Донбассе.

Биллетер заверил в неизменности позиции Швейцарской Конфедерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество по противодействию пандемии COVID-19, развития транспортной инфраструктуры Украины, реализации совместных проектов, в частности в сфере железнодорожных перевозок

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Автор: Роман Свиридович
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Ну тепер заживемо !!!!
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25.02.2021 22:19 Ответить
...зам, а ты убедился, что на подоконнике в этой Службе не стояли 38 утюгов? Киев и Берн обсудили подготовку саммита в Швейцарии по вопросам реформ в Украине, - ОП - Цензор.НЕТ 6236
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25.02.2021 22:53 Ответить
Каких реформ? Київ і Берн обговорили підготовку саміту в Швейцарії з питань реформ в Україні, - ОП - Цензор.НЕТ 1737

Как увеличить свой кортеж ЗЕ и так знает. А больше за 2 года он ничего не сделал.
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26.02.2021 01:00 Ответить
а в Украине для такого мероприятия места нет? совсем припухли "рукойводители"...
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26.02.2021 06:27 Ответить
хлебалом жовквы пол бы мыть, так нет - пролез наверх и работает шваброй...
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26.02.2021 06:28 Ответить
 
 