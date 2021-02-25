Киев и Берн обсудили подготовку саммита в Швейцарии по вопросам реформ в Украине, - ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в телефонном разговоре с руководителем Службы дипломатических советников президента Швейцарской Конфедерации Теренсом Биллетером обсудили сотрудничество двух стран, а также договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщается, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и реализацию договоренностей, достигнутых по результатам официального визита президента Швейцарской Конфедерации Соммаруга в Украину в июле 2020 года.

"Стороны договорились продолжить работу по подготовке к проведению в Швейцарии в 2022 году Международной конференции по вопросам реформ в Украине", – отметили в ОП.

Жовква поблагодарил за техническую и гуманитарную помощь, которая предоставляется Украине, а также очертил перспективные направления развития сотрудничества между двумя государствами. Он также подчеркнул важность сотрудничества Украины с международными партнерами для восстановления мира на Донбассе.

Биллетер заверил в неизменности позиции Швейцарской Конфедерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, собеседники обсудили сотрудничество по противодействию пандемии COVID-19, развития транспортной инфраструктуры Украины, реализации совместных проектов, в частности в сфере железнодорожных перевозок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский пригласил швейцарскую Stadler Rail AG участвовать в инфраструктурных проектах в Украине. ФОТО