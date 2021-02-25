"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес, который реализовал пенальти на 67 минуте.

Напоминаем, первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу горняков.

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Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.