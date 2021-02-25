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"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес, который реализовал пенальти на 67 минуте. 

Напоминаем, первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" сыграло в ничью с бельгийским "Брюгге" в Киеве

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
и это в пурим?) как-то не по товарищески)
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25.02.2021 22:20
+4
антисемитизм во всей красе "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4547
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25.02.2021 22:24
+3
есть евреи и есть жиды... большая разница...
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25.02.2021 23:50
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и это в пурим?) как-то не по товарищески)
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25.02.2021 22:20 Ответить
антисемитизм во всей красе "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4547
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25.02.2021 22:24 Ответить
Ринат Леонидович запретил выступать Шахтеру на Калбасс-Арене в Донецке...,Путлер может похитить игроков с целью выкупа... "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4386
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25.02.2021 22:21 Ответить
Азохен-вей! Це антісемітізьм! Куди дивляться Моссад та агенція "Всихають"?!
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25.02.2021 22:22 Ответить
Недавно Израиль освободил свою заложницу из РАБссиянской тюрьмы,которую Путлерская шобла обвинила в распространении наркотиков и приговорила к 7 годам .Требование Путлера было одно,отдать здание какой то не то Мечети,не то храма в одном из городов Израиля...,Израиль выполнил требования,но в долгу не останется...
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25.02.2021 22:26 Ответить
в Брюсселі - дай Боже, щоб нічия...
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25.02.2021 22:28 Ответить
Израиль очень злопамятный.
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25.02.2021 22:29 Ответить
Все очень злопамятные, особенно к жидам.
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25.02.2021 23:00 Ответить
есть евреи и есть жиды... большая разница...
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25.02.2021 23:50 Ответить
Любимая кричалка "кротов" - "Шахтер - Чемпион, бело-синих - е "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8764ем!" Учитывая, что флаг Израиля - бело-синий, то кричалка сработала "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 7267 В общем - кроты, мои похдравления и всегда е "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 4983ать бело-синих и все другие цвета кроме черно-оранжевого!
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25.02.2021 22:51 Ответить
"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 8170ЧЕМПИОН!!!!
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25.02.2021 22:52 Ответить
На такую погоду с морозом хоть *Барселону* вызывай! Но победителей не судят. Победа так победа!
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25.02.2021 23:02 Ответить
+ был реальный... какая погода?)
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25.02.2021 23:51 Ответить
Так Борис з Харкова ніби. Там мороз мабуть ,та й бабак харківський ще не проснувся.
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26.02.2021 00:29 Ответить
З такою грою це остання перемога "Шахтаря" в лізі Європи цього сезону,"Динамо" те саме чекає.
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26.02.2021 00:30 Ответить
шахта, когда на донбассарене матч?
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26.02.2021 00:52 Ответить
тиняетесь як циганва
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26.02.2021 00:58 Ответить
 
 