"Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/16 обыграл в Киеве израильский "Маккаби" со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес, который реализовал пенальти на 67 минуте.
Напоминаем, первый матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу горняков.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.
Топ комментарии
+4 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий25.02.2021 22:20
+4 Sav UA
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показать весь комментарий25.02.2021 23:50
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да уж... пурим им подпортили - как никак 80000 иранцев в свое время порешили....что и празднуют