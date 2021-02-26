За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов. ВИДЕО

По состоянию на 25 февраля 2021 года от коронавируса вакцинировано 1179 украинцев.

Об этом в эфире программы "Право на власть" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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"На сегодняшний день 1179 человек вакцинировались. Мы каскадным способом разворачиваем эту вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Потому что для нас важен не старт вакцинации, для нас важен весь процесс вакцинации, чтобы мы достигли тех цифр, к которым мы стремимся - это 60%. Чтобы вся вакцинация прошла безопасно.

У нас сейчас сформированы соответствующие мобильные бригады, которые вакцинируют. Первый этап - мы вакцинируем мобильными бригадами. Каждый день эта цифра будет увеличиваться и увеличиваться в разы. Через несколько дней мы увидим совсем другие цифры . Все идет согласно нашему плану, который утвержден. Сегодня всего второй день ", - пояснил глава Минздрава.

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