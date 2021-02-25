"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией

Быстрые действия и целеустремленность - это ключевые моменты, позволяющие государствам быть эффективными в отношениях с Россией.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в ходе беседы на тему "Будущее американо-украинских отношений", организованной экспертным центром СЕРА, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Говоря о безопасности я бы хотел отметить, что один из уроков, который был усвоен с 2014 года. Если вы хотите мотивировать Россию двигаться, то должны действовать быстро и быть целенаправленными. Верю, что эта администрация будет наиболее заинтересована со всех администраций продемонстрировать свое глобальное лидерство, даст понять, что Америка "вернулась". Мой месседж - вы должны действовать быстро и не ждать. Чем больше вы медлите и изучаете ситуацию, тем больше возможности имеет Россия для адаптации к новой реальности ", - сказал Кулеба.

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По его словам, второе, что от новой администрации США ожидают в Украине, - это трансатлантическое единство, в частности в границах НАТО, вместе с теми странами, которые разделяют принципы альянса, хотя и не являющихся его членами.

"Мы ожидаем от новой администрации демонстрации в единении всех трансатлантических составляющих вместе, укреплении альянса в условиях глобальных конкуренции и противостояния", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба также выразил надежду, что Украина при поддержке США удастся выстроить свою позицию в энергетической сфере для поддержания баланса в регионе и существенного усиления энергетической безопасности в Европе. Он также выразил надежду, что с поддержкой США удастся трансформировать нашу страну, усилив ее этим изнутри, что также придаст силы для противостояния РФ.

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