"Вы должны действовать быстро и не ждать", - Кулеба дал совет США как вести себя с Россией
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Быстрые действия и целеустремленность - это ключевые моменты, позволяющие государствам быть эффективными в отношениях с Россией.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в ходе беседы на тему "Будущее американо-украинских отношений", организованной экспертным центром СЕРА, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Говоря о безопасности я бы хотел отметить, что один из уроков, который был усвоен с 2014 года. Если вы хотите мотивировать Россию двигаться, то должны действовать быстро и быть целенаправленными. Верю, что эта администрация будет наиболее заинтересована со всех администраций продемонстрировать свое глобальное лидерство, даст понять, что Америка "вернулась". Мой месседж - вы должны действовать быстро и не ждать. Чем больше вы медлите и изучаете ситуацию, тем больше возможности имеет Россия для адаптации к новой реальности ", - сказал Кулеба.
По его словам, второе, что от новой администрации США ожидают в Украине, - это трансатлантическое единство, в частности в границах НАТО, вместе с теми странами, которые разделяют принципы альянса, хотя и не являющихся его членами.
"Мы ожидаем от новой администрации демонстрации в единении всех трансатлантических составляющих вместе, укреплении альянса в условиях глобальных конкуренции и противостояния", - сказал глава МИД Украины.
Кулеба также выразил надежду, что Украина при поддержке США удастся выстроить свою позицию в энергетической сфере для поддержания баланса в регионе и существенного усиления энергетической безопасности в Европе. Он также выразил надежду, что с поддержкой США удастся трансформировать нашу страну, усилив ее этим изнутри, что также придаст силы для противостояния РФ.
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Я это то пропустил?
ЗЫ такое чувство, что я год в политику не заходил)
вообще гребанулись в ОПе?
США и без всяких сопливых советчиков знает, где надо подождать и дать время...
скажи где берешь то от чего тебя так поплавило?
Як Стерненко на суді поговорив по телефону із Зеленським
Звичайно, жоден телеканал цього не показав, бо Зеленський друг олігархів, але я покажу, бо цей епізод важливий для розуміння ролі недопрезидента в цьому процесі.
Товариш Сергія Владислав Грезев під час оголошення вироку Стерненку писав свої обурення Зеленському про те, що влада зламала суддю і Стерненку дали 7 років, але Зеленський читав та не реагував.
Аж раптом, коли Стерненко записав відеозвернення Зеленському, де сказав, що «Зеленський, як людина - чмо», закомплексований недопрезидент одразу відповів, що його не можна так ображати...(дивіться фото екрану Грезева, яке я зробив в суді)
Через пів хвилини Зеленский подзвонив, але взяв слухавку Стерненко, якому Зеленський сходу почав хрипіти: «а чєго єто ви мнє звонітє(мав на увазі пишите)»
На що Сергій представився і подякував за 7 років в'язниці, на що Зеленський як справжній боягуз одразу кинув слухавку.
Кулеба, а чому Україна почала купувати електроенергію у свино-собак?
Вони що всі на наркоті?
пример бы дал.
(Гоголь Н.В., "Мёртвые души")
У Кулебы в башке вместо мозгов кулебяка, раз он возомнил, что в его советах нуждаются Штаты.
Оставил бы полезные советы для любимой бабушки - ей деваться некуда - вынуждена ********* даже такого придурастого внучка, как недоумок Кулеба.