Завод "Кузница на Рыбальском" заплатил Минобороны 790 тыс. грн штрафа за срыв контракта для ВМС Украины
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Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона обеспечено выполнение решения суда о взыскании с ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" более 790 тыс. грн штрафных санкций в пользу Министерства обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. В феврале 2020 г. спецпрокуратурой в интересах Министерства обороны Украины к ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском "предъявлено исковое заявление о взыскании штрафных санкций за нарушение условий государственного контракта.
"С целью досудебного урегулирования договорных отношений, Министерством обороны в адрес коммерческого предприятия неоднократно направлялись письма с требованиями сообщить о состоянии выполнения условий контракта и дату начала государственных испытаний заказанных изделий, однако все претензии остались без ответа", - говорится в сообщении.
Хозяйственным судом. Киева удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме, с предприятия-нарушителя взысканы штрафные санкции за нарушение условий государственного контракта на поставку продукции военного назначения. Сейчас средства в полном объеме перечислены на счета Министерства обороны Украины
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Установлено, что предприятие сорвало контракт и не выполнило работы по проведению испытаний заказанной продукции. Это привело к тому, что ВМС не получили свой заказ.
Минобороны неоднократно требовало от завода сообщить о состоянии выполнения условий контракта и назвать дату начала испытаний, но ответа не поступало.
Не новина.
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. https://censor.net/ru/n3250191»
А кто бы сомневался в таких действиях, если завод купил агент раши Тигипко ?
Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.
ЖАЛЬ,НЕМАЄ ЖИРНІШОГО ШРИФТУ
ЦЕ НЕ Є МАСОВИЙ РУХ ПОКИ ЩО.
Пресс-секретарь президента Турции Реджепа ****** Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию в Армени.
Он, в частности, заявил, что как турецкий госслужащий «осуждает попытку военного переворота» в Армении и выразил надежду, что «ситуация в Армении скоро разрешится».
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Оппоненты власти подготовились к ночевке у здания Национального Собрания Армении. Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» установили палатки, запаслась дровами и провизией.
нужна верідь і жидь беззавєтна!
https://youtu.be/QxpcGliF41o
Те ж саме зробили з автобусами корпорації "Богдан". Задурили, що "барига", "нажився" і зараз благополучно закупляють у москалів не бариг, не ворогів ПАЗи і Газелі. Всі міста ними забиті, навіть шкільні автобуси купили. Молодці. Купуйте великі прищепки, щоб більше розтягнути свої вуха, щоб були як локатори і слухати побрехеньки москалів, то скоріше залишитеся в одних трусах і будете рабами на їх заводах, бо свої сами гарно валите. Але то таке, аби не Порошенко, так 73%?