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Завод "Кузница на Рыбальском" заплатил Минобороны 790 тыс. грн штрафа за срыв контракта для ВМС Украины

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Завод

Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Центрального региона обеспечено выполнение решения суда о взыскании с ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" более 790 тыс. грн штрафных санкций в пользу Министерства обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. В феврале 2020 г. спецпрокуратурой в интересах Министерства обороны Украины к ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском "предъявлено исковое заявление о взыскании штрафных санкций за нарушение условий государственного контракта.

"С целью досудебного урегулирования договорных отношений, Министерством обороны в адрес коммерческого предприятия неоднократно направлялись письма с требованиями сообщить о состоянии выполнения условий контракта и дату начала государственных испытаний заказанных изделий, однако все претензии остались без ответа", - говорится в сообщении.

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Хозяйственным судом. Киева удовлетворил исковое заявление прокуратуры в полном объеме, с предприятия-нарушителя взысканы штрафные санкции за нарушение условий государственного контракта на поставку продукции военного назначения. Сейчас средства в полном объеме перечислены на счета Министерства обороны Украины

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Тигибко для этого его и купил чтобы не строить там ничего.Зебилы орали что Петро там дико наживался теперь спокойно спят.
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25.02.2021 23:29
+17
Завод уже не належить Порошенку. Ти в калюжу бздонув.
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25.02.2021 23:36
+13
Закрий пельку , бо смердить лаптями !
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25.02.2021 23:37
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Тигибко для этого его и купил чтобы не строить там ничего.Зебилы орали что Петро там дико наживался теперь спокойно спят.
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25.02.2021 23:29 Ответить
Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.

Установлено, что предприятие сорвало контракт и не выполнило работы по проведению испытаний заказанной продукции. Это привело к тому, что ВМС не получили свой заказ.

Минобороны неоднократно требовало от завода сообщить о состоянии выполнения условий контракта и назвать дату начала испытаний, но ответа не поступало.
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25.02.2021 23:34 Ответить
А я о чем? При Петре выполняли претензий нет,а Бибибко всё сливает Ему земля под застройку надо предприятия его не интересует.
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25.02.2021 23:36 Ответить
А ще вам дебілами в штани насрав.
Не новина.
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26.02.2021 06:56 Ответить
Ай да пьётр.. ай да диверсант.
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25.02.2021 23:32 Ответить
Завод уже не належить Порошенку. Ти в калюжу бздонув.
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25.02.2021 23:36 Ответить
Це пртновський бот !
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25.02.2021 23:39 Ответить
Закрий пельку , бо смердить лаптями !
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25.02.2021 23:37 Ответить
Відкрию велику таємницю, запах по інтернету не передається. Смердить у тебе. Оце так несподівано.
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26.02.2021 00:03 Ответить
Не поняв, цэ дупа чи перемига?
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25.02.2021 23:44 Ответить
Дупова недоміга.
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25.02.2021 23:46 Ответить
«
Установлено, что коммерческое предприятие нарушило условия одного из государственных контрактов и не поставило Военно-Морским Силам Украины обусловленную соглашением продукцию специального назначения. https://censor.net/ru/n3250191»
А кто бы сомневался в таких действиях, если завод купил агент раши Тигипко ?
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25.02.2021 23:46 Ответить
Ну у зебилов виноват Порошенко.
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26.02.2021 00:56 Ответить
ОСОБЛИВО ТУПИМ ПРИХИЛЬНИКАМ пЕТРА.

Суд взыскал штраф в интересах Министерства обороны за нарушение условий контракта №403/1/17/81 от 24 ноября 2017 года по иску военного прокурора Центрального региона Украины.

ЖАЛЬ,НЕМАЄ ЖИРНІШОГО ШРИФТУ Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 2301
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26.02.2021 05:39 Ответить
Дебіл, не маніпулюй датою контракту і його виконанням, який мав виконувати Тігіпко після покупки заводу.
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26.02.2021 06:24 Ответить
Зебіл, окуляри купи якщо сліпий.
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26.02.2021 11:43 Ответить
Майдан в Ереване.В небе над городом кружатся РАБссиянские истребители...,Путлер забирает Армению...Пашиняну капец...,передает Кавказ-Центр
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25.02.2021 23:48 Ответить
щЕ НЕВІДОМО.
ЦЕ НЕ Є МАСОВИЙ РУХ ПОКИ ЩО.

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа ****** Эрдогана Ибрагим Калын прокомментировал ситуацию в Армени.
Он, в частности, заявил, что как турецкий госслужащий «осуждает попытку военного переворота» в Армении и выразил надежду, что «ситуация в Армении скоро разрешится».
-------
Оппоненты власти подготовились к ночевке у здания Национального Собрания Армении. Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» установили палатки, запаслась дровами и провизией.Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 9551
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26.02.2021 05:44 Ответить
камсамольці, дабравольці,
нужна верідь і жидь беззавєтна!
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25.02.2021 23:48 Ответить
якщо у вас вода потрапляє у подвір'я - можна зробити так:
https://youtu.be/QxpcGliF41o
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25.02.2021 23:53 Ответить
Бібіпка саботажник.
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25.02.2021 23:54 Ответить
А как же липецкая фабрика?))) Где она?
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26.02.2021 00:58 Ответить
А родина Зеленського за чотирикратний зрив поставки призовника до ВСУ неустойку заплатить? А що ж так? Завод "Кузня на Рибальському" заплатив Міноборони 790 тис. грн штрафу за зрив контракту для ВМС України - Цензор.НЕТ 849
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26.02.2021 07:57 Ответить
Мені дуже інтересно,коли всі "патріоти" і диванні експерти волали, що Порошенко збагачується на бідних українцях і будує фігню, а не катера на заводі "Кузня на Рибальському". Більше всіх кричали бенякакаканали і "військові аксперти". Докричалися, тупорилий нарід їх почув і вимагав не замовляти там катера. А завод випустив з десяток найкращиї катерів такого класу. Завод Порошенко продав,щоб не дратувати нарід і що? Де бенякриголами і зеляавіаносці, великі не малі? Де робочі місця? Де нові кораблі і катера? Де? Інші судобудівні заводи в Миколаєві риги дали можливість уже давно викупили(приватизувати) москалям. Пан Новінський і ще московська зграя ці заводи благополучно знищили. А нарід допоміг знищити і останній в Києві, який був у Порошенко. Молодці - купуйте хлам за бюджетні кошти і не плачтеся, що немає де працювати.
Те ж саме зробили з автобусами корпорації "Богдан". Задурили, що "барига", "нажився" і зараз благополучно закупляють у москалів не бариг, не ворогів ПАЗи і Газелі. Всі міста ними забиті, навіть шкільні автобуси купили. Молодці. Купуйте великі прищепки, щоб більше розтягнути свої вуха, щоб були як локатори і слухати побрехеньки москалів, то скоріше залишитеся в одних трусах і будете рабами на їх заводах, бо свої сами гарно валите. Але то таке, аби не Порошенко, так 73%?
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26.02.2021 10:01 Ответить
Орали что дорогие катера А узнайте сколько стоит артиллерийское орудие с дистанционным управлением 30 мл на рынке.Там цена двум катранам как половина катера при том что строили у нас и налоги у нас были.
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26.02.2021 11:04 Ответить
 
 