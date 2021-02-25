"Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы
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Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 и вышло в 1/8 турнира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 83 минуте забил Буяльский.
Напоминаем, что первый матч команд в Киеве закончился вничью 1:1.
Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.
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