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"Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Киевское "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" со счетом 1:0 и вышло в 1/8 турнира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол в матче на 83 минуте забил Буяльский.

Напоминаем, что первый матч команд в Киеве закончился вничью 1:1.

Читайте: "Шахтер" обыграл в Киеве израильский "Маккаби" и вышел в 1/8 Лиги Европы

Жеребьевка 1/8 финала состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые поединки будут сыграны 11 марта, ответные - 18 марта.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Молодці!!! Слава Україні!!!!
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25.02.2021 23:56
+19
Дві команди дерев'яні. Пощастило що пройшли далі. А ж не віриться що колись на кінці 90-х Динамо такі команди лускало як горішки...
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25.02.2021 23:55
+13
Ура!
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25.02.2021 23:53
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Ура!
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25.02.2021 23:53 Ответить
Дві команди дерев'яні. Пощастило що пройшли далі. А ж не віриться що колись на кінці 90-х Динамо такі команди лускало як горішки...
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25.02.2021 23:55 Ответить
1975 Кубок кубків !!!)))
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25.02.2021 23:57 Ответить
Та навіть відносно недавно Динамо Реброва і з сильнішими клубами непогано грало - в плей-оф ліги чемпіонів ж виходили навіть! Взагалі, вважаю величезною помилкою Суркісів звільнення Реброва - він більш підходящий тренер для Динамо, ніж Містер...
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26.02.2021 00:57 Ответить
Все потому что в команде были и есть неприкасаемые-если их тренер переставал устраивать они переставали играть, что было критично для нескольких матчей и так с новым тренером.
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26.02.2021 08:31 Ответить
Валідольщики ....
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25.02.2021 23:55 Ответить
Молодці!!! Слава Україні!!!!
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25.02.2021 23:56 Ответить
відмучили
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25.02.2021 23:57 Ответить
Тепер ще 2 матчі попереду... "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 9519
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25.02.2021 23:58 Ответить
Може спільними зусиллями з кротами таки обійдуть Шотландію в рейтингу... "Динамо" на выезде обыграло бельгийский "Брюгге" и вышло в 1/8 Лиги Европы - Цензор.НЕТ 1412
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25.02.2021 23:58 Ответить
кротам место под землёй.
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25.02.2021 23:59 Ответить
С победой, но игры нет, и я бы не удивился если бы проиграли - а могли.. 1 удар в створ за первый тайм...это пздц .. дальше - или соберутся и покажут игру - или будет такой разгром что Мистер будет экстренно эвакуироваться на базу его постоянной дислокации в Румынию - от позора.
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26.02.2021 00:01 Ответить
та да и одним составом года уже три играют..
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26.02.2021 00:06 Ответить
согласен... ведь дальше слабых команд как Брюгге не будет...выиграли чисто на фарте - но по игре или как говорят еще заслуженно - НЕТ !!!..
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26.02.2021 00:10 Ответить
Две команды буратин играло 😆 С такой игрой Динамо ничего не светит, спасибо браткам Сцуркисам...
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26.02.2021 00:01 Ответить
Брюгге по сути ничего, кроме разрушения, не показали. Поэтому эта победа заслужена и важна. Тем более по весне, когда мы всегда слабые.
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26.02.2021 00:03 Ответить
есть результат, но нет игры... "Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи - Цензор.НЕТ 501
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26.02.2021 00:03 Ответить
бачив кіно про Брюгге, типу - нах воно здалось
забув як назва...
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26.02.2021 00:03 Ответить
ну, там про кілерів кіно...
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26.02.2021 00:08 Ответить
Назва фільму "Залягти на дно в Брюгге" "Динамо" на виїзді переграло бельгійське "Брюгге" і вийшло в 1/8 Ліги Європи - Цензор.НЕТ 316
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26.02.2021 00:16 Ответить
дякую, знайшов
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26.02.2021 00:21 Ответить
Игра дерьмо, результат на табло.
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26.02.2021 00:05 Ответить
гівняна гра забудеться а результат в довідниках залишиться навіка.
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26.02.2021 00:05 Ответить
фарт
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26.02.2021 00:11 Ответить
Офігенний і можливо останній.
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26.02.2021 06:42 Ответить
В "пекельних борошнах" "Динамо витерпіло для себе перемогу.
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26.02.2021 00:12 Ответить
"Залечь на дно в Брюгге"
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26.02.2021 00:14 Ответить
Ну,хоть денех заработали и очки рейтинга
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26.02.2021 00:26 Ответить
Игра забудется,результат останется!!!
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26.02.2021 00:47 Ответить
Ну це повезло, що Брюгге беззубе - навіть при 1:0 більші шанси забити були у Шапаренка, ніж у когось з Брюгге... Взагалі, у цьому сезоні везе на бельгійців - Гент, Брюгге
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26.02.2021 00:50 Ответить
ждем Андерлехт в следующем раунде))
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26.02.2021 00:53 Ответить
Андерлехт вилетів...
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26.02.2021 00:59 Ответить
Андерлехт в минулому чемпі Бельгії зайняв 8 місце і в єврокубки не потрапив. Та й зараз йде на 5-у місці.
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26.02.2021 01:02 Ответить
Динамо Реброва рознесло б це Брюге! Я вже не кажу про Динамо Сьоміна і тим більше Лобановського чи Сабо...
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26.02.2021 00:51 Ответить
Слава Богу! праздник хоть какой-то на завтра)
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26.02.2021 00:52 Ответить
Шехтер играл не очень, Динамо вообще слабо. Что дальше? Как попасть хоть кому-то из наших клубов в 1/4 финала? Надеяться что жребий сведет их между собой? Печалька... У нас всегда игра хромала в конце зимы - начале весны
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26.02.2021 00:57 Ответить
Сподіватися, що комусь із них випаде Динамо Загреб/Славія/Мольде)) Ну Олімпіакос ще нічого так...
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26.02.2021 00:58 Ответить
В серпні 2019року Динамо програло Брюгге кваліфікацію ЛЧ (0:1 на виїзді і 3:3 дома) при тренері Хацкевичі. Так що при Будулаї прогрес явний.
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26.02.2021 01:26 Ответить
На Цензорі такі писаки про футбол, як на Футбол.уа. Гол на 83 хв. забив Буяльський а не Беседін. За що їм Бутусов платить зарплату?
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26.02.2021 01:07 Ответить
Ого! Вже виправили.
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26.02.2021 02:02 Ответить
Круто! Обожаю Динамо и терпеть не могу Шазтер.
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26.02.2021 04:54 Ответить
Шахтар
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26.02.2021 04:55 Ответить
Руськощелепна, як ти можеш обожнювати Динамо,це нонсенс,😄
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26.02.2021 06:39 Ответить
А як "рускощелепні" грали в "Динамо", тренували його і вигравали з ним кубки?
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26.02.2021 07:14 Ответить
Ну, нарешті!
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26.02.2021 08:50 Ответить
Буя - молодець другу гру поспіль!
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26.02.2021 08:56 Ответить
 
 