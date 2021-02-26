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Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал медработников серьезно отнестись к вакцинации против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Медицинских работников всех отличает то, что они точно понимают - потому учат это в медицинском университете - насколько важны прививки. И любая вакцинация - это защита от болезни, очень часто это защита от смерти ... Я очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому очень серьезно. Я хочу подчеркнуть, что все вакцины, которые регистрируются и завозятся в Украину, - с доказанной безопасностью, доказанной эффективностью", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что важно вакцинировать как можно больше населения до начала сезонного роста ОРВИ, к которым относится и COVID-19.

"Если посмотреть на сезонность ... Да, мы будем иметь такие всплески именно осенью, и нам очень важно максимально вакцинировать население к осени", - сказал глава Минздрава.

Также смотрите: За два дня от коронавируса в Украине вакцинировали 1179 человек, - Степанов. ВИДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
вакцинация ХОРОШИМИ вакцинами, а не шмурдяком от степанова..
даже в Африке такой куйней не прививают
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2094
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26.02.2021 00:39
+16
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7953 Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2499
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26.02.2021 01:03
+14
Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом.Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
п.с.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальноїправдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".АРD. Пазл зійшовся - криворізькі індуси і справді виявились не чужі, принаймні Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
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26.02.2021 00:40
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Правильная картина показательной вакцинации такова - министр здравоохранения вакцинирует президента страны. А страна злорадно наблюдает за мучениями президента - чтоб знал кому медицину доверять !!! (с)
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26.02.2021 00:38 Ответить
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9445 Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2845
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26.02.2021 01:06 Ответить
харе кришна кришна харе?
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26.02.2021 00:39 Ответить
Харя Кришны шире рамы!
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26.02.2021 00:41 Ответить
вакцинация ХОРОШИМИ вакцинами, а не шмурдяком от степанова..
даже в Африке такой куйней не прививают
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2094
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26.02.2021 00:39 Ответить
Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом.Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
п.с.Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальноїправдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".АРD. Пазл зійшовся - криворізькі індуси і справді виявились не чужі, принаймні Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".
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26.02.2021 00:40 Ответить
В світі є хоч одна країна де те що відноситься до держ безпеки продається через сумнівну фірмупрокладку? Хто відповідає за життя людей в Україні і за безпеку і яка іідповідальність? Скільки протримались в кріслі чи на волі Меркель або Байдн якби зробили таке і їх міністри охорони здоров'я?
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26.02.2021 00:55 Ответить
Як показав досвід останнього року ,саме так і є. ******** поставлені на державні посади для геноциду звичайних людей!
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26.02.2021 09:24 Ответить
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 7953 Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2499
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26.02.2021 01:03 Ответить
а где фотка с надгрызеным мылом? она как раз про вирусобеса степашку.
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26.02.2021 00:42 Ответить
ответ медиков степанову: дурных нет! ))
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26.02.2021 00:43 Ответить
Степанов рекостная падаль. Таких эталонных мразей в состоянии отыскать только настоящие слуги уродов.
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26.02.2021 00:43 Ответить
не только. был и раньше его брат по разуму емельян - гиперлуп.
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26.02.2021 00:45 Ответить
Рюзьгє курви чатують завжди!
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26.02.2021 01:00 Ответить
Как муж медработника говорю: та пошёл ты нах.
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26.02.2021 00:45 Ответить
у вас разрешили гей-браки?
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26.02.2021 01:59 Ответить
А тебя пердолят в грехе?
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26.02.2021 06:18 Ответить
Нет, ******* конечно у нас есть, но если вам нужно оформить отношения, то это точно не здесь
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26.02.2021 07:27 Ответить
А как ты оформил со своим медработником?
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26.02.2021 11:27 Ответить
К медицинским работникам относятся врач, фельдшер, медбрат, медсестра

В моём случае это медсестра
В твоём наверное медбрат
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26.02.2021 12:44 Ответить
Медсестра - это медработница.
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26.02.2021 14:19 Ответить
Мабуть тобі потрібно змінити *ла-ла-ла* на *гей-гей-гей*
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26.02.2021 16:34 Ответить
Це ж не я на якомусь работніку одружений.
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26.02.2021 18:08 Ответить
Але гомосятина, чомусь тільки тобі скрізь ввижається. До речі слово *работник* статі не має. Как и врач и инженер и фельдшер и академик и гинеколог и т.д.
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26.02.2021 18:47 Ответить
Якщо прямо зізнаються, о це не ввижається.
"работник, медработник" має свій фемінітив навіть патріархальною російською:
https://ru.wiktionary.org/wiki/медработница
Не кажучи вже про українську: працівниця, інженерка, фельдшерка, гінекологиня.
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26.02.2021 19:36 Ответить
К медицинским работникам относятся (не путать со специалистом с медицинским образованием): врач, фельдшер, медбрат, медсестра, санинструктор, санитар.

Работникам а не работницам. Это таже Википедия, я выше давал на неё ссылку.
По большому счету правильно и так и так, иногда даже в одной статье про одного и ту же медсестру пишут медработник/медработница
https://sputnik.by/lifestyle/20200403/1044353679/Eniston-ustroila-syurpriz-medrabotnitse-zarazivsheysya-COVID-19.html
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26.02.2021 19:54 Ответить
Степанов, як вони тебе! Ще трошки часу і, може, розговоряться. В тебе один вихід - щепити їх силоміць.
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26.02.2021 00:45 Ответить
Медицинских работников всех отличает то, что они точно понимают - потому учат это в медицинском университете

В отличие от тебя, дебила.
И они понимают последствия от прививки перебродившей цыганской мочей
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26.02.2021 00:47 Ответить
якщо у вас вода потрапляє у подвір'я - можна зробити так:
https://youtu.be/QxpcGliF41o
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26.02.2021 00:51 Ответить
"Что касается вакцины CoviShield, то это не AstraZeneca, не брендовый препарат. Этот препарат производится по лицензии непосредственно индийским Институтом сывороток. А компания AstraZeneca никакой ответственности за его не несет и выходящего контроля качества не обеспечивает. Поэтому я не понимаю, почему в Украине все почему-то называют вакцину CoviShield, которая производится индийским Институтом сывороток, AstraZeneca", - заявила во время брифинга глава Crown Agents (компании-посредника при закупке вакцин) в Украине Татьяна Коротченко.
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26.02.2021 00:56 Ответить
Хотелось бы знать, во сколько дороже обошлась эта вакцина нам, в сравнении, например с Бельгией. Зря что ли этот деятель снова вмешался.
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26.02.2021 01:01 Ответить
В Европу вообще и в Бельгию в частности этот индийский шмурдяк не поставляется.
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26.02.2021 01:47 Ответить
"Усіх лікарів дуже прошу "випити отруту", - Степанов.
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26.02.2021 01:08 Ответить
"очень часто это защита от смерти"

Здається, хтось щось казав про 100%.
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26.02.2021 01:09 Ответить
Степанов, если бы они не отнеслись к этому серьёзно, то наверное уже укололись бы твоим привезенным для отмазки шмурдяком.
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26.02.2021 01:21 Ответить
сам, падла, не привился этой жижей
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26.02.2021 01:47 Ответить
Всі лікарі-інфекціоністи вже давно перехворіли. Переходьте до мусорів.
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26.02.2021 01:58 Ответить
Боишься не успеть?
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26.02.2021 06:21 Ответить
Не купишь меня на эту туфту. (с)
Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4680
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26.02.2021 02:41 Ответить
Пля,степанов,как ты уже всех заи пал.....
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26.02.2021 04:50 Ответить
"Если посмотреть на сезонность ... Да, мы будем иметь такие всплески именно осенью, и нам очень важно максимально вакцинировать население к осени"
Источник: https://censor.net/ru/n3250194"

Еще до весны Степанов не дожил, а уже об осени печь ведет.
И что характерно, CEO австралийской компании Квонтас тоже о сентябре (только в Южном полушарии это весна) толкует, откроем, грит, в сентябре авиасообщение, когда всех вакцинируем.

Из чего делаем вывод: сявки получили задание выполнить план вакцинации к сентябрю, иначе меры против них будут приняты их хозяевами, хозяева видео-записи выложат в открытый доступ, видео-записи, где мировые политики дохлую свинью шпилят, например.
Нет, вы чего не подумайте, я - старушка скромная, мне такое и в голову не могло прийти про мировых политиков, то умные комментаторы на канале SkyNews пояснили, о том, какой именно на мировых политиков и менеджеров эффективных имеется компромат. Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 1827
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26.02.2021 06:34 Ответить
Нельзя серьёзно относиться к шмурдяку, который сделан в Индии не сертифицированным предприятием.
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26.02.2021 06:41 Ответить
Первичный исследовательский вариант вакцины AstraZeneca базировался на разработках University of Oxford (нерепликативная рекомбинантная вакцина на основе аденовируса шимпанзе использующих ветку ChAdOx1). При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca. Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Вот такую зёрен привез степагка, и думаю , с заложенным интересом .
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26.02.2021 06:42 Ответить
А шо посилають тебе і твою вакцину?
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26.02.2021 06:42 Ответить
« More than a dozen slum residents in an Indian city say they thought they were being vaccinated. They were part of clinical trials»
Лень переводить, но думаю, вы и без меня справитесь.
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26.02.2021 06:44 Ответить
то може лікарі як ті мешканці Дуже прошу всіх медичних працівників поставитися до цього серйозно, - Степанов про вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8931
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26.02.2021 10:14 Ответить
Правильно говорит Степанов - врачи разбираются в этом вопросе. Вопрос в другом - насколько профессионально разбирается в нем сам Степанов... Столько лгать многие месяцы, привезти невесть что вместо многократно обещанной другой вакцины (может и хорошее, но неизвестно), зарегистрировать от имени религиозной организации, не имея документального подтверждения самой страной-разработчиком генерика и производителем (если есть - покажите всем и вопрос снимется сам собой)... Кто поверит очередным призывам человеку, которому не верят медики и население страны? Речь ведь идет не том, что вакцинация не нужна, она просто жизненно необходима! Речь идет о достоверности и безопасности для людей. именно привезенной вакцины...
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26.02.2021 08:13 Ответить
 
 