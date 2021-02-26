Очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому серьезно, - Степанов о вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал медработников серьезно отнестись к вакцинации против коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов сказал в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Медицинских работников всех отличает то, что они точно понимают - потому учат это в медицинском университете - насколько важны прививки. И любая вакцинация - это защита от болезни, очень часто это защита от смерти ... Я очень прошу всех медицинских работников отнестись к этому очень серьезно. Я хочу подчеркнуть, что все вакцины, которые регистрируются и завозятся в Украину, - с доказанной безопасностью, доказанной эффективностью", - сказал Степанов.

При этом он подчеркнул, что важно вакцинировать как можно больше населения до начала сезонного роста ОРВИ, к которым относится и COVID-19.

"Если посмотреть на сезонность ... Да, мы будем иметь такие всплески именно осенью, и нам очень важно максимально вакцинировать население к осени", - сказал глава Минздрава.

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