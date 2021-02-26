"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко
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Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчёркивает, что негативные последствия вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе",- сказал глава СБУ в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам главы СБУ, "дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.
"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.
По убеждению главы СБУ, проблема, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.
"Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека", - добавил Баканов.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Пожалуйста, подождите...
хм.. Все эти системы СБУ, МВД, Суды, ГПУ - должны лежать в одной плоскости - в гробу..
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
Я не доверяю Стерненко с тех пор, как уходя из Правого сектора он сказал : Я ухожу В ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!---я слышала это своими ушами.
Для него это не борьба ---ЭТО ПРОЕКТ!
І досить вже писати цю дичину! Тобто Венідіктова, генпрокурор Зелі садить Стерненко за грати, тому що той за твоїми словами топив за Зелю?!
Меня не удивляет почему он был против Порошенко. Труханов - предводитель одесской ваты, персонаж с российским паспортом, заказывал нападения титушни и ментовской титушни на активистов. Порошенко открыто поддерживал Труханова. Прокуроры генпрокуратуры Луценко таскали Стерненко по судам, хотя вина его в том, что он защищал Одессу (и не только) от "русского мира".
Стерненко наверняка давно уже сделал выводы о своём выборе, надеюсь выводы сделал и Порошенко...
тікать треба
У него ещё два дела....в довесок.
Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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Недавно ВР приняла постанову о событиях на Майдане. Её поддержали 295 депутатов. Если даже Стерененко действительно похитил и "воспитывал" титушку который ездил в Киев на антимайдан, а потом вдруг стал одесским депутатом, то Сергея надо наградить а не судить.
За 2 последних года, когда 13 млн. дебилов привели зьйобнутого шута к власти в судах Украина адвокат - это только необходимая декорация для судьи и прокуратуры и на них судья не обращает внимания.
https://www.youtube.com/watch?v=81SCWvDCE8k