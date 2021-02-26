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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подчёркивает, что негативные последствия вынесения приговора одесскому активисту Сергею Стерненко обусловлены проблемами судебной системы Украины.

"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе",- сказал глава СБУ в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам главы СБУ, "дело Стерненко следует рассматривать в двух аспектах: публичном и исключительно юридическом.

"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.

По убеждению главы СБУ, проблема, которая обсуждается сейчас в обществе, лежит не в плоскости правоохранительной системе, а именно в проблемах судов.

"Давайте не забывать: приговор нашего суда, какой бы он ни был, может быть отменён в Европейском суде по правам человека", - добавил Баканов.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+22
Серьезно? Это к этому судье-упырю, на котором уже давно клеймо негде ставить за бесконечные коррупционные приговоры - у людей должно быть доверие?! Или он не из системы судейской? Ты там баканов совсем охренел от власти шаровой? Покапай делишки этого судьи за последние лет 15 и там на несколько пожизненных ему хватит (и хабалку его, кстати, туда же!)
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26.02.2021 01:08
+17
Вобще-то недоверие судам сейчас уже вторично. Люди в итоге пришли на Банковую, а не под суды.

Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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26.02.2021 01:13
+12
Какое нахрен недоверие ?
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
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26.02.2021 01:07
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Популісти вони такі.
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26.02.2021 01:02 Ответить
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов
хм.. Все эти системы СБУ, МВД, Суды, ГПУ - должны лежать в одной плоскости - в гробу.. "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 1234
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26.02.2021 01:04 Ответить
Какое нахрен недоверие ?
Не уважаю Стерненко как личность, но этот приговор уже слишком.
Если бы Серега поддержал в свое время Порошенко на выборах президента, то никаких судов и близко не было бы...
Но он сам сделал свой выбор. Теперь что то доказывать будет сложнее...
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26.02.2021 01:07 Ответить
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6311
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26.02.2021 01:22 Ответить
Вы не уважаете Стерненко за то, что он не поддержал Порошенко?! Да вы в своем уме? Я голосовала за Порошенко (ну не за Зеленского же?). Но такие как Стерненко борются с этой воровской коррумпированной шоблой. А ведь эти дела открыты еще при Порошенко. Ну не очаровывайтесь вы Порошенко.
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26.02.2021 01:25 Ответить
Ну , не совсем четко человек выразился)))
Я не доверяю Стерненко с тех пор, как уходя из Правого сектора он сказал : Я ухожу В ДРУГОЙ ПРОЕКТ"!---я слышала это своими ушами.
Для него это не борьба ---ЭТО ПРОЕКТ!
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26.02.2021 01:50 Ответить
Раскручивают Стерненка ,как нового молодого и харизматичного политика
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26.02.2021 04:32 Ответить
Похоже на то....
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26.02.2021 06:05 Ответить
Нет.
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26.02.2021 06:08 Ответить
Все верно и это тоже.
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26.02.2021 18:46 Ответить
Стерненко не поддержал Порошенко и из-за этого тот проиграл выборы?
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26.02.2021 01:30 Ответить
Нет, конечно! НО, Стерненко топил против Пороха, писал гадости и агитировал за хорошего парня шимпанЗЕ---т.е. за свой выбор он и отвечает, а не за 300 грв.
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26.02.2021 01:52 Ответить
esperansa002014, наведи хоч один факт, коли Стерненко топив за ЗЕ?
І досить вже писати цю дичину! Тобто Венідіктова, генпрокурор Зелі садить Стерненко за грати, тому що той за твоїми словами топив за Зелю?!
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26.02.2021 08:40 Ответить
Я не помню чтобы Стерненко агитировал за Зеленского. Зеленский - это Коломойский и Аваков (и туча других упырей) - Стерненко за Авакова?!
Меня не удивляет почему он был против Порошенко. Труханов - предводитель одесской ваты, персонаж с российским паспортом, заказывал нападения титушни и ментовской титушни на активистов. Порошенко открыто поддерживал Труханова. Прокуроры генпрокуратуры Луценко таскали Стерненко по судам, хотя вина его в том, что он защищал Одессу (и не только) от "русского мира".
Стерненко наверняка давно уже сделал выводы о своём выборе, надеюсь выводы сделал и Порошенко...
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26.02.2021 16:26 Ответить
Vladimir Longer, з якого біса Стерненко мав підтримувати Порошенка? Тоді сам Аваков, міністр Порошенка, цькував на Сергія ментів по справі про його самооборону. А Труханов - людина Порошенко, наймав тих кілерів.
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26.02.2021 08:36 Ответить
********* лежит в потерянном нюхе
тікать треба
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26.02.2021 01:07 Ответить
Ковід, Влад! Сімптом - втрата нюху! Мільярди не рятують! Куди тікати? "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2690
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26.02.2021 01:21 Ответить
На гісторичну Батьківщину в Ізраїль
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26.02.2021 01:33 Ответить
Тобі - до баби Тюлі під спідницю. Тільки вдягни протигаз, бо вона стара і воняе.
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7572
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26.02.2021 07:38 Ответить
Серьезно? Это к этому судье-упырю, на котором уже давно клеймо негде ставить за бесконечные коррупционные приговоры - у людей должно быть доверие?! Или он не из системы судейской? Ты там баканов совсем охренел от власти шаровой? Покапай делишки этого судьи за последние лет 15 и там на несколько пожизненных ему хватит (и хабалку его, кстати, туда же!)
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26.02.2021 01:08 Ответить
Суд вынес прговор, не вижу связий.
У него ещё два дела....в довесок.
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26.02.2021 01:10 Ответить
какие еще дела?
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26.02.2021 01:19 Ответить
Так ознакомьтесь, а потом уже что-то пишите.
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26.02.2021 01:26 Ответить
Если тьі не пострадавший,не прокурор-обвинитель, то тебе какое дело с того приговора ?
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26.02.2021 01:51 Ответить
Это не система, и это не суд. Это произвол в интересах частных лиц и ими же и созданый.
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26.02.2021 01:11 Ответить
Вобще-то недоверие судам сейчас уже вторично. Люди в итоге пришли на Банковую, а не под суды.

Речь уже идет о тотальном недоверии к ЗЕвласти.
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26.02.2021 01:13 Ответить
Ети дебилы уже Порошенко сделали виноватым что побили ментов "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 8890
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26.02.2021 01:13 Ответить
Зебилы, сэр...
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26.02.2021 07:39 Ответить
В Україні судами керує пітар з Москви Портнов.
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26.02.2021 01:14 Ответить
Кто на ком лежал? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее..."Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 7371
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26.02.2021 01:15 Ответить
Кто кого поимел?Потрудитесь крімскую войну изложіть яснєє.
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26.02.2021 01:22 Ответить
... стоял...))
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26.02.2021 01:23 Ответить
Это у Булгакова, а у Баканова лежит) причём в плоскости..
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26.02.2021 01:28 Ответить
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2892
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26.02.2021 01:33 Ответить
"Если мы строим правовое государство, европейское, то мы в этой дискуссии должны учитывать исключительно юридическую плоскость, иначе мы превратились в страну, в которой правосудие вообще ничего не стоит", - отметил Баканов.
==========
Недавно ВР приняла постанову о событиях на Майдане. Её поддержали 295 депутатов. Если даже Стерененко действительно похитил и "воспитывал" титушку который ездил в Киев на антимайдан, а потом вдруг стал одесским депутатом, то Сергея надо наградить а не судить.
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26.02.2021 01:16 Ответить
Баканов виліз із тіні - а субота вже ось-ось , страшно?
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26.02.2021 01:19 Ответить
Коли про Стерненка на росії кожен тв канал пургу жене, то це вже політика, про кримінальних злочинців там мовчать
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26.02.2021 01:27 Ответить
Може Баканову дати в допомогу Суркіса з Медведчуком? Бо дитина зовсім розгубилась "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 4497
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26.02.2021 01:27 Ответить
А може краще збирайте своє барахло і геть? Дострокові? Помародерили пару років - треба і честь знати?
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26.02.2021 01:31 Ответить
Вот эти их разговоры про правовое государство. Типа "если мы строим правовое государство". Это речи для плебса? Это сажать таких как Стерненко и вешать нам лапшу про правовое государство? Для Труханова, Татарова, Ермака, да много их таких, для них у нас государство не правовое, а договорняковое. А для таких как Сергей правовое. Припаяли 7 лет и тявкают "так у нас же правовое государство". Как говорил один персонаж из фильма:"Надо убирать их с места".
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26.02.2021 01:33 Ответить
Суд,это прежде всего футбол,в котором идет состязание адвокатов и обвинительной стороны дела,выигрывает тот кто чувствует себя как рыба в воде в юриспруденции,где важна каждая деталь и мелочь,где любое сомнение всегда трактуемая в пользу обвиняемого..... "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 604
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26.02.2021 01:42 Ответить
Кем трактуемая-то? Судьёй Вовком?
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26.02.2021 01:47 Ответить
с этим бараном и не "то"-кай Мавзолейный и не пались? "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6873В Украине так не говорятььь
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26.02.2021 01:49 Ответить
Підозрюю, що, можливо на створення "ОНР" з наросії виділили гроші, он Соловей казав що на створення "ХНР" було виділено 2 лярда долярів на 4 особи, створення не вдалось, гроші прийшлось вертати, то імовірно і для загарбання півдня України також виділи мільярди, а ці гроші не вдалось "освоїти", бо через Стерненко і компанію не вдалося створити "ОДР",скрежет зубовний І тут уже , можливо, вирішили зробити показову розправу.Всі події, в тому числі і істерика на рос ТБ стосовно Стерненка не суперечить цій версії , яка має не "0" вірогідність
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26.02.2021 01:44 Ответить
А в СБУ щас пиво пьют. С креветками.
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26.02.2021 01:45 Ответить
"Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 6444
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26.02.2021 01:46 Ответить
Серегу засудили за то что остался жив ,после трех попыток его убить,остальное от лукавого...,устроили охоту,а она неудачная...обыкновенная заказуха...
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26.02.2021 01:47 Ответить
Дело на 99% политическое, а на 1% - юридическо-коррупционное, но вы, типа, успокойтесь, "только юриспруденция, только юриспруденция". Ну, ну.
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26.02.2021 02:00 Ответить
Когда за каждое проигранное Украиной дело в ЕСПЧ с судьи будут сдирать живьем кожу, а у прокурора отбирать все имущество в пользу гражданина, тогда может что-то изменится.
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26.02.2021 03:08 Ответить
Ave dominus nox?)
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26.02.2021 07:07 Ответить
Мне кажется у стерненко слабые адвокаты. Второе, Стерненко используют , дали ему флаг в руки , и теперь стерненко просто стал поводом для раскачива6ия страны. На самом деле, этот Стерненко никого не интересует. Судебный приговор слишком строгий, но он не окончательный, есть ещё аппеляция. Другие судебные инстанции, Потом, не слышала, чтобы ПС что-то говорил в его защиту. Как-то странно это.
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26.02.2021 05:08 Ответить
Крестись, если кажется. То есть у зебильнутой претензий к судье , у которого перед поместьем бюсты ленина со сталином претензий нет, а к адвокатам есть? С какой же помойки тебя подобрали?
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26.02.2021 05:54 Ответить
А про задержанного во вторник правосека тоже не слышала?
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26.02.2021 06:14 Ответить
Зелень, вас самих не воротит постоянно повторять мантру "не расскачивайте бо путен нападёт" с которой вы ранее постоянно ржали?
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26.02.2021 06:21 Ответить
У Стерненко грамотный адвокат, я видел его коментарий по "Прямому".
За 2 последних года, когда 13 млн. дебилов привели зьйобнутого шута к власти в судах Украина адвокат - это только необходимая декорация для судьи и прокуратуры и на них судья не обращает внимания.
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26.02.2021 07:46 Ответить
Ну да, и этого судью назначил , наверное, зебилы . До этого его любви к сталино-ленину никто не замечал, и именно зедебилы должны были его декоммунизировать.
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26.02.2021 08:10 Ответить
Назначил индюкович, и в 19-м те, кто ранее голосовали за индюковича, ломанулись за клована, лишь бы не порошенко
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26.02.2021 09:01 Ответить
вскорости посадят того кто ожоги нанес беркуту коктейлем молотова, за пытки огнем
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26.02.2021 06:34 Ответить
А еще вынесут приговор за надругательство над ментовским шлемом по статье за групповое изнасилование. "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599 "Проблема лежит в плоскости общего недоверия людей к судебной системе" - Баканов о приговоре Стерненко - Цензор.НЕТ 2599
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26.02.2021 07:48 Ответить
ну так кому, как не СБУ, брать судей за яйца? Порошенко после победы на президентских выборах упразднит ГБР нахрен, все функции перейдут СБУ, тренироваться на судьях нужно начинать уже сейчас
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26.02.2021 08:40 Ответить
Все, що нам треба знати про "Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи"
https://www.youtube.com/watch?v=81SCWvDCE8k
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26.02.2021 09:11 Ответить
Зелені так і не зрозуміли. Питання стоїть в управлінні судами портнова і татарова, які обслуговують офіс президента, яким керує президент. Головна претензія виходить до президента.
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26.02.2021 09:35 Ответить
проблема суда в Украине состоит в том,что судом в Украине заправляют прорашистские реваншисты,которым СБУ дает возможность этим заниматся...
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26.02.2021 10:02 Ответить
"Проблема лежить у площині загальної недовіри людей до судової системи" - Баканов про вирок Стерненку - Цензор.НЕТ 7380
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26.02.2021 10:23 Ответить
Коли двіж? В суботу?
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26.02.2021 10:23 Ответить
Не в "недовірі людей до судової системи", а в продажній гнилості судової системи України.
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26.02.2021 11:05 Ответить
Даже если половина (О-о-о-о!!!) судей честные - просто нужно дополнительно заплатить, чтобы дело попало нужному судье!
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26.02.2021 17:03 Ответить
 
 