Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель
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Лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы.
"Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное" , - сказала Меркель.
По ее словам, на отработку технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, понадобится около трех месяцев.
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+6 aquarius580 .
показать весь комментарий26.02.2021 05:55
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показать весь комментарий26.02.2021 02:46
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Хотя для нашей зе власти зашквар - это принцип жизни
Тут смотрела док фильм BBC о Сицилии, какой, грят, прогресс арабы в Средние века на той Сицилии устроили, класс - и современных негров-беженцев показывают, выдавая их за арабов, благо тоже мусульмане.
Надо полагать, сейчас в Европе после массовой высадки беженского десанта на острове Лампедуза ренессанс очередной начался, ждем Да Винчи африканского и этого, как его, африканского Рафаэля..
Вчера комментатторы на SkyNews пояснили, почему европейские политики так складно да ладно с барановирусом согласные: пишут комментаторы, что на них, на мировых политиков, видео-компромат имеется, где они кто свинью дохлую шпилит, кто с детьми, а кто с собакой.
Этот факт действительно объясняет, ибо про многих европейских политиков верю, абсолютные опущенцы.
У нас тут в газетке объявили, что в Мельборне один колледж при университе Мельбурна (с общагой) будет от студентов требовать ширнутся на ковид.
Неужто и профессура университетская тоже со свиньей?
И почему я не удивлена?
Чи ви ковідну вакцинку оплачуватимете людям все життя ?
Тобто той аусвайс діятиме від одного укольчика до іншого ?
Виглядає, що персонажі="борці" не в курсі, що і з чарівним щепленням можна захворіти і заражати інших...
Дурачков ставят на контроль.Кстати..что то не особо слышно,а как там обстоят дела на Востоке?Все эти Эмираты,Бахрейна и пр.?А то ведь,пока Европе "ковид-паспорта и вакцинацию",муслимы тем временем в Европу без всяких ковидов.