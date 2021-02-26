Лидеры Евросоюза согласились с введением электронных сертификатов для тех, кто прошел вакцинацию, - Меркель

Лидеры стран-членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы.

"Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное" , - сказала Меркель.

По ее словам, на отработку технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, понадобится около трех месяцев.

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