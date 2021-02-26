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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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СИЗО (1352) Стерненко (384) Найем Маси (137)

Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем

Адвокат осужденного за разбой и похищение одесского активиста Сергея Стерненко Маси Найем заявляет, что приговор его подзащитному создаёт национальную угрозу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Найем заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Есть установленный факт, что к нападением на Стерненко причастна Одесская полиция.... Господин Кива выступил с угрозами, что он или кто-то другой будет "воспитывать" Сергея в СИЗО... с учётом того, что сказал Кива, у нас есть опасения, что с Сергеем может что-то случиться. Именно поэтому мы подали заявление для обеспечения мер безопасности (о переводе из Одесского СИЗО в Киев - ИФ)", - сказал адвокат.

По словам защитника, меры безопасности были обеспечены.

"В настоящее время меры безопасности таковы, что его (Стерненко) поместили в отдельную камеру, есть также дополнительные меры безопасности, о которых я не могу говорить",- отметил Найем.

По утверждению защитника, Стерненко осуждён за разбой, которого "не было".

"Этот судебный процесс инициирован тем, кто против украинского активиста... Несправедливость по отношению к Сергею создаёт угрозу национальной безопасности",- подчеркнул адвокат.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Держись, Серега, а мразота "портяно-бенедиктовая"очень скоро поменяется с тобой местами7
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26.02.2021 01:48
+9
Портнов гнида резвится
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26.02.2021 01:57
+6
Этой гниде верить нельзя, только отставка.
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26.02.2021 02:27
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Держись, Серега, а мразота "портяно-бенедиктовая"очень скоро поменяется с тобой местами7
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26.02.2021 01:48 Ответить
Портнов гнида резвится
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26.02.2021 01:57 Ответить
В субботу Майдан,процесс запущен и его может остановить только Зеленский....
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26.02.2021 02:00 Ответить
Этой гниде верить нельзя, только отставка.
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26.02.2021 02:27 Ответить
а на его место Стерненко!
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26.02.2021 02:44 Ответить
Ну не твоего же *****
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26.02.2021 08:28 Ответить
Маси Найем - верни гонорар за проигранное дело! Тебя нанимать больше никто не будет!
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26.02.2021 02:20 Ответить
А за что ему такие привилегии? Он герой войны?
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26.02.2021 02:28 Ответить
Там чуть раньше Баканов проболтался и попалил свою кантору... Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 2455
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26.02.2021 02:48 Ответить
почав агентів розкривати - БОЖЕ ЯК ВІН ДЕБІЛЬНО ВИГЛЯДАЄ червоніючи й пітніючи ! Краще б не видазив на люди, як й до цього.
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26.02.2021 03:48 Ответить
Ничего не понял....если Стерненко так любим и уважаем в Одессе, почему его так охраняют?
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26.02.2021 02:41 Ответить
Знаєш, як рівних арештантів, нехай вони будуть в якому завгодно ґавторитеті, петушманять на прес-хаті? Там поняття, "правий/неправий" і все інше не працює - зсучене падло тупо гуртом нагинає арештанта і робить заштрик шкіряною штрикавкою у пердячу вену. Приблизно ось так. А ще на сучій хаті вбити можуть як вишмаркатися. Шерсть під кумом ходить, на порядній хаті їх розірвуть на шмаття - тож за наказом опустять чи посадять на списа хоч коронованого ворюгу. Далі пояснювати?
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26.02.2021 05:44 Ответить
Понимать, это не твоё. Мозг ещё не развился до этой функции.
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26.02.2021 06:46 Ответить
Мордва вообще тупая, ничего не понимает
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26.02.2021 08:30 Ответить
Найбільше насмішив Геращенко - виявляється це вони з Аваковим піднімають рейтинг Пороху - не Вовчина це ідея ) а умняшки Геращенка
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26.02.2021 03:45 Ответить
Тобто Порох зробив цей суд над Стерненком таким, щоб вивести людей !!!
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26.02.2021 03:46 Ответить
Мосейчучка показала владу у всій красі - шо значить задача за Зелю топити помінялася!
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26.02.2021 03:50 Ответить
адели бронетрусы
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26.02.2021 06:24 Ответить
Не нато сорица карячи эстонски парни!
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26.02.2021 06:36 Ответить
А где же сверхактивный и публичный братец Маси Найема? Где чЛещенеко, где все эти борцы за правду. Садят символ сопротивления Вате на Юге Украины - как воды в рот набрали. Понимаю почему, потому что как политик Стрененко в свои 16, чи сколько ему, уже Титан на фоне эти проституток политических , они Уже пигмеи на его фоне.
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26.02.2021 08:35 Ответить
Pidtrimay Sergiya Sternenka !!!!!!!
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26.02.2021 11:47 Ответить
 
 