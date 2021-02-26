Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призывает всех участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко соблюдать мирный характер протеста, без применения насилия.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.
"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских", - сказал Геращенко
При этом замглавы МВД подчеркнул: "Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Сейчас времена не Януковича и Захарченко. Полиция - с народом, она будет защищать общественное спокойствие, а не использоваться для нападения на мирных протестующих".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Сподіваюсь мирного протесту по українським міркам не буде. Хоча сам в це не вірю...
А. Аваков.
Логично?
Отпускайте! Хватит судейской махновщиной заниматься.
От я щойно повернувся з роботи, заробив десь 1500 грн- а чим ти цілий день займався?
Продажні корумповані менти - копи, вони що з народом?
Ні! Це вірні сторожові пси у корумпованої продажної влади!
А это подал сладенький голосочек Тосик Геращенко, недавно утративший квалификационную категорию "самый упитанный пупс МВД" (Крищенко отобрал), произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.