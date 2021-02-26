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Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко призывает всех участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко соблюдать мирный характер протеста, без применения насилия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских", - сказал Геращенко

При этом замглавы МВД подчеркнул: "Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Сейчас времена не Януковича и Захарченко. Полиция - с народом, она будет защищать общественное спокойствие, а не использоваться для нападения на мирных протестующих".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о протестах на Банковой: Специально не давали полиции дубинки и слезоточивый газ, чтобы не допустить насилия

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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Топ комментарии
+28
если полиция с народом, ТО тогда пускай тоже митингует вместе с народом!
Логично?
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26.02.2021 07:15
+23
В Киеве должна ложится тротуарная плитка такой формы ,что б она могла легко вмещаться в руках митингующих
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26.02.2021 07:27
+18
А цветочки вам не подарить ещё? А народные? Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 6305
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26.02.2021 07:11
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А цветочки вам не подарить ещё? А народные? Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 6305
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26.02.2021 07:11 Ответить
Ти країни поплутав.
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26.02.2021 07:32 Ответить
Побачимо як ви це проковтнете.
Сподіваюсь мирного протесту по українським міркам не буде. Хоча сам в це не вірю...
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26.02.2021 07:45 Ответить
Мусора-нє люді!
А. Аваков.
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26.02.2021 07:15 Ответить
Нехай поліція арештує всіх бариг і сгонить їх на стадіон, якщо вона з народом, для вистави а-ля Піночет, проти кварталу ублюдків.
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26.02.2021 07:43 Ответить
если полиция с народом, ТО тогда пускай тоже митингует вместе с народом!
Логично?
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26.02.2021 07:15 Ответить
Поліція то брехлива структура, підприємці ніколи не пробачать побиття свої літньої колеги , якій зламали щелепу в -3ьох місцях і вибили око, зробивши її інвалідом.
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26.02.2021 07:16 Ответить
Ніколи не кажи ніколи.
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26.02.2021 07:33 Ответить
нападать не будут а сделают простое физическое замечание! Геращенко просит всех, кто будет митинговать в поддержку Стерненко в субботу не нападать на правоохранитей: Полиция - с народом - Цензор.НЕТ 3561
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26.02.2021 07:17 Ответить
Жирный рохля уже сцыться.
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26.02.2021 07:19 Ответить
В Киеве должна ложится тротуарная плитка такой формы ,что б она могла легко вмещаться в руках митингующих
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26.02.2021 07:27 Ответить
Не только формы, но и размера, и как следствие - массы
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26.02.2021 08:34 Ответить
Мы не сексисты, мы гендерно равные, значит любая девушка иметь соответствующую плитку, которую она сможет добросить до продажного копа.
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26.02.2021 08:35 Ответить
Так Переяслав и Запорожье это они с народом были?! Когда тебя ночью в поле полицаи останавливают и без понятых пытаются продуть и говорят что ты пьяный хотя ты уже около месяца не пьёшь это тоже они обо мне думают? Дядя, ты в каком Мире живешь?
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26.02.2021 07:27 Ответить
той світ в якому він живе називається "пряма кишка авакова"
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26.02.2021 07:35 Ответить
Ну, не с лысым же судьей-сталинистом незаконно осудившим Стерненко.
Отпускайте! Хватит судейской махновщиной заниматься.
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26.02.2021 07:28 Ответить
Якщо поліція з народом, то вона теж мала б вимагати відповіді у Зєлжнского на багато запитань, які і цікавлять той самий народ. Зокрема щодо ннвиконаних обіцянок, олігархів-господарів, Портного, Медведчука, якому ні холодно, ні гаряче від санкцій, Єрмака з брато і їхній сімейний бізнес, Татарова та інших аґентів, що впливають на правоохоронні структур, спитати про арешти і переслідування патріотів і лояльність до антиукрахеських елементів. А ще поліція, яка з народом, мала б захищпюати інтереси цього народу, а не олігахічної системи і мала б відкривати справи проти ворогів народу. Де це все? Гервщенко, аууу!
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26.02.2021 07:30 Ответить
Поліція, як і ЗСУ, не мають права влазити в політику. Дивно, що це треба пояснювати.
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26.02.2021 07:35 Ответить
Дивно, що треба пояснювати, що правоохоронні органи повинні захищати державні інтереси, а не оліархічні. І це не політика, в безпека держави. І МО, відповідь - це відповідь Геразенкв, який написав бздур. Тому білий ватник коментуй по суті, а не по методиці.
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26.02.2021 07:48 Ответить
Ти форум зі своєю кухнею поплутав- та командуй, якщо дозволять.)))
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26.02.2021 18:29 Ответить
Ні, пальтішко стьогане, не попутав. У нас в Україні на кухні жінка керує. 😊 Так що вибачай. Терпи. 😊
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26.02.2021 20:08 Ответить
Тобто тобі ніде командувати не дозволяють, недолуге.)))
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26.02.2021 21:09 Ответить
А нафіга? 😁Я працювати вмію!. Ти попробуй, може і тобі сподобається. А головне - корисно і для власного здоров'я, і для оточуючих. 😁
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26.02.2021 22:17 Ответить
Що спробувати?
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27.02.2021 01:12 Ответить
Забудь. Це для тебе важко. 😁 Йди краще на кухні покомандуй. 😊
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27.02.2021 01:44 Ответить
На твоїй кухні замість тебе? А нафіга воно мені?
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27.02.2021 01:53 Ответить
То в тебе своєї власної нема? Співчуваю. 😔
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27.02.2021 11:34 Ответить
Не потребую.
От я щойно повернувся з роботи, заробив десь 1500 грн- а чим ти цілий день займався?
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27.02.2021 19:40 Ответить
От не скажу! 😊Бо вдавишся від заздрощів! 😊 Пожалію твою психіку. 😁
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28.02.2021 11:34 Ответить
Не рівняй по собі.
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28.02.2021 17:21 Ответить
Кого? Тебе? 🤣🤣🤣🤣 Насмішв, зебіл, насмішив! Дотепний ти, однак!
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28.02.2021 17:24 Ответить
Тобто ти з форуму не вилазиш, виходячи з швидкості відповіді.
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28.02.2021 17:30 Ответить
А дна, да? 😁
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28.02.2021 17:33 Ответить
Навіть вже заговорюешся- відпочити тобі треба.)))
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28.02.2021 17:45 Ответить
Т не зрозумів. Я відпочиваю. 😁 Тому відпочити треба тобі. Вартувало воно тих нікчемних 1600?🤣
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28.02.2021 19:27 Ответить
Що вартувало?
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28.02.2021 19:40 Ответить
І да- я щойно повернувся з роботи, заробив десь 1600 грн.
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28.02.2021 17:23 Ответить
Бідний! На кухню збираєш? А в мене вже є! Тому я у неділю відпочиваю. Як біла людина. Заздри мовчки. 😁
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28.02.2021 17:32 Ответить
Просто працюю. Звичка така- з 1974 року, з 4-го класу.
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28.02.2021 17:44 Ответить
Я так і зрозумів, що школу ти закинув. 😁 А даремно!
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28.02.2021 19:28 Ответить
Та на місці моя СШ N 83- хто ж її закине? І мій портрет на Дошці Пошани, як золотого медаліста випуску 1980 року, на місці.
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28.02.2021 19:42 Ответить
🤣 Важке дитинство, дерав'яні іграшки. Чи вартувало ту медаль отримати, щоб у неділю працювати за 1600 гривень? Мені тебе щиро жаль. Напевне на кухню збираєш? Щоб було де командувати? Ти - молодець! Моя дружина дивужться, чого я так усміхаюся. А просто у мее з' явився мій особистий комік! 😁
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28.02.2021 19:47 Ответить
Та нормальне дитинство, на Микільській Борщагівці. Я потім ще й інститут з Червоним дипломом закінчив- бо вмію та люблю працювати.
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28.02.2021 19:49 Ответить
Та да! На старості літ, під шістдесятку по неділях працювати за 1600.😁 Аааа! Тепер зрозумів, це просто любов до роботи! Тут роші - е головне? 🤣
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28.02.2021 19:53 Ответить
Хлусня.
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26.02.2021 07:50 Ответить
Люди полицаев не тронут, пока те сами не нападут. Так было всегда.
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26.02.2021 07:31 Ответить
мене доречі покоробило у вівторок, коли почали кричати "поліція з народом".
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26.02.2021 07:33 Ответить
влада не может навести порядок с судами только обещает, уже 30 лет .То что остается людям ,давать ей чаривного пенделя. Только и всего .
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26.02.2021 07:44 Ответить
Ні , вони всіх пересадять , а ми будемо їм посміхатися ! Таких нахабних істот ще пошукати треба . Особливо цей , якого привели Порошенко з яценюком , а він тепер на Пороха жене пургу . Порошенко повинен на нього подати до суду за брехню та наклеп і довести з адвокатами до кінця справу . Воно таке вчора мололо !
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26.02.2021 07:49 Ответить
а полиция не хочет наведаться к Бенядиктовой и к Вовкам?!
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26.02.2021 07:53 Ответить
Ага,тринди Тоня,кліщі яких тягнуть пінцетом з під шкіри верещать такі самі слова.
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26.02.2021 07:59 Ответить
Полиция крышует преступников , проверьте их родственников, станет всем ясно и на свои места
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26.02.2021 08:25 Ответить
продажные копы получат в табло (тут Геращенко напрягся, а ведь даром, ведь он не продажный коп)
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26.02.2021 08:32 Ответить
Если хоть один мусор на камеру скажет, что он поддерживает митингующих, что судебная система прогнила, Аваков черт, генпрокурор и Татаров агенты Кремля, а он служит народу Украины и защищает общественный порядок, то МОЖЕТ БЫТЬ, в какой-то мере протестующие будут к ним более благосклонны
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26.02.2021 08:34 Ответить
Поліція з уродом!
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26.02.2021 08:37 Ответить
это нада будет посмотреть, скем полиция.
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26.02.2021 08:39 Ответить
розмовляла з поліцією на акції.Нас не пускали на засідання райради.Питаю---а якщо я зараз піду туди стріляти будете------і мені так спокійно=====якщо буде наказ-так.
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26.02.2021 08:48 Ответить
Якщо поліція з народом, то чому вона захищає проросійських депутатів і їх Зеленського з Венедіктовою, а не захищає український народ??!
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26.02.2021 08:40 Ответить
Понимаю что надо выходить, но не выйду. За троих прекрасных людей Юлю Кузьменко, Рифмастера и Яну Д. мы выходили. А сейчас нет. Стремно, что кацапы воспользуются этой ситуацией. Сильно уже демонстративно и нагло ведет себя Портнов, похоже они (падлы Мервтечука -Портнова) будут счастливы если устроить завтра побоище под ОП. Это просто частное мнение, кто решил - идите! Но главное помнить, что враг не дремлет. И если уже устраивать кипишь то не довольствоваться манипуляциями и подачками вокруг фигуры Стерненка, а всех надо освобождать. Непонятно какой сейчас реальный властный ресурс у ЗЕ, но захочет - разрулит ситуацию, на то он и президент.
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26.02.2021 08:45 Ответить
Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом - Цензор.НЕТ 2347

Продажні корумповані менти - копи, вони що з народом?
Ні! Це вірні сторожові пси у корумпованої продажної влади!
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26.02.2021 09:18 Ответить
На плюсах спітнілий від потуг Гандоша Геращенко заявив ще, шо в усьому що сталося у суді зі Стерненко винуватий Порошнеко , бо йому це вигідно. Тобто заява Венедіктової , що стаття Стерненку буде, звинувачення від її прокурорських у Одесі, вирокбувшого донецького судді, який не тільки Сталіну з Леніним молиться - то все ПРадєлкі Пороха...
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26.02.2021 09:35 Ответить
Ні, пан Геращенко. Якраз ви разом із Аваковом поліцію поставили по іншу сторону від народа. Ви іх поставили охороняти слуг олігвархів і звичайно себе.
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26.02.2021 09:43 Ответить
у "папиредника" полиция тоже была с народом, в Белорусии и рабсее она тоже с народом.
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26.02.2021 09:47 Ответить
Моральные уроды не имеют к народу никакого отношения.
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26.02.2021 09:51 Ответить
Геращенко просить усіх, хто мітингуватиме на підтримку Стерненка в суботу, не нападати на правоохоронців: Поліція - з народом - Цензор.НЕТ 4382
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26.02.2021 15:26 Ответить
Сцыкотно ж когда, страшно.
А это подал сладенький голосочек Тосик Геращенко, недавно утративший квалификационную категорию "самый упитанный пупс МВД" (Крищенко отобрал), произведённый из советников в заместители министра за особый талант тщательно вылизывать, наглядно продемонстрированный на тарелке в ресторане, который регулярно делает Авакова щасливым, удовлетворённым и довольным.
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26.02.2021 15:36 Ответить
Тогда это жирное мурло должно жопу со стула поднять и быть вместе с народом на протесте.
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26.02.2021 16:28 Ответить
...тобто ви ( мусора...прокуратура...судді продажні ) почуєте народ ...відпустите незаконноувязнених Антоненка..Стерненка ...?...відкриєте кримінальні справи на портнова..мерчука..ківу..татарова..єрмака..авакову і других гнид..зрадників і терористів...?...якщо таке відбудетсся,народ через пять хвилин розійдется...але...100% такого не буде...вам плювати на народ...
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27.02.2021 12:14 Ответить
 
 