Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя
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Глава государства Владимир Зеленский думал, что сможет договориться о мире на Донбассе, но в итоге понял, что сделать этого нельзя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW, отвечая на вопрос, как он оценивает выполнение обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе.
"Все мы люди. И когда пришел Порошенко-бизнесмен, хотя он до того был и министром иностранных дел, и министром экономики, он думал, что сможет договориться. Он искренне в это верил. И говорил, что через неделю-две он завершит войну. Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (с российской стороной. - Ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите (саммит "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 в Париже. - Ред.)", - сообщил он.
Также Кравчук отметил, что то же самое сказала и Ангела Меркель – что "минские соглашения – это не высеченные на камне слова".
"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - добавил глава украинской делегации.
Напомним, ранее Кравчук заявил, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиям.
Пожалуйста, подождите...
про.непродуманий план відсікти постачання гіркіних з *********. звідкіля ж було знати, що наших біля кордону пошматують градами? А кацапня розраховувала на удар у відповідь - прекрасний повод для повноцінного наступу на малочисельні українські військові частини біля нашого кордону.
А єнералам слід було це передбачити (хай Петро не професійний військовий), бо є у академіях стратегія і тактика бойових дій і перебачати такі речі необхідно було.
А взагалі обєктивна реальність в тому, що військовики зрозуміли потребу убивати окупантів, аж поки не побачили, як окупанти убивають їх та їхніх товаришів позброї.
гиркин вошел в славянск 12 апреля. порох обьявил перемирие после инаугурации 7 июня
2 месяца у русни небыло времени подвезти пзрк? вы бл хомячки с памятью гуппи думаете тут все таки как вы притрушенные?
2. при перемирия пороха НЕ сдавались наши территории
3. примеры заигрывания давай
4. конечно "главное бабло". было. до войны. потому как если бы не его бабло то он бы не потратил почти лярд своих денег на армию.
А эти бредни про потраченные деньги порошем на армию вообще тулить зачем, не дебилы ведь вокруг, как порош разбогател за время президентства даже собакам бездомным видно по кол-ву магазинов рошен.
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Глупство, Сергію. Пєця і Зєля - одна шобла, а їх протистояння - удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
Зєлю геть. Дострокові.
Скільки загинуло хлопців поки воно входило в курс справи?
Чому це зкацаплене ватне буратіно полізло на вибори, якщо воно тупе та нічого не розуміє? Пішло б на передову і там би з' ясовувало чи можливо домовитися з рашистським лайном і колаборантами.... Раз, раз і парєшалі...
Воно з 14-го до 19-го чим займалось, якщо не могло втямити, що пуйлу потрібна вічна рана в тілі України, що єдиний можливий шлях, це те, що робив Порошенко?
если б он хоть на миг задумался (чем нибудь))), он бы понял, что верещать-хрипеть-смешить со сцены..и потом опустить занавес и идти домой в семью и лететь на отдых - это одно... а руководить страной воюющей и с рашкой и сепарами и с совкотоскующими и с туповорующими - это круглосуточно и под микроскопом рассмотрят каждую ухмылку...
Все, що зіц-Зєлупа могла, вона вже все сказала. Зараз її можна вимикати, як то Twitter accountТрампа.
Вот уже в самом начале бред. ЗЕ не думал. ЗЕ был уверен, что с войной так же, как с КВН - тут подмазал, там поржал, здесь лизнул.
Оказалось, что смешной клоун-наркоман и президент - это нифига не одно и то же. Очень неожиданно.
Зе думав? Це якийсь анекдот?
Натомість ти завжди відстоював лиш інтереси своєї шкури !!! Тому Чехія та Польща вже давно в ЄС, а Україна в дирі !!!
Я не могу понять почему судья в Днепре не может в течении года , после развода определить с кем проживают дети и назначить алименты мужу!!!! У женщины пятеро детей!!! Почему я - плачу налоги но должен терпеть эту хрень!!! Что за проблемма навести порядок в элементарных вещах!!!! Почему такая цена на топливо????
Почему в самой богатой громаде мака не получает помощь на детей- а если она эту помощь попросит - то у нее как у малоимущей детей могут забрать!!!!
Чем вы все там занимаетесь ???? Почему за все спортивные секции и за выступления детей надо платить???
Хорошего всем дня - а чиновникам РОСТА ДОХОДОВ!!!!! И ЭГО !!!!
Порох собирался закончить войну за две недели ДО прямой агрессии Расии:
Чим???
П'ять років війни перемовин, купи припинень вогню, намагань домовитись йму були не цікаві - він розважався й насміхався, разом з купою таких саме довпойопів. А тепер він зрозумів???
А що він зрозумів, якщо не повернуті війська на залишені, за його дурними указами, позиції? Чому неповернено протисайперські та протибатарейні підрозділи, розвідка, дрони? Чому не веется актмвна оборона, щоби фєдєрастові падлюки носа не могли висунути зі своїх окопів? Чому не прчато повернення бойових офіцерів, замість набраних лизоблюдів, типу таргана? Чому нема підвищення зарплатні військрвим???
Нові розуміння припіздента, якщо вони справді з'являться, повинні виражатись у справах, а не словах та відосіках. А воно у кругосвєтку зібралося... Турист грьобаний...
https://uprom.info/news/vpk/kyyivskyj-bronetankovyj-zavod-peredav-zbrojnym-sylam-partiyu-tankiv-t-72amt/
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
Хто заплатить за ту шкоду, яку нанесено Україні, поки мАльчик "прозрівав"?
а Лучшее - враг хорошего. Коней на переправе не меяют
у церкві"© (Г.Москаль)
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
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"хорошая работа пожарника, но как пожар - хоть увольняйся"