РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12154 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
23 017 198
Зеленский (16530) Кравчук (1226) Россия (91250) Донбасс (26945) минские соглашения (3221)

Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук об обещаниях Зеленского по Донбассу: Он думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя

Глава государства Владимир Зеленский думал, что сможет договориться о мире на Донбассе, но в итоге понял, что сделать этого нельзя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью DW, отвечая на вопрос, как он оценивает выполнение обещания Зеленского прекратить войну на Донбассе.

"Все мы люди. И когда пришел Порошенко-бизнесмен, хотя он до того был и министром иностранных дел, и министром экономики, он думал, что сможет договориться. Он искренне в это верил. И говорил, что через неделю-две он завершит войну. Когда пришел Зеленский, он также думал, что можно в процессе дискуссии как-то договориться. А когда увидел, что с ними (с российской стороной. - Ред.) договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите (саммит "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря 2019 в Париже. - Ред.)", - сообщил он.

Также Кравчук отметил, что то же самое сказала и Ангела Меркель – что "минские соглашения – это не высеченные на камне слова".

"По моему мнению, без изменения основных концептуальных позиций минского и "нормандского формата" мы не сможем добиться каких-либо успехов", - добавил глава украинской делегации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук

Напомним, ранее Кравчук заявил, что минский переговорный процесс должен быть дополнен более жесткими действиям.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+86
Порох тогда столкнулся с тем о чем никто тогда не думал и не знали что дальше и с отсутствием армии, а тут у тебя 5 лет наглядного обучения было чего ждать от кацапла. Не надо сравнивать кислое с длинным.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:36
+65
Чем клоун думал? Что с рашкой договориться нельзя - это давным-давно доведенный факт.
показать весь комментарий
26.02.2021 07:31
+50
Тогда пусть перед Порошенко извинится!
показать весь комментарий
26.02.2021 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
та на. конец 2017 года

Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 8157
показать весь комментарий
26.02.2021 08:36 Ответить
там ще був про. непродуманий план відсікти постачання гіркіних з *********. звідкіля ж було знати, що наших біля кордону пошматують градами? А кацапня розраховувала на удар у відповідь - прекрасний повод для повноцінного наступу на малочисельні українські військові частини біля нашого кордону.
А єнералам слід було це передбачити (хай Петро не професійний військовий), бо є у академіях стратегія і тактика бойових дій і перебачати такі речі необхідно було.
А взагалі обєктивна реальність в тому, що військовики зрозуміли потребу убивати окупантів, аж поки не побачили, як окупанти убивають їх та їхніх товаришів позброї.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:22 Ответить
порош как стал президентом сразу объявил перемирие на неделю, как раз с россии смогли подойти боевики, подвести ПЗРК и другое вооружение.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:52 Ответить
баран!
гиркин вошел в славянск 12 апреля. порох обьявил перемирие после инаугурации 7 июня
2 месяца у русни небыло времени подвезти пзрк? вы бл хомячки с памятью гуппи думаете тут все таки как вы притрушенные?
показать весь комментарий
26.02.2021 09:55 Ответить
так зачем порош объявлял перемирие тогда, если уже зашли боевики и оружие подвезли, думал они это все организовали чтобы сдаться сразу новому президенту в плен? В чем разница между перемирием зеленского и многочисленными перемириями пороша? Порош точно так же заигрывал с пророссийской частью населения, с путиным через медведчука, брехал все время, а главной задачей было для него как всегда бабло.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:05 Ответить
1. перемирия нужны были чтобы не сдавая территорию показать западу что мы настроены на мир а кацапия агрессор. при этом декларируя остановку огня по факту как глушили вату так и продолжали глушить. только тихо

2. при перемирия пороха НЕ сдавались наши территории
3. примеры заигрывания давай
4. конечно "главное бабло". было. до войны. потому как если бы не его бабло то он бы не потратил почти лярд своих денег на армию.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:11 Ответить
ты щас точно то же, что и зеля рассказываешь, подставляете путина под санкции, щас вон тоже типа мочат "тихо" вату. А реальность это ДАП, Дебальцево, опорники, взорванные склады.
А эти бредни про потраченные деньги порошем на армию вообще тулить зачем, не дебилы ведь вокруг, как порош разбогател за время президентства даже собакам бездомным видно по кол-ву магазинов рошен.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:34 Ответить
Песдишь Темохвей. "Рост" богатства Порошенко оценил Форбс, да так что тот из сотни вылетел. Я думаю, у Форбса мозгов больше чем у тебя и источники вернее. Ну и отрицать, что Порошенко бабло давал на армию, так как это делаешь ты- сидя на горшке и размазывая говно по собственной морде -не комильфо. Давай факт и его подтвержденное отрицания. А то от тебя лаптями прет.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:19 Ответить
говно вместо мозгов у тебя, деньги давал но при этом на порядок больше воровал, бизнес на подставные фирмы и сына переписать, какой форбс, количество магазинов это четкий и всем доступный маркер. Был 1 в 2013 а в 2018 стало 18 только в одном Киеве, явно все деньги на армию отдал.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:52 Ответить
Тимофей а где ты был в 14-15 годах? В каком батальоне или бригаде ты рвался в бой а тебя порох паскуда не пускал? Может мы пересекались под дебахой или славянском,или в песках. Расскажи как порох обворовал армию .у нас же в 14 летом все было броня экипировка стугны Арта все было но пришел порох и все украл настроил магазинов.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:34 Ответить
ты считаешь что все бюджетные деньги, военный налог, деньги волонтеров это личное бабло пороша которое он хочет дает на армию, хочет на магазины отправляет? То есть мы должны быть ему благодарны что он только часть денег себе забрал? Смысл президента немного в другом в развитых странах.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:43 Ответить
А с чего ты взял что он упал деньги? То что магазины строят так у него реально хорошая продукция. Если у тебя есть факты предъяви а видел как менялась армия с 14 по 18, и менялась в реально лучшую сторону и это во время войны,с отжатыми территориями и при том что треть населения досих пор считают войну гражданской,а остальные устали от войны в глаза её не видя.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:24 Ответить
Мда... Эффек Даннинга-Крюгера в действии)))
показать весь комментарий
26.02.2021 14:14 Ответить
нашим тоже было нужно время на подготовку. Зато в результате в июле-августе было освобождены большие территории, почти окружены Донецк и Луганск. И только прямое вмешательство росийских войск не дало полностью освободить эти две области к осени 2014 года
показать весь комментарий
26.02.2021 12:26 Ответить
І не один раз оголошував одностороннє, після чого було зрозуміло що Росії мир не потрібен. Тому слова Володі що потрібно просто перестати стріляти є відверта брехня, в яку повірили його виборці, які по якійсь причині забули що "це вже було".
показать весь комментарий
26.02.2021 09:23 Ответить
Кстати, все забыли что порох тогда пытался взять под контроль участок границы, но наши части были разбиты градами с территории россии.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:31 Ответить
Я не забыл, и иногда думаю, вот что мы будем делать, если, к примеру, при освобождении захваченных территорий Донбасса, подойдём к границе, но с той стороны будут фигачить? Пожалуемся в ООН, ОБСЕ? Там глубоко озаботятся, осудят и т.д. , но с той стороны не прекратят стрелять. Что дальше-то?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:08 Ответить
надо впереди выставить донбасяо с новыми русскими паслортами
показать весь комментарий
26.02.2021 12:19 Ответить
Откуда такие детские мечты - "при освобождении захваченных территорий" ? Никто освобождать не будет. РФ либо сама уйдет либо останется (вероятность более 99%). Во втором случае конечно будут и стрелять и ДРГ и маскарады с переодеванием в нашу форму будут. Все как после гражданской войны было на границе с Польшей. С годами успокоятся. Вон у финнов до сих пор у границы никто не живет.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:35 Ответить
Я привёл пример из области "а что, если", но и утверждать, что никогда силой освобождать не будут, я бы то же не стал.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:44 Ответить
Згадав під час служби на Карельському перешийку на початку 80-х місцеві старожили розповідали що " Были случаи после войны что чухонские диверсанты вырезали несколько советских застав". Чухонцы на кацапському сленгу це фінни.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:11 Ответить
"Он(Зеленский) думал, что с РФ можно договориться, но в процессе увидел, что этого сделать нельзя", - і вирішив посадити Антоненка з Стерненком?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:10 Ответить
Он думал...Он думал? Чем?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:12 Ответить
Филипп Петен тоже думал и смотрел Гитлеру в глаза. После окончания Второй мировой войны был осуждён за государственную измену и военные преступления к смертной казни, однако в силу пожилого возраста приговор был заменён на пожизненное заключение. Освободил Францию от фашистов преданный французами беженец де Голль. Зеленский - молодой преступник, помилования не заслуживает. 73% - предатели. Порошенко - украинский де Голль.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:14 Ответить
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 2652
показать весь комментарий
26.02.2021 10:38 Ответить
Задолбали свидетели Петра. Если бы Петя не пытался усидеть на двух стульях, то, как минимум, не было бы днр. Многие в Краматорске знают как гиркин перебирался в Донецк. Спроси у Кривоноса.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:59 Ответить
Ну, дык было же "жму руку, обнимаю". Чего можно было ожидать после такого?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:10 Ответить
Духовный, если у тебя когда-нибудь возникнет вопрос: как выглядели любители сталина (любители путина)? - просто посмотри в зеркало, так они и выглядели!
показать весь комментарий
26.02.2021 13:37 Ответить
Значит клоун обязан извинится перед порохом за наглую лож и клевету во время предвыборной кампании.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:19 Ответить
Ні, ну чого ж ви так! Дайте йому ще 100 днів, він ще вчиться! (сарказм, якщо, що...)
показать весь комментарий
26.02.2021 08:37 Ответить
... і посадити його на довічне з конфіскацією? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 1418
________________
Глупство, Сергію. Пєця і Зєля - одна шобла, а їх протистояння - удаване, постановочне. Юля - їх спільний ворог.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:49 Ответить
Борцун прокинувся. Шо не помог клоун, не выдвинул Йулю в первые ряды? Ай-яй-яй. А как там еще один твой кумир - Карлсон поживает? Пропеллер не жмет? Напомни, Ваня, за кого ты голосовал во втором туре президентских?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:22 Ответить
у ваньки все гандоны только баба юля воздушный шарик
показать весь комментарий
26.02.2021 11:26 Ответить
Ванька обосрался когда голосовал за зелю так сейчас отмазка типа порох и зеля одно и тоже.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:27 Ответить
За Пєцю на нари. Але Зєля наіпав.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:59 Ответить
Твоя юляшка, сулимашка! Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 6203
показать весь комментарий
26.02.2021 14:00 Ответить
Ваня Шпана. Зеля і Дівуля одне шобло і слуги Бені. Не плутай, а Порошенко їх спільний ворог і тільки їх, а ще і ху@ла і всіх зебілів та інших дебілів.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:27 Ответить
Ванятко нагадує мені оте шакалення з"Мауглі".Гавкне зі своєю брехнею і зникає. А якщо тема про подружку бені жидомойського не з"являється зовсім на сторінці.
показать весь комментарий
26.02.2021 20:18 Ответить
И тут мы уже все знаем, - "я никому ничего не должен", ответил нам зе заранее)))
показать весь комментарий
26.02.2021 14:20 Ответить
Будь ласка разом я з хлебом ВАЗ с солью и сквозь поля разграничения и на Артёма и гибралтарский вариант управления и с поворотом.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:21 Ответить
А чому шмаркля з'ясовує елементарні речі та проходить дорогоцінне навчання за кошт всіх українців? Скільки там витрачається на віслюка та всю цю ЗеБільну шоблу?
Скільки загинуло хлопців поки воно входило в курс справи?

Чому це зкацаплене ватне буратіно полізло на вибори, якщо воно тупе та нічого не розуміє? Пішло б на передову і там би з' ясовувало чи можливо домовитися з рашистським лайном і колаборантами.... Раз, раз і парєшалі...

Воно з 14-го до 19-го чим займалось, якщо не могло втямити, що пуйлу потрібна вічна рана в тілі України, що єдиний можливий шлях, це те, що робив Порошенко?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:37 Ответить
Як чому, а тому, що цього о ті 73% дебілів захотіли. саме ж це ті придурки нам всім на голову вибрали. Тут проблема не в Шмарклі, тут проблема в тупому наріді. А Шмаркля всього лиш паяц в ролі президента ідіотів.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:39 Ответить
Не он полез на выборы, а олигархат решил сменить Порошенко. Дальше дело техники. До выборов (и после) постоянно мониторятся рейтинги возможных кандидатов. Выбирается удобный и проходной и подсовывается лохторату. Лохторат всегда готов свою злость и зависть выместить на ком-нибудь. Порошенко был обречен. Оставалось только немного в медиа масла в огонь подлить. Бали конечно среди 73% совсем больные на голову, которые думали что голосованием за другого сделают свою жизнь сытой. А в основном, это вымещение злости за свою никчемную жизнь и зависть.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:54 Ответить
Це ще раз підкреслює і доводить, яке воно недолуге, нікчемне і дибільне, віндумав, та там просто нема чим думати, пряснення такеж саме маразматичне, як і "поясняватель"....73% відсотка баранів знайшли аналітика в своїй стайні, насмішили...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:41 Ответить
он не думал!!!...ни дня, ни секунды...он пиарился, хайповал и врал.. он орал с трибуны то, что ему написали другие...он артист...там не думают - там все по сценарию (а вот по чьему сценарию...это очень важно понять)
если б он хоть на миг задумался (чем нибудь))), он бы понял, что верещать-хрипеть-смешить со сцены..и потом опустить занавес и идти домой в семью и лететь на отдых - это одно... а руководить страной воюющей и с рашкой и сепарами и с совкотоскующими и с туповорующими - это круглосуточно и под микроскопом рассмотрят каждую ухмылку...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:43 Ответить
До речі, мене дуже вразили слова Кравчука "він думав", тобто, Зеленський думав. Перепрошую, а це як? Це взагалі природно, чи то з області фентезі якесь?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:43 Ответить
Якби "воно думало", то не полізло би на трон короля... І взагалі, у ідіотів функція "думати" відключена... Краще б продовжував на піаніно грати ...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:45 Ответить
Ці слова Кравчука, до речі, ще раз підкреслюють наскільки підле, сцикливе і брехливе то створіння на посаді президента держави. Замість того щоб чесно визнати свої недолугі і тупі слова і дії воно знову ховається за чужими спинами. Тупе чмо, яке ідіоти вибрали на роль глави держави. Блін, во ідіоти...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:47 Ответить
А от не надо так, Льоня постоянно несет бред, маразм и просто аудиошум, и нелинейные искажения,надо просто с уважением относится к дедушке, который старенький и ему все равно.А вот Володя и сам может за себя сказать, но ведь ничего не сказал.Странно, что все так возбудились
показать весь комментарий
26.02.2021 09:10 Ответить
"Володя и сам может за себя сказать"
Все, що зіц-Зєлупа могла, вона вже все сказала. Зараз її можна вимикати, як то Twitter accountТрампа.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:46 Ответить
Он думал...

Вот уже в самом начале бред. ЗЕ не думал. ЗЕ был уверен, что с войной так же, как с КВН - тут подмазал, там поржал, здесь лизнул.

Оказалось, что смешной клоун-наркоман и президент - это нифига не одно и то же. Очень неожиданно.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:54 Ответить
Пурим 2021: иудеи празднуют самый веселый праздник в году
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 505
показать весь комментарий
26.02.2021 08:58 Ответить
...он думал, что управлять страной и играть )(уем на рояле это одно и тоже, но в процессе понял, что это не так...
показать весь комментарий
26.02.2021 08:58 Ответить
Только глуповатый Кравчук может понять и объяснить, что думал и хотел Зеленский)
показать весь комментарий
26.02.2021 09:00 Ответить
Дебилы, *ля (с)
показать весь комментарий
26.02.2021 09:18 Ответить
Кравчук: "Він думав, що з РФ можна домовитися..."
Зе думав? Це якийсь анекдот? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 3586
показать весь комментарий
26.02.2021 09:36 Ответить
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 3345
показать весь комментарий
26.02.2021 11:42 Ответить
Стоп, старий пердуняко! А хто волав на Порошенко? А хто обманув тупий і вухатий нарід, який любить вухами, правда їсть як і вся тварини ротом.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:39 Ответить
"Он думал".... Воно в принципі думати не здатне...
показать весь комментарий
26.02.2021 09:39 Ответить
А ти старий комуністичний сокіл не міг зразу пояснити кловану що це не реально - домовлятися з Пуйлом ? Чи ти там сидиш і каркаєш так як треба, коли і де треба поки тобі за це американські доллари платять ??? Ти ніколи не був першим президентом України, ти завжди був комунякою та першим зрадником інтересів України ! Першими Президентами були такі люди як Валенса в Польщі або Гавел в Чехії !!! Які не боялися сісти до тюрми за інтереси своєї держави !!!
Натомість ти завжди відстоював лиш інтереси своєї шкури !!! Тому Чехія та Польща вже давно в ЄС, а Україна в дирі !!!
показать весь комментарий
26.02.2021 09:40 Ответить
"комуністичний сокіл" гарно сказано і в точку
показать весь комментарий
26.02.2021 11:27 Ответить
Я не хочу договариваться ни с путиным ни с лукашенко ни с кадыровым!!!! Договариваться хочу с Америкой!!!!
Я не могу понять почему судья в Днепре не может в течении года , после развода определить с кем проживают дети и назначить алименты мужу!!!! У женщины пятеро детей!!! Почему я - плачу налоги но должен терпеть эту хрень!!! Что за проблемма навести порядок в элементарных вещах!!!! Почему такая цена на топливо????
Почему в самой богатой громаде мака не получает помощь на детей- а если она эту помощь попросит - то у нее как у малоимущей детей могут забрать!!!!
Чем вы все там занимаетесь ???? Почему за все спортивные секции и за выступления детей надо платить???
Хорошего всем дня - а чиновникам РОСТА ДОХОДОВ!!!!! И ЭГО !!!!
показать весь комментарий
26.02.2021 09:45 Ответить
Юлька шкодить? Знову все вкрала? Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 4234
показать весь комментарий
26.02.2021 09:56 Ответить
Мля, неблагодарная у тебя, Ваня, аудитория.. Если кто юльку и вспоминает, то как назойливое насекомое, и только чтоб тебе так грустно не было. А если не вспоминают, то ты сам ее во все дыры суешь. Не осознал ты, Ваня, что она уже нах никому не нада, разве что в качестве раритетной политической мебели.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:27 Ответить
Ти меньше балаболь, а біжи плати за комуналку. Бо потеплішало і викинуть тебе з твоєї конури за борги. Будеш жити у сміттєвому баку, Пєця свою ботоферму скорочує
показать весь комментарий
26.02.2021 12:03 Ответить
Вань, я в отличим от тебя не на сьемной хате живу. Если шо, я и в еропу перееду, там тоже место у меня есть. Меня удивляет твоя упертость вы том, что есл и сделать хуже жизнь кому-либо по твоему выбору, то твоя, убогая, обязательно улучшиться. Совок ты , Ваня, замшелый совок. Это твои предки орали "расстрелять!" в 37 и стреляли в беглых зеков в 49. Пора бы поменяться, а то вымрешь, захлебнувшись в популизме.
показать весь комментарий
05.03.2021 23:34 Ответить
Порох не договаривался.
Порох собирался закончить войну за две недели ДО прямой агрессии Расии:

Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 2799
показать весь комментарий
26.02.2021 09:52 Ответить
АТО. За два тижні закінчити АТО проти озброєної босоти. Війна почалася в серпні. А Зе обіцяв закінчити саме війну. Тому перший президент маніпулює - це абсолютно різні обіцянки.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:51 Ответить
Ну Кравчук лишний паз подтвердил , что Осел идиот . По тому что умный учиться на чужих ошибках , а идиот на своих. Единственное в чем старый подлиза не прав , это что считает , что Осел думать умеет , у идиотов такого уровня эта функция мозга отключена.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:54 Ответить
Він думав???
Чим???
П'ять років війни перемовин, купи припинень вогню, намагань домовитись йму були не цікаві - він розважався й насміхався, разом з купою таких саме довпойопів. А тепер він зрозумів???
А що він зрозумів, якщо не повернуті війська на залишені, за його дурними указами, позиції? Чому неповернено протисайперські та протибатарейні підрозділи, розвідка, дрони? Чому не веется актмвна оборона, щоби фєдєрастові падлюки носа не могли висунути зі своїх окопів? Чому не прчато повернення бойових офіцерів, замість набраних лизоблюдів, типу таргана? Чому нема підвищення зарплатні військрвим???
Нові розуміння припіздента, якщо вони справді з'являться, повинні виражатись у справах, а не словах та відосіках. А воно у кругосвєтку зібралося... Турист грьобаний...
показать весь комментарий
26.02.2021 10:05 Ответить
«Київський бронетанковий завод» передав Збройним силам партію танків Т-72АМТ

https://uprom.info/news/vpk/kyyivskyj-bronetankovyj-zavod-peredav-zbrojnym-sylam-partiyu-tankiv-t-72amt/
показать весь комментарий
26.02.2021 10:22 Ответить
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт" І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
показать весь комментарий
26.02.2021 10:34 Ответить
По и предполагать не мог, что раша введет в открытую свои войска - если б не ввели, то действительно через "неделю-две" все закончилось
показать весь комментарий
26.02.2021 10:48 Ответить
Кравчук про обіцянки Зеленського стосовно Донбасу: Він думав, що з РФ можна домовитися, але в процесі побачив, що цього зробити не можна - Цензор.НЕТ 7600
показать весь комментарий
26.02.2021 11:28 Ответить
Та ти шо... Славте Господа - полуда спала з очей бубочки.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:36 Ответить
а комуністичний сокіл та стара підлиза зібрав квардратний стіл щодо донбасу у червня 1914 року. Там були і нестор, ще хтосью з тієї строни вся теперішня путінська рать. і що - договорився. і тепере -це все бубочка. А над підлизою скабеєєва із своїм кренделем відкрито сміються. Гарна характеристика для макаровича,який вважає себе батьком нації.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:39 Ответить
після 2014, Порох вас свиней тприлих вчив що Раша суцільне зло. А шо ви казали, падли? він бреше, це він не хоче закінчувати війну, бла-бла. Коли вибачатися будете тварі зелені?
показать весь комментарий
26.02.2021 11:42 Ответить
т.е. еврей над тупыми хохлами73 ставил эксперимент, но страдают украинцы, мыслящие граждане! спасибо старый придурок что поддержал в нужный момент ишака.
показать весь комментарий
26.02.2021 11:45 Ответить
ему нечем думать.....
показать весь комментарий
26.02.2021 11:58 Ответить
Только дураки учатся на своих ошибках
показать весь комментарий
26.02.2021 12:03 Ответить
Он думал, что с РФ можно договориться/ Буратина думать не может. Буратина выполняет установки Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года (2021 г.) русский рынок для нас откроется.
показать весь комментарий
26.02.2021 12:26 Ответить
прикольно, перед выборами Зеля задвигал Порошу, что он обещад окончание возни за две недели, а сам-то что? Договорился?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:45 Ответить
Но в процессе от него таки нашли пульт управления кто надо. И это чудесно
показать весь комментарий
26.02.2021 12:52 Ответить
кравчучка, а крім кловуна нікому думати: є куча радників, мзс, рнбо-тоді для чого вони потрібні?
показать весь комментарий
26.02.2021 12:52 Ответить
зЭ-лох обычный необучаемый пистабол
показать весь комментарий
26.02.2021 12:57 Ответить
Ну я понимаю Порошенко мог ошибаться, для него это было впервые, но у Шмаркли-то целых пять лет было для понимания. Тупой, наверное, до упора.
показать весь комментарий
26.02.2021 13:15 Ответить
Фуйло планує капітулювати, прибрати за собою сміття з ордло і криму та виплатити репарації?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:41 Ответить
Два роки пішло на те, щоб "дитятко" позбулось "фактазій" і почало сприймати дійсність такою, як вона є.
Хто заплатить за ту шкоду, яку нанесено Україні, поки мАльчик "прозрівав"?
показать весь комментарий
26.02.2021 13:55 Ответить
а ведь умные люди говорили, предупреждали, а послушались мальчиков- с-пальчиков, 16-18-летних детенышей, а 25% голосовавших давно предупреждали. правда, к неумным можно отноести и Драздова, Хмару, Скрыпина, Гриценко, Яневского, Бигуса, Дония, Тягнибоки, Билецкие, Парасюки - вроде 50-летние дядьки а ума тоже бог не дал. Хотели как лучше а получили как всегда.
а Лучшее - враг хорошего. Коней на переправе не меяют
показать весь комментарий
26.02.2021 15:44 Ответить
Старый дурачек - Кравчук. Порошенко - НЕ бизнесмен. Он - решала. И как все решалы, считает себя "гениальным переговорщиком". Зеленский - типичный мастер ***********-развлекательного жанра. И как все подобные мастера, считает себя "гениальным переговорщиком".
показать весь комментарий
26.02.2021 13:59 Ответить
Так что, Порох уже не хочет войны?! Или войны хочет зеленский? Я что-то совсем запутался)
показать весь комментарий
26.02.2021 14:28 Ответить
Мудило комуняцьке, там не має чим думати що в тебе козла білобрисого, що в того криворізького барана.
показать весь комментарий
26.02.2021 14:32 Ответить
Блин, так он жеж сам вижжал про договориться с кацапнёй и "услышать нарид бамбаса". А теперь перья распустил..
показать весь комментарий
26.02.2021 14:33 Ответить
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Оце ще смердюче старе пердло Христопродавець Кравчук, який в одну мить "продав" ним же очолювану комуняцьку ідеологію ЦК КПУ, миттєво перефарбувавшись під "деРЬмократа", і якого нарід влучно увічнив "кравчучкою", тепер намагається корчити з себе, як йому здається, "мудрого аксакала".
Втопити б падлюку Кравчука у власних старечих сциклинах з гівнами - це був би справжній вияв дійсно заслуженаої ним шани і поваги.
показать весь комментарий
26.02.2021 15:49 Ответить
люди не понявшие еще в 90е шо расея враг , люди находившиеся 30 (!!) лет на государственных должностях , теперь говорят какие они прозорливые.......
____________________________________________________
"хорошая работа пожарника, но как пожар - хоть увольняйся"
показать весь комментарий
26.02.2021 20:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 