Степанов объяснил, почему внес залог за Стерненко в 2017 году: Это была моя реакция на несправедливость

В 2017 году Максим Степанов, который тогда возглавлял Одесскую ОГА, внес залог за арестованного активиста Сергея Стерненко, хотя тот и не был его хорошим знакомым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Степанов рассказал в программе "Право на власть" на канале "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2017 году это была моя реакция на несправедливость. Он никогда не был моим хорошим знакомым. Это была моя реакция на ситуацию. Это нормальная реакция на несправедливость", - пояснил Степанов.

Он напомнил, что тогда речь шла об акции против застройки одесского Летнего театра. Стерненко обвинили "в массовых беспорядках" и избрали меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога в 600 тыс. гривень. Степанов, возглавлявший Одесскую ОГА, внес залог.

Как сообщалось, 18 ноября 2017 года заранее анонсированный мирный протест одесситов против застройки превратился в столкновения с полицией. Стороны обвинили друг друга в "проплаченных провокациях".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.