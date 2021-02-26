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Новости Политика Украины
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Степанов объяснил, почему внес залог за Стерненко в 2017 году: Это была моя реакция на несправедливость

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов объяснил, почему внес залог за Стерненко в 2017 году: Это была моя реакция на несправедливость

В 2017 году Максим Степанов, который тогда возглавлял Одесскую ОГА, внес залог за арестованного активиста Сергея Стерненко, хотя тот и не был его хорошим знакомым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Степанов рассказал в программе "Право на власть" на канале "1+1", сообщает корреспондент Укринформа.

"В 2017 году это была моя реакция на несправедливость. Он никогда не был моим хорошим знакомым. Это была моя реакция на ситуацию. Это нормальная реакция на несправедливость", - пояснил Степанов.

Он напомнил, что тогда речь шла об акции против застройки одесского Летнего театра. Стерненко обвинили "в массовых беспорядках" и избрали меру пресечения - арест на 60 суток с правом внесения залога в 600 тыс. гривень. Степанов, возглавлявший Одесскую ОГА, внес залог.

Как сообщалось, 18 ноября 2017 года заранее анонсированный мирный протест одесситов против застройки превратился в столкновения с полицией. Стороны обвинили друг друга в "проплаченных провокациях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко находится в отдельной камере СИЗО с дополнительными мерами безопасности, - адвокат Маси Найем

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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Топ комментарии
+7
Честно говоря Степанов меня тогда удивил. Не ожидал я от бывшего налоговика такой реакции на происходящее.
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26.02.2021 07:38
+6
Це Степанові хоче рикошетом вдарити по попередній владі. Тільки тут справа в тому, що Стерненка тоді прикрили на замовлення все того Труханова і того ж Пвакова, який і досі, при "чесному" Зєлєнскому очолює МВС. І Степвновне дорзповів, що його гроші не пропали, бо тодішній суд звинувачення зі Стерненка зняв на відміну від теперішнього.
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26.02.2021 07:44
+4
Зараз як реагує Степанов на несправедливість?
Ніяк. "Наварюється" на вакцинах.
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26.02.2021 07:43
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Честно говоря Степанов меня тогда удивил. Не ожидал я от бывшего налоговика такой реакции на происходящее.
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26.02.2021 07:38 Ответить
Ну доктор Степашка и тут удивил но в позитивном плане ))
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26.02.2021 07:41 Ответить
Зараз як реагує Степанов на несправедливість?
Ніяк. "Наварюється" на вакцинах.
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26.02.2021 07:43 Ответить
Це Степанові хоче рикошетом вдарити по попередній владі. Тільки тут справа в тому, що Стерненка тоді прикрили на замовлення все того Труханова і того ж Пвакова, який і досі, при "чесному" Зєлєнскому очолює МВС. І Степвновне дорзповів, що його гроші не пропали, бо тодішній суд звинувачення зі Стерненка зняв на відміну від теперішнього.
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26.02.2021 07:44 Ответить
"все того Труханова" Это вот этот ?:
«Все, что мы сегодня говорим,.. что нас уважают, что нас поддерживают, что у нас высокие рейтинги… Если говорить честно, Петр Алексеевич, это благодаря вам. Вы дали возможность нам проявить свое отношение»
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26.02.2021 11:56 Ответить
Та да! Зєлєнскій ніфіга два роки не президент. Знаю. У мене багато знайомих зебілів. 😜
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26.02.2021 12:50 Ответить
а теперь зеленский его устраивает ?
членограй переубедил ?
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26.02.2021 07:53 Ответить
Степанов, убедил ты нас: мы тебе лет пять со срока скинем за такое твое хорошее дело.
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26.02.2021 08:51 Ответить
ага, із довічного
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26.02.2021 09:05 Ответить
Руководитель ОДА поощряет "массовые беспорядки". "Шикарный" государственный деятель,"достойный" представитель власти. А может правильно было бы сначала уволиться с должности,а потом и в "революционеры" можно,а Степанов? Или хотелось и "рыбку сьесть,и Стерненко отмазать". Лицемер беспринципный...
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26.02.2021 09:39 Ответить
 
 