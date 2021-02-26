В Украине "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей", а если уволим всех, то будет коллапс, - Малюська

Судебная система сталкивается с огромной кадровой проблемой - более 1900 должностей остаются вакантными, поэтому остальные судьи несут огромную нагрузку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"У нас есть огромная проблема с кадрами: более 1900 судей - это вакантные должности. Это означает, что на судей, которые остались, накладывается огромная нагрузка. Они не успевают качественно отписывать судебные решения, не успевают качественно и оперативно их (дела. - Ред.) рассматривать. У нас не работает квалификационная комиссия, которая должна обеспечивать пополнение новыми честными молодыми кадрами. Кадры в возрасте - массово увольняются. Это звучит скучно, но это важный аспект", - рассказал Малюська.

По его словам, другой вопрос заключается в том, что в Украине есть "проблемные судьи", которые портят репутацию всему судебному сообществу.

"Поверьте, среди тысяч судей есть лишь небольшое количество тех, которые заслуживают того, чтобы их такого звания лишили... В прошлом году к дисциплинарной ответственности был привлечен 141 судья, многие из них были уволены. Но проблема в чем: ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.) - это орган, который имеет право и обязан очищать судебную систему - не решается, не рискует применить свои максимальные усилия над одиозными судьями страны. Чтобы это было решено, нужно пересмотреть кадровый состав ВСП. Законопроект подан Президентом в Верховную Раду и в ближайшее время будет рассмотрен", - сообщил министр.

Он уточнил, что в нашей стране "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", поэтому не нужно увольнять всех - "мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы".

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"Нужно показать правильный пример: уволить несколько десятков, пусть сотню, одиозных судей. Для этого нужно обновить состав ВСП, перезапустить работу этого органа. И это будет первый шаг для того, чтобы ВСП стало смелее. ВСП станет смелее - судьи, злоупотребляющие своими правами, своим поведением - получат по рукам, и после этого мы получим вполне обновленную, более качественную судебную власть в Украине", - убежден Малюська.

Как сообщалось, 3 февраля Малюська заявил, что законопроект по реформированию Высшего совета правосудия после консультаций с международными партнерами будет внесен Офисом Президента в Верховную Раду.