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судебная реформа (1535) увольнение судей (61) Малюська Денис (292)

В Украине "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей", а если уволим всех, то будет коллапс, - Малюська

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине

Судебная система сталкивается с огромной кадровой проблемой - более 1900 должностей остаются вакантными, поэтому остальные судьи несут огромную нагрузку.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил министр юстиции Денис Малюська.

"У нас есть огромная проблема с кадрами: более 1900 судей - это вакантные должности. Это означает, что на судей, которые остались, накладывается огромная нагрузка. Они не успевают качественно отписывать судебные решения, не успевают качественно и оперативно их (дела. - Ред.) рассматривать. У нас не работает квалификационная комиссия, которая должна обеспечивать пополнение новыми честными молодыми кадрами. Кадры в возрасте - массово увольняются. Это звучит скучно, но это важный аспект", - рассказал Малюська.

По его словам, другой вопрос заключается в том, что в Украине есть "проблемные судьи", которые портят репутацию всему судебному сообществу.

"Поверьте, среди тысяч судей есть лишь небольшое количество тех, которые заслуживают того, чтобы их такого звания лишили... В прошлом году к дисциплинарной ответственности был привлечен 141 судья, многие из них были уволены. Но проблема в чем: ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.) - это орган, который имеет право и обязан очищать судебную систему - не решается, не рискует применить свои максимальные усилия над одиозными судьями страны. Чтобы это было решено, нужно пересмотреть кадровый состав ВСП. Законопроект подан Президентом в Верховную Раду и в ближайшее время будет рассмотрен", - сообщил министр.

Он уточнил, что в нашей стране "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", поэтому не нужно увольнять всех - "мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Судебная система в нынешнем формате доказала свою непригодность

"Нужно показать правильный пример: уволить несколько десятков, пусть сотню, одиозных судей. Для этого нужно обновить состав ВСП, перезапустить работу этого органа. И это будет первый шаг для того, чтобы ВСП стало смелее. ВСП станет смелее - судьи, злоупотребляющие своими правами, своим поведением - получат по рукам, и после этого мы получим вполне обновленную, более качественную судебную власть в Украине", - убежден Малюська.

Как сообщалось, 3 февраля Малюська заявил, что законопроект по реформированию Высшего совета правосудия после консультаций с международными партнерами будет внесен Офисом Президента в Верховную Раду.
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Топ комментарии
+23
Эти сказки рассказываются уже 30 лет. Кадровый голод на такое место как судья??? Не смеши,малюська.
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26.02.2021 08:04
+20
В Україні нема суддівської влади - все прогнило та куплено. Це заробіток грошей, а не правосуддя. Гнати основних, набирати нових. Контроль за ними. В нашій країні тільки так
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26.02.2021 07:57
+20
Малюска все годы до НЕЗАВИСИМОСТИ В УССР было в 5 раз меньше судей в 12 раз меньше прокуратуры в 19 раз меньше адвокатов в 32 раза меньше минюста и его облуправлений и в 4 раза меньше милиции нотариусов в 6 раз меньше и в 5 раз меньше исполнителей решений судов....-а оперативности раскрываемости неотвратимости наказаний рассмотрения дел судами и взыскания по решениям судов - было больше КРАТНО??? пояснять все коррупции кадрами и количеством не нужно чем больше чинуш тем больше бардак...
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26.02.2021 08:04
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Взятки просто увеличаться! Доказано еще в Римской империи.
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26.02.2021 10:08 Ответить
Нічого не зміниться,без невідвортності жорсткого покараня!
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26.02.2021 10:06 Ответить
В Тегеране практически нет преступности. ( население пол Украины ).За преступления вешают на площади ! ВОПРОС С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И КОРРУПЦИЕЙ РЕШЕН.
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26.02.2021 08:47 Ответить
треба не лави для суддів будувати, а шибениці.
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26.02.2021 08:48 Ответить
Где Лариса Гольник? Кого ты лечишь, поц судейский?
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26.02.2021 08:50 Ответить
Судейская система - одна из ветвей власти, которая оказалась над всей системой власти. Депутаты, президенты - приходят и уходят, а судьи - остаются. Самое "теплое местечко" для любителей хорошо жить и особо не светиться. Попытка поставить их а место через систему антикоррупционных органов натолкнулась на тихое, но от этого еще более упорное сопротивление. Собственно, другого пути, кроме как контроля за их деятельностью нет.
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26.02.2021 08:50 Ответить
Все уже вышло из-под контроля и пути назад нет. Казнить судей судьи не дадут. Расправа над Стерненко -это как раз расправа над любым контролем беспредела.
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26.02.2021 08:57 Ответить
А всех увольнять и не нужно!
Достаточно откорректировать законы,по которым неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны не только лишением статуса судьи,но и анулированием юр.образования и пенсионного стажа.
Еще конфискация,за причиненный ущерб его,можно и аффелированных лиц.
После показательно,открыто наказать пару сотен судей из верхушки.
Остальные станут святее папы римского!
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26.02.2021 08:54 Ответить
"...неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны ..."
Наказаны кем? Такими же коррумпированными судьями? Не смешите.
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26.02.2021 10:57 Ответить
Да! Именно такими!
Для вынесения наиболее жестских приговоров будут использованы менее коррумпированные,с соответствующим пояснением перспектив в "дружеской беседе".
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26.02.2021 19:56 Ответить
Если поймать и посадить всех воров, убийц, коррупционеров и насильников, то может наступить коллапс пенитенциарной системы! Теперь я знаю всё!
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26.02.2021 08:54 Ответить
Будет колапс беззакония только и всего. А скамейку запасных отдать громадам где на загальных сборах они ее заполнят. Раз влада руко....я за наши деньги ее тоже на загальни зборы громад. Главное как через выборных эти сборы провести выполнив конституцию ст 142,143.144
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26.02.2021 08:54 Ответить
В общем-то вы изложили ОСНОВЫ АНАРХИИ!
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26.02.2021 10:11 Ответить
Колапс вже є. Вал неправосудних замовних куплених рішень судів вже давно руйнує країну, а останнім часом це просто цунамі кривосуддя.
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26.02.2021 08:57 Ответить
Як на мене це розквіт. Розквіт тоталітарної олігархічної України.
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26.02.2021 09:00 Ответить
У Украины три вуза выпускающих юристов . Взять их выпускников и посадить на освобожденные места. Ошибки в первое время будут,но они будут непреднамеренными и вреда государству и обществу нанесут в разы меньше.Через пару лет наберуться опыта и начнут нормально работать. Со стороны же государства и общественности должен быть очень жесткий контроль . Взятки,договорные решения -мин срок от 10 лет с конфискацией имущества включая жен,мам,бабушек.
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26.02.2021 08:57 Ответить
Вмхованці ківаловської 2юридичної академії" ото якраз Вам "насудять". Там нікого окрім майбутніх корупціонерів і не готують. Хоча і це зайве - мами і папи цих жовторотих юрпташенят їх чудово навчать, як красти і брехати в судах, просто майбутнім корупціонерам потрібні якісь "корочкі".
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26.02.2021 09:24 Ответить
Пришел Иванов к Абраму стучит в дверь и кричит:
-Я слышал вы спите с моей женой! Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых,не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите вам не нравится!

Вы определитесь,вам существующие судьи не нравятся,и новые студенты так же не нравятся. Кого посадим на место судей,водителей метро ,сантехников или консьержей и сторожей автостоянок?
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26.02.2021 16:12 Ответить
И грести будут "обоими руками и ногами,озвучивая ртом" думаю еще в зад буут пачки денег совать!
А уволенные будут ржать и жить на пенсию в 100 минимальных с набарыженым состоянием!
Именно такие идеи они приветствуют.
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26.02.2021 10:16 Ответить
А вот последнее,их может испугать.
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26.02.2021 10:18 Ответить
Нам треба терміново просити Сполучені Штати та Канаду вислати нам суддівський десант, які буде виконувати три задачі:
Перше - зорганізують суддівський трибунал,
Друге - сформують комісію, для відбору нових суддів.
Третє - тимчасово будуть виконувати суддівські функції.
Тільки там можна знищити суддівську мафію і побудувати більш-менш справедливу систему правосуддя.
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26.02.2021 08:57 Ответить
Просто подивимось у яких злиднях живуть судді. На яких авто їздять. Гнилу систему треба знищити. А нових молодих набрати. За 30 років можна і знайти було б
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26.02.2021 08:57 Ответить
Будут новые воровать ! Только жесточайшие наказания остановят их.
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26.02.2021 09:00 Ответить
те,кто стоял на Майдане-воровать не будут!
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26.02.2021 11:59 Ответить
Вихід є: суд присяжних із відповідальністю кожного присяжного за купелне чи якось по-іншому несправедливе рішення. Організовують процес ті ж самі помічники суддів. За рік-два народу видно буде, хто достоїн бути обраний суддею. Президента -обирають, парламент - обирають, а суд - якась окрема каста недоторканих. На яких вплив мають тільки падлюки типу портного.
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26.02.2021 08:57 Ответить
Старі блєаді за пачку гречки і пляшку рафінованої олії будуть обирати суддів в суди, в які вони ніколи не підуть.
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26.02.2021 09:06 Ответить
Могу напомнить, что в Италии, Европ аи все такое, Маркива приговорил именно суд присяжных. А вообще из профессиональных должностей не выбирают никого. Может у нас главврача на выборах выбирают? Генералов в армии? Прокурора?
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26.02.2021 09:18 Ответить
У Марківа був певно поганий адвокат із італійців.
Главрача ставить здравотдєл (обирає із найбільш собі зручних).
Ректорів ще вибирають. Академіків ще, якщо Ви не знаєте.
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26.02.2021 10:17 Ответить
Як можна очікувати і вимагати від суддів правомірних вироків,якщо вони ні за що не відповідають перед законом,бо їх звільнив від відповідальності злочинний конституційний суд.
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26.02.2021 08:59 Ответить
Судебная система у нас действует по принципу пиявки: Присосался, насосался и отвалился уступив место новому. Это системный порок, нужно сломать систему, иначе она будет бесконечно восстанавливать самоё себя. Что мы и наблюдаем.
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26.02.2021 08:59 Ответить
... то увольте молюську
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26.02.2021 09:14 Ответить
таки да! увольнять надо, начиная с етого Малюски
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26.02.2021 12:00 Ответить
Сначало вешали лапшу о том что судьи не могут не брать взятки бо зарплата маленькая а когда сделали зарплату большую и пенсии космиечские ничего не изменилось. А все из за того что нет кнута! Плюкши дали а кнута нет! Вот если бы судья знал что за взятку он получит 15 лет без вариантов было бы другое дело!
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26.02.2021 09:15 Ответить
Ну справделивости ради зарплату не сделали. Только для высшых судов.
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26.02.2021 09:19 Ответить
а чем эти гниды в мантиях лучше учителей или медсестер с 6000грн зарплаты ? От них пользы что-ли больше ?
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26.02.2021 09:56 Ответить
Да что Вы говорите. Минимальная для судей 15 тыс. и это если судья настолько туп что не может сдать квалификационный экзамен. После сдачи зарплату поднимают в 2-4 раза. Кроме этого у них просто туча льгот от государства начиная от жилья и заканчивая отдыхом. Ну и судья взявший взятку это вообще то обычно несправедливое решения от которого очень часто зависит чья то судьба! Ничего не?
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26.02.2021 10:58 Ответить
що кадровий голод це по Малюські помітно...
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26.02.2021 09:16 Ответить
У нас нет людей в судьи, поэтому мы оставляем совковых шакалов и людоедов?
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26.02.2021 09:19 Ответить
Полно выпускников юридических вузов. Малюська тоже значит из судейской мафии.
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26.02.2021 09:22 Ответить
Да легко! Обращаемся к Евросоюзу для предоставления нам международного судейского корпуса которые будут несколько лет контролировать и наводить порядки беспощадно увольняя и сажая виновных судей. Увальняем всех кто проработал судьями хотя бы год и набираем молодежь с юрфаков. Под присмотром международников формируем судейскую культуру. Да деньги, да время, но по другому никак
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26.02.2021 09:27 Ответить
Але окрім суддів існує інша категорія юристів, які добре знають закони і судові розклади, це - АДВОКАТИ! Якщо дуже треба то зробіть їм 1-3місячні курси і в суди. Якщо теперішнім суддям не буде альтернативи, то вони повністю з'їдять країну, яку вже десятиліттями доїдають!
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26.02.2021 09:29 Ответить
Адвокати ідуть у зв'язці з суддями. Хороший адвокат (принаймні в нашій країні) той, перед яким відчинені двері у кабінет судді і від якого суддя не боїться брати кошти. Чи Ви вважаєте, що люди напряму суддям гроші несуть?))
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26.02.2021 09:38 Ответить
Нужно уволить 90%, тех судей, что есть, а кого оставить или уволить, нужно выбор доверить не не дискредитировавшей себя гангрене, разместившей свои зады в теплых креслах, представляющей, как институт, судебную власть.
Ведь видим, что "Вища рада правосуддя, чи доброчесності", или как сейчас эта контора называется, как оказалась, состоит из такого же дерьма, как и те, по кому они дают свои заключения, да и не она одна запачкана, эти засранцы все в корпоративном сговоре, думают прежде всего о своих шкурах и прибылях.
Продуктивней будет, и намного большим будет доверие народа, если аттестацию оставшихся украинских судей, проведут приглашенные специалисты, представляющие западную юриспруденцию, только чтобы в биографиях таких ревизоров не обнаруживались рога и копыта всяких чертей из Московской Орды и ее клиентуры на Западе. Но, конечно, СБУ (желательно более квалифицированное, чем нынешнее) тоже должно дать характеристики приглашаемым, на счет причастности к дьяволу.
А потом пусть оставшиеся 10% судей с чистой (сравнительно чистой) биографией готовят судей с нормальными мозгами, честными и лояльными к нашему государству, конечно старая часть преподсостава, подготовившая нынешних судей, тоже должна быть проверена на коррупцию и в основной массе уволена из вузов, занятых их подготовкой. И это нужно было сделать давно. Лучше не иметь никакого правосудия, чем иметь такое уродливое кривосудие, которое досталось Украине от Московской Орды, пока судейский корпус не люстрируют, он несет большую угрозу независимости Украине, чем взбесившаяся на наших рубежах (и частично оккупировавшая нашу территорию) от имперских фантомных болей Орда.
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26.02.2021 09:33 Ответить
А як так сталося? Я пам'ятаю як волали на Порошенко, що він не замінив суддів, а у вас виявляється немає на кого замінити. А в нього було? Брехуни і маніпулятори. Обманом прийшли до влади!
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26.02.2021 09:37 Ответить
Та вы шо? А шо ж вы тогда на Пороха гавкали в перерывах между поездками в Москву?
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26.02.2021 09:47 Ответить
Ну тогда позвольте людям самостоятельно судить и приводить в исполнение вынесенные прговоры.
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26.02.2021 09:47 Ответить
думаю с сотни продажных судей снять кожу по живому ,все остальные станут работать как положено
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26.02.2021 09:49 Ответить
Он уточнил, что в нашей стране "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", поэтому не нужно увольнять всех - "мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы". оказывается все судьи которых нужно заменить и есть создателями колапса и правового безпредела в Украине
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26.02.2021 09:51 Ответить
Вот же ж проклятый Порошенко - злонамеренно тормозил судебную реформу!
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26.02.2021 09:56 Ответить
только внешнее управление устранит этот гнилой совок
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26.02.2021 09:57 Ответить
легко..
після покарання 10% суддів за неправомірні вироки + недоброчесність
всіх інші раптово виправляться..
посада судді досить приваблива, щоб ризикувати знаючи про
100% наслідки

#стерненкуволю
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26.02.2021 10:11 Ответить
Нема "скамєйкі" запасних? Та одних адвокатів хоч греблю гати, а про прокурорів взагалі мовчу! Та й що - у нас вища юридична освіта під замком? Як на рахунок - дорогу молодим і перспективним патріотам країни?
Це так аби язиком молоти.
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26.02.2021 10:15 Ответить
Патриотам, в основном, нет пути на судейский олимп.Туда восходят отпрыски судейских,правоохранительных,властьимущих держиморд..Это "наследие"нужно с корнем выжечь..Только так ,и не иначе..
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26.02.2021 13:10 Ответить
Йолоп.
По-перше - є суди присяжних. Імплементувати їх усюдиіз ОБОВ'ЯЗКОВИМ виконанням рішення присяжних.
По-друге, я впевнений у цьому на 100% - ті, хто в СІЗО чекає на приговори, краще ще почекають на нормальних суддів, аніж будуть засуджені зараз цими ********** у мантіях. Що заважає прийняти додатковий Закон, який би компенсував зайвий час у СІЗО в очікуванні нормального суду?
Сволота.
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26.02.2021 10:41 Ответить
Понятное дело ,каждое место судьи ,стоит денег ,просто так ,судьей не станешь ,чем выше суд тем дороже, по районам расценок не знаю ,но место в областном хоз .суде стоило в 2010 около лимона зелени 🤔
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26.02.2021 10:45 Ответить
Насчёт СИЗО ,тут бабушка надвое сказала ,там есть такой контингент ,которых, как раз продажные судьи и устраивают 🤫🤔
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26.02.2021 10:48 Ответить
довбаний ти равлик, почніть з того, що запросить закордонних суддів хоча б суди вищих інстанцій.
Колапс прийде, коли вас роззлючений натовп почне вішати, і це вже начасі
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26.02.2021 11:30 Ответить
не кизди-это сейчас колапс
1/4 судей повесить на Крещатике
1/4 в запас и вручить каждому по веревке и куску мыла
1/2 оставить работать
И работать точно будут быстро и качественно
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26.02.2021 11:30 Ответить
******!!!!! киваловская шаражка их тысячами штампует......
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26.02.2021 12:00 Ответить
Портнов с Киваловым
заменяют 500 судей
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26.02.2021 12:13 Ответить
Но вот вранье же ! СвистЁшь чистой воды !!!
Пусть Малюська даст ответ:
Сколько тысяч человек ежегодно сдаёт квалификационный экзамен на судью? А скольких из его сдавших назаначают на должности в том, же году ???
А сколько на сегодняшний день тысяч кандидатов в судьи в Украине скопилось из тех, кто в своё время этот экзамен сдали, однако назначеными так и не были... А тем временем проходят дни/месяца/года в ожидании появившейся "вакансии", о которых так рьяно доладывает общественности, разводя руками, Малюська...
Если не ошибаюсь, то результаты экзамена действительны всего лишь год, что ли... Потом заново надо всю эту канитель проходить... Некоторые бедолаги, так всю свою жизнь и мыкаются - сдавая/пересдавая, когда вот-вот-вот, наконец, кто-то из "пожЫттЕвых" доходяг или сам на покой попросится или вперёд ногами/руками за спиной оттуда вынесут...
И по поводу "сумашедей нагрузки" на сердешных бедолаг: ну, так никто никого и не заставляет - не можешь сам справиться, предоставь этот род занятий более мотивированным и выносливым коллегам.. Да и не такая уж и загрузка прям, чтобы совсем очень, учитывая, что половина (если не большаю часть объёма работы) ложится на плечи и руки серктарей суда..Да и злоупотрбляют частенько судьи сроками ознакомления/расмотрения/принятия решения по делу.
В юр вузе, студент/курсант за один семинар (учебную пару) разбирает больше ситуативных задач, чем судья за квартал...
Нашли кого жалеть..Да еще за такие деньги и привелегии..
Сокращать их надо! И тестам на профпригодность хотя бы раз в год принудительно подвергать, а то за пару лет "работы в невыносимых условиях" половину кодексов и статей в них напрочь забывают...
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26.02.2021 12:48 Ответить
Хотя, что я смыслю в высокой кухне "колбасных обрезков", возможно Малюська таким образом даёт понять, что судейская мафия связаная с портновым - незаменима?!
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26.02.2021 12:53 Ответить
надежда на военный переворот ....
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26.02.2021 12:54 Ответить
Неужели на всю страну не найдётся 20-30 порядочных, грамотных судей,которые примут непосредственное участие в изменении суд системы,они то уж знают где,кто порылся.
Заведомо неправомерное решение судьям тоже бздошно принимать.а вот пользоваться ошибками досудового следствия они научились по полной.так что к ним и претензий может и не быть,поэтому тут нужен комплексный подход.
Метода "кнута и пряника" нет.Пряники есть,необходим "кнут" в виде лишения диплома,стажа (пенсия социальная),имущества,а так же штрафа за приченённый ущерб государству,возможно срок.

.
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26.02.2021 13:07 Ответить
Уволь хотя бы даанецких,не одна эта ****,не принимала справедливое решение.Что они здесь у нас делают?Их место на подвале у себя дома.
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26.02.2021 13:52 Ответить
не вижу проблемы. какие-то общие фразы о вселенной.

обозначьте что-то конкретное (одного судью, одно дело\процесс), тогда сможете разобраться.
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26.02.2021 18:53 Ответить
Ну вот, одна вакансия освободилась, но, сами понимаете, даже у портнова количество ручных вовков и то ограничено:

У Харкові в суді намагались приховати розгляд справи викритої на хабарі голови окружного адмінсуду

https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-v-sudi-namagalys-pryhovaty-rozglyad-spravy-vykrytoyi-na-habari-golovy-okruzhnogo-adminsudu-panchenko-sudova-ohorona-ne-puskala-zhurnalista-video/?fbclid=IwAR2uEKH2t0AfSfNgooZ9s-ejgvHr4IvqXY0Kn5WYJ0lpNeX9qMz9PY4Wczw
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26.02.2021 19:31 Ответить
А сейчас типа не коллапс.
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26.02.2021 20:17 Ответить
Ну тогда нужно хотябы усовершенствовать законодательсво, чтобы судей легче привлекать к ответственности. Этот клоун Малюська просто не хочет ничего делать.
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26.02.2021 22:12 Ответить
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