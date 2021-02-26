В Украине "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей", а если уволим всех, то будет коллапс, - Малюська
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Судебная система сталкивается с огромной кадровой проблемой - более 1900 должностей остаются вакантными, поэтому остальные судьи несут огромную нагрузку.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" заявил министр юстиции Денис Малюська.
"У нас есть огромная проблема с кадрами: более 1900 судей - это вакантные должности. Это означает, что на судей, которые остались, накладывается огромная нагрузка. Они не успевают качественно отписывать судебные решения, не успевают качественно и оперативно их (дела. - Ред.) рассматривать. У нас не работает квалификационная комиссия, которая должна обеспечивать пополнение новыми честными молодыми кадрами. Кадры в возрасте - массово увольняются. Это звучит скучно, но это важный аспект", - рассказал Малюська.
По его словам, другой вопрос заключается в том, что в Украине есть "проблемные судьи", которые портят репутацию всему судебному сообществу.
"Поверьте, среди тысяч судей есть лишь небольшое количество тех, которые заслуживают того, чтобы их такого звания лишили... В прошлом году к дисциплинарной ответственности был привлечен 141 судья, многие из них были уволены. Но проблема в чем: ВСП (Высший совет правосудия. - Ред.) - это орган, который имеет право и обязан очищать судебную систему - не решается, не рискует применить свои максимальные усилия над одиозными судьями страны. Чтобы это было решено, нужно пересмотреть кадровый состав ВСП. Законопроект подан Президентом в Верховную Раду и в ближайшее время будет рассмотрен", - сообщил министр.
Он уточнил, что в нашей стране "нет скамейки запасных, чтобы заменить тысячи судей новыми", поэтому не нужно увольнять всех - "мы тогда столкнемся с коллапсом всей системы".
"Нужно показать правильный пример: уволить несколько десятков, пусть сотню, одиозных судей. Для этого нужно обновить состав ВСП, перезапустить работу этого органа. И это будет первый шаг для того, чтобы ВСП стало смелее. ВСП станет смелее - судьи, злоупотребляющие своими правами, своим поведением - получат по рукам, и после этого мы получим вполне обновленную, более качественную судебную власть в Украине", - убежден Малюська.
Как сообщалось, 3 февраля Малюська заявил, что законопроект по реформированию Высшего совета правосудия после консультаций с международными партнерами будет внесен Офисом Президента в Верховную Раду.
Пожалуйста, подождите...
Достаточно откорректировать законы,по которым неправосудные/ коррупционные решения будут наказаны не только лишением статуса судьи,но и анулированием юр.образования и пенсионного стажа.
Еще конфискация,за причиненный ущерб его,можно и аффелированных лиц.
После показательно,открыто наказать пару сотен судей из верхушки.
Остальные станут святее папы римского!
Наказаны кем? Такими же коррумпированными судьями? Не смешите.
Для вынесения наиболее жестских приговоров будут использованы менее коррумпированные,с соответствующим пояснением перспектив в "дружеской беседе".
-Я слышал вы спите с моей женой! Мне это не нравится!
-Ну вас Ивановых,не поймешь,она говорит ей нравится,вы говорите вам не нравится!
Вы определитесь,вам существующие судьи не нравятся,и новые студенты так же не нравятся. Кого посадим на место судей,водителей метро ,сантехников или консьержей и сторожей автостоянок?
А уволенные будут ржать и жить на пенсию в 100 минимальных с набарыженым состоянием!
Именно такие идеи они приветствуют.
Перше - зорганізують суддівський трибунал,
Друге - сформують комісію, для відбору нових суддів.
Третє - тимчасово будуть виконувати суддівські функції.
Тільки там можна знищити суддівську мафію і побудувати більш-менш справедливу систему правосуддя.
Главрача ставить здравотдєл (обирає із найбільш собі зручних).
Ректорів ще вибирають. Академіків ще, якщо Ви не знаєте.
Ведь видим, что "Вища рада правосуддя, чи доброчесності", или как сейчас эта контора называется, как оказалась, состоит из такого же дерьма, как и те, по кому они дают свои заключения, да и не она одна запачкана, эти засранцы все в корпоративном сговоре, думают прежде всего о своих шкурах и прибылях.
Продуктивней будет, и намного большим будет доверие народа, если аттестацию оставшихся украинских судей, проведут приглашенные специалисты, представляющие западную юриспруденцию, только чтобы в биографиях таких ревизоров не обнаруживались рога и копыта всяких чертей из Московской Орды и ее клиентуры на Западе. Но, конечно, СБУ (желательно более квалифицированное, чем нынешнее) тоже должно дать характеристики приглашаемым, на счет причастности к дьяволу.
А потом пусть оставшиеся 10% судей с чистой (сравнительно чистой) биографией готовят судей с нормальными мозгами, честными и лояльными к нашему государству, конечно старая часть преподсостава, подготовившая нынешних судей, тоже должна быть проверена на коррупцию и в основной массе уволена из вузов, занятых их подготовкой. И это нужно было сделать давно. Лучше не иметь никакого правосудия, чем иметь такое уродливое кривосудие, которое досталось Украине от Московской Орды, пока судейский корпус не люстрируют, он несет большую угрозу независимости Украине, чем взбесившаяся на наших рубежах (и частично оккупировавшая нашу территорию) от имперских фантомных болей Орда.
після покарання 10% суддів за неправомірні вироки + недоброчесність
всіх інші раптово виправляться..
посада судді досить приваблива, щоб ризикувати знаючи про
100% наслідки
#стерненкуволю
Це так аби язиком молоти.
По-перше - є суди присяжних. Імплементувати їх усюдиіз ОБОВ'ЯЗКОВИМ виконанням рішення присяжних.
По-друге, я впевнений у цьому на 100% - ті, хто в СІЗО чекає на приговори, краще ще почекають на нормальних суддів, аніж будуть засуджені зараз цими ********** у мантіях. Що заважає прийняти додатковий Закон, який би компенсував зайвий час у СІЗО в очікуванні нормального суду?
Сволота.
Колапс прийде, коли вас роззлючений натовп почне вішати, і це вже начасі
1/4 судей повесить на Крещатике
1/4 в запас и вручить каждому по веревке и куску мыла
1/2 оставить работать
И работать точно будут быстро и качественно
заменяют 500 судей
Пусть Малюська даст ответ:
Сколько тысяч человек ежегодно сдаёт квалификационный экзамен на судью? А скольких из его сдавших назаначают на должности в том, же году ???
А сколько на сегодняшний день тысяч кандидатов в судьи в Украине скопилось из тех, кто в своё время этот экзамен сдали, однако назначеными так и не были... А тем временем проходят дни/месяца/года в ожидании появившейся "вакансии", о которых так рьяно доладывает общественности, разводя руками, Малюська...
Если не ошибаюсь, то результаты экзамена действительны всего лишь год, что ли... Потом заново надо всю эту канитель проходить... Некоторые бедолаги, так всю свою жизнь и мыкаются - сдавая/пересдавая, когда вот-вот-вот, наконец, кто-то из "пожЫттЕвых" доходяг или сам на покой попросится или вперёд ногами/руками за спиной оттуда вынесут...
И по поводу "сумашедей нагрузки" на сердешных бедолаг: ну, так никто никого и не заставляет - не можешь сам справиться, предоставь этот род занятий более мотивированным и выносливым коллегам.. Да и не такая уж и загрузка прям, чтобы совсем очень, учитывая, что половина (если не большаю часть объёма работы) ложится на плечи и руки серктарей суда..Да и злоупотрбляют частенько судьи сроками ознакомления/расмотрения/принятия решения по делу.
В юр вузе, студент/курсант за один семинар (учебную пару) разбирает больше ситуативных задач, чем судья за квартал...
Нашли кого жалеть..Да еще за такие деньги и привелегии..
Сокращать их надо! И тестам на профпригодность хотя бы раз в год принудительно подвергать, а то за пару лет "работы в невыносимых условиях" половину кодексов и статей в них напрочь забывают...
Заведомо неправомерное решение судьям тоже бздошно принимать.а вот пользоваться ошибками досудового следствия они научились по полной.так что к ним и претензий может и не быть,поэтому тут нужен комплексный подход.
Метода "кнута и пряника" нет.Пряники есть,необходим "кнут" в виде лишения диплома,стажа (пенсия социальная),имущества,а так же штрафа за приченённый ущерб государству,возможно срок.
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обозначьте что-то конкретное (одного судью, одно дело\процесс), тогда сможете разобраться.
У Харкові в суді намагались приховати розгляд справи викритої на хабарі голови окружного адмінсуду
https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-v-sudi-namagalys-pryhovaty-rozglyad-spravy-vykrytoyi-na-habari-golovy-okruzhnogo-adminsudu-panchenko-sudova-ohorona-ne-puskala-zhurnalista-video/?fbclid=IwAR2uEKH2t0AfSfNgooZ9s-ejgvHr4IvqXY0Kn5WYJ0lpNeX9qMz9PY4Wczw