В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека

По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, выявлены 8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 февраля 2021 года. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 762 человека;

летальных случаев - 146;

выздоровели - 4 244 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 333 844 человека;

выздоровели - 1 163 555 человек;

летальных случаев - 25 742;

проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857) области, г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - рассказал Степанов.









