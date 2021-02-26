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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека

По состоянию на утро пятницы, 26 февраля, выявлены 8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"8 003 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 февраля 2021 года. В частности, заболели 475 детей и 312 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 03госпитализированы - 2 762 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 03летальных случаев - 146;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 03выздоровели - 4 244 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 03осуществлено тестирований за сутки - 78 264 (в том числе методом ПЦР - 36 809, методом ИФА - 16 271, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 25 184).

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За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 08заболели - 1 333 844 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 08выздоровели - 1 163 555 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 08летальных случаев - 25 742;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 08проведено ПЦР-тестов - 6 845 974.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (857) области, г. Киев (748), Винницкой (738), Черновицкой (638), Киевской (548) и Закарпатской (515) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека 13
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Зеленский: "Как 'Верховный Главнокомандующий' я буду вакцинироваться от COVID-19 вместе с нашими военными", - 8 февраля 2021 года. Это так, просто для напомнить.
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26.02.2021 08:15 Ответить
Во! Снова более 8 тысяч! Завтра, надо нарисовать более 8,5 тысяч, если вакцинация будет по-прежнему вялой и неохотной. Ну и далее- по возрастающей...
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26.02.2021 08:22 Ответить
вакцЙнуй, не вакцЙнуй
все равно получих 8====о В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини - Цензор.НЕТ 3111
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26.02.2021 08:42 Ответить
Они что, ели уху??? То плакали, что некого тестировать. А тут прям по 80 000 тестов за сутки наяривают.
К чему бы это?
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26.02.2021 08:25 Ответить
Я все ж надіюсь, що цю банду владну колись таки судитимуть. За фальсифікації, за розкрадання у величезних розмірах. За смерть багатьох хворих, що не отримали потрібної медичної допомоги через ковідістерію.
Ця істерія з усіх телечайників доводить вразливих людей до божевілля.
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26.02.2021 08:43 Ответить
Один журналіст на всю країну, який прошерстів лікарню і вголос заявляє про порушення прав - це мало.
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26.02.2021 08:47 Ответить
Компанія AstraZeneca не відповідає за якість вакцини CoviShield

МОЗ Украины заплатило за индийские вакцины CoviShield компании Crown Agents 1,6 миллиарда грн. Т.е. одна доза стоит 135 грн.

В 2020 году в Бельгии одна доза Oxford/AstraZeneca стоила 1,78 евро (60 грн).

То есть индийская вакцина (дженерик) обошлась Украине больше чем в 2 раза дороже "Астразенеки" - оригинала.
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26.02.2021 08:45 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 146 осіб, зафіксовано 8003 нові випадки зараження, одужали 4244 людини - Цензор.НЕТ 8319
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26.02.2021 08:47 Ответить
Наша песня хороша...
Цей жах колись скінчиться?
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26.02.2021 09:24 Ответить
Резкий скачок!
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26.02.2021 17:33 Ответить
 
 