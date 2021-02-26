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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупация Крыма
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Крым (26016) оккупация (9504) посольство (1045) США (23182)

Седьмая годовщина оккупации Крыма: США призвали РФ вернуть Украине полный контроль над полуостровом и освободить всех политзаключенных

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Седьмая годовщина оккупации Крыма: США призвали РФ вернуть Украине полный контроль над полуостровом и освободить всех политзаключенных

Посольство США в Украине призвало РФ в седьмую годовщину после начала оккупации Крыма полностью прекратить оккупацию полуострова, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украину полный контроль над полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захвата Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают, и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова угрожает общей мировой безопасности.

"Российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности. Эта оккупация вызвала значительные человеческие потери. Российская оккупационная власть провела жестокую кампанию репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму. Российская оккупационная власть прибегла к обыскам в мечетях и частных домах, вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации. Российские репрессии привели к постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, США приветствуют новую инициативу Украины "Крымская платформа" и надеются на продолжение сотрудничества с Украиной, а также союзниками и партнерами по прекращению оккупации Россией Крымского полуострова и ее агрессии на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев
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Топ комментарии
+4
Смерть российским оккупантам!

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8174
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26.02.2021 08:32
+3
А дустом кропити мацкалів у Криму не пробували?
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26.02.2021 08:19
+3
там после русских всё восстанавливать - денег нужно дофига и больше. значит должна быть наложена контрибуция, которая покроет убытки от русской оккупации
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26.02.2021 08:43
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Правила форума Совет форумчан
А дустом кропити мацкалів у Криму не пробували?
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26.02.2021 08:19 Ответить
1,5 тыс тонн яда вышло в Азовское море и Черное море из турецкого судна, которое дало пробоины в Керченском проливе и из судна выходит ядовитый химикат. Моряки отравились, госпитализированы,один погиб, судно стоит, спасательные работы не ведутся. Люди ,живущие в прибрежных зонах травятся, вода отравлена.РФ готова для курортного сезона.
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26.02.2021 09:14 Ответить
Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8987
7 років без біндер. Ура!
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26.02.2021 08:31 Ответить
А як взагалі воно посміло з плакатом "майданіть"?
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26.02.2021 08:32 Ответить
ни о чем, к сожалению
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26.02.2021 08:31 Ответить
Жостко сказано. пуйло в нокдауні. Або в локдауні. Чи в крекдауні. А, може, в брейкдауні.
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26.02.2021 08:54 Ответить
Одним словом даун.
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26.02.2021 09:45 Ответить
Мне это все напоминает лающую шавку : много гавкает, но не может нормально укусить
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26.02.2021 08:31 Ответить
Смерть российским оккупантам!

Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Сьома річниця окупації Криму: США закликали РФ повернути Україні повний контроль над півостровом і звільнити всіх політв'язнів - Цензор.НЕТ 8174
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26.02.2021 08:32 Ответить
"Украниец" Тарапунька, якщо не провокатор, то хєрньою страждає...
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26.02.2021 14:52 Ответить
Та годі вам. Людина переповіла Конституцію України як вона її розуміє. Чи може там не те саме написано? Чи може ми вже сім років не те саме робимо?
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26.02.2021 15:32 Ответить
Бовдуре, ось і все що можу сказати про тебе, якщо тобі мої допис не до вподоби. Що не так, невже ти вважаєш росіян "братским народом", москалику?
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26.02.2021 16:59 Ответить
байден красавочка -вот это врезал
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26.02.2021 08:36 Ответить
там после русских всё восстанавливать - денег нужно дофига и больше. значит должна быть наложена контрибуция, которая покроет убытки от русской оккупации
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26.02.2021 08:43 Ответить
Якось в "Дзеркалі тижня" за 15 чи 16й рік Рахманін розповідав, як нуландша, дізнавшись, що миколаївських десантників збираються відправити на зачистку зелених чоловічків, які захопили кримський "парламент", верещала в телехвон чи то на пастора, чи то на сєню і, тупаючи ногами, вимагала не вдаватися до силових кроків. Ми, тіпо, все владнаємо, пообіцяла ця дама. Чи непідкажуть мені тутешні глобалісти, які шифруються під українських патріотів, чия адмініСРація була тоді при владі? Чи, бува, не обамко-бідонівська, га?
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26.02.2021 08:59 Ответить
Очередной бульк в лужу.
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26.02.2021 09:35 Ответить
А лично ты, что сделал кроме бульканья.
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26.02.2021 09:47 Ответить
 
 