Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации.

Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

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"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.