Нельзя проводить минские переговоры в зависимой от России на 100% стране: нужно перенести, - Кравчук
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он назвал Беларусь зависимой от Российской Федерации.
Такое заявление Кравчук сделал в интервью Deutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.
Он считает, что необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.
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+9 Василь Довганенко 7230397a
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+6 Андрей Васильев 6ca42316
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+3 jklpqrs
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При святому сивочолому гетьмані такого не було!!!
С каких пор сия независимость????
Я еще в школе училась - на политинформациях высказывали поддержку этому Ортеге, я - старушка, а там все Ортега.
Он для всех участников рядом.
Лететь на самолетах недалеко ( меньше будет тратится бюджетных денег )
И далеко, и независимые, и океан теплый, погреетесь.
Не все же Оман, надоест же.
То есть, дедушка предлагает использовать таки не найкращий шлях.
Зачем так издеваться над дедушкой, перенесите на Карибы или там на Сейшелы, он же тонко намекает