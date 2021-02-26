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Наемники РФ за сутки 10 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ за сутки 10 раз нарушили режим

За прошедшие сутки, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - и с запрещенного вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, использовав минометы 82-м калибра и крупнокалиберные пулеметы, оккупанты вели прицельный огонь неподалеку от Лебединского. 

"Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Неподалеку от Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали украинских воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а возле Шумов из станковой противотанкового гранатометов.

"Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания очагов напряжения вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима тишины.

Для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ "Еленовка-Новотроицкое", накануне дня его открытия российско-оккупационными войсками, противник предпринял откровенные огневые и информационные провокации в районе Еленовки. Для усиления пропагандистского эффекта российскими наемниками используются все возможные меры, в том числе и откровенная ложь, и фабрикация материалов для показа на российских информационных ресурсах", - отметили в пресс-центре ОС.

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По состоянию на 7:00 утра 26 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, в районе населенного пункта Пески противник открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

"Обо всех фактах нарушений вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении штаба.

Наемники РФ за сутки 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС 01
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А що таке "дєсять раз нарушілі"? Це ж не критично. Це ж не прицільно. Це ж навіть нікого не зачепило! Тому "режим припинення вогню" діє! Наші ж не відповідали з усіх столів? Нє? В очах зуйла і далі сир а в писку Арєстовіча жвачка?
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26.02.2021 08:37 Ответить
Пропагадость РАБссии Ольга Скабеева говорит что,ИХТАМНЕТ и не было...
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26.02.2021 08:39 Ответить
Де обіцяний мир, Вовка? Ти ж обіцяв припинити війну, оманське тріпло.
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26.02.2021 08:41 Ответить
Азербайджанский политик Рамис Юнус,проводит параллель между Гитлером и Путлером,прчем очень точно...Гитлер поднял с кален Германию,Путлер поднял с кален дохлую РАБссию...и тд... Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4172
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26.02.2021 08:42 Ответить
допомагай вам Боженька і материнська молитва !!!
Найманці РФ за добу 10 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9919

...
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26.02.2021 08:47 Ответить
 
 