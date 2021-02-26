РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12011 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
1 362 17
Россия (91250) Венедиктова (727)

70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова

С 2014 года 70 гражданам РФ сообщено о подозрении за развязывание и ведение агрессивной войны против Украины и пособничество в совершении этих действий. Среди них - российские чиновники.

Об этом заявила Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в интервью "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Подозрения объявили министру обороны РФ, трем его заместителям, начальнику генерального штаба, советнику президента РФ, судье конституционного суда РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Голос" инициировал сбор подписей за отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Кроме того, за преступные действия, связанные с оккупацией Крыма украинским судом заочно приговорен и так называемый "уполномоченный представитель президента РФ в так называемом "Крымском федеральном округе".

"Вообще уже есть приговоры судов по этой категории по более 40 граждан РФ. То есть процесс идет", - отметила Венедиктова.

Всего с 2014 года зарегистрировано около 30 тысяч уголовных правонарушений, которые связаны как раз с вооруженной агрессией РФ.

"У нас уже 160 гражданам РФ сообщено о подозрении за соответствующие преступления", - сказала Венедиктова.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
...а посадили Стерненка
показать весь комментарий
26.02.2021 08:43
+4
Привезіть Україну бодай одного. 3000 офіцерів Зовнішньої розвідки нехай покажуть бодай один досвід професіоналізму. Зє - віддай наказ.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:42
+4
там надо не 70-ти, а 70-ти миллионам объявлять....
показать весь комментарий
26.02.2021 08:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Привезіть Україну бодай одного. 3000 офіцерів Зовнішньої розвідки нехай покажуть бодай один досвід професіоналізму. Зє - віддай наказ.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:42 Ответить
...а посадили Стерненка
показать весь комментарий
26.02.2021 08:43 Ответить
там надо не 70-ти, а 70-ти миллионам объявлять....
показать весь комментарий
26.02.2021 08:46 Ответить
С языка снял.Значит,на одной волне.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:58 Ответить
А вони злякались ГЕпрокуроршу і повтікали.
показать весь комментарий
26.02.2021 08:48 Ответить
Путина в списке конечно же нет, "это другое" .Возникает риторический вопрос, а сралин и гитлер тоже неуинауаты?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:54 Ответить
Со своими разобралась бы ..
показать весь комментарий
26.02.2021 09:10 Ответить
"70 гражданам РФ сообщили о подозрении за развязывание войны против Украины, 160 - за преступления, связанные с вооруженной агрессией, - Венедиктова"

Теперь они в курсе, что их подозревают)))
показать весь комментарий
26.02.2021 09:45 Ответить
Да,Ипполит, теперь знают и хрен куда дернутся за пределы мордовских ипеней. А Тупин не вечен /6
показать весь комментарий
26.02.2021 11:36 Ответить
"Тобто процес іде", а в тюрьме никто не сидит. Милое дело судить агрессора, так как деятельность кипит без всякого результата, а вот своих изменников трогать не сметь - они очень ценные кадры в системе госуправления.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:54 Ответить
Какой толк будет В США от этой воровки Маркаровой??
показать весь комментарий
26.02.2021 13:10 Ответить
 
 