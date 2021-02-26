Маркарова будет работать над углублением сотрудничества с США: У нас общее стремление защитить Украину от агрессора

Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маркарова заявила в комментарии "Голосу Америки".

По ее словам, США не только стратегический партнер Украины, но и страна, с которой мы связаны общими ценностями.

"У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы", - сказала Маркарова.

Также посол считает важной поддержку Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе.

"У меня как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересным и результативным, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину.

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