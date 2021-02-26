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Новости Политика Украины
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посол (1727) США (23182) Маркарова (244)

Маркарова будет работать над углублением сотрудничества с США: У нас общее стремление защитить Украину от агрессора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Маркарова будет работать над углублением сотрудничества с США: У нас общее стремление защитить Украину от агрессора

Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова ожидает углубления сотрудничества Украины с Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Маркарова заявила в комментарии "Голосу Америки".

По ее словам, США не только стратегический партнер Украины, но и страна, с которой мы связаны общими ценностями.

"У нас общие демократические ценности и общее стремление сделать Украину сильной, защитить ее от агрессора, восстановить ее целостность и поддержать трансформацию в современную инновационную страну. Потому что экономически мощная демократическая Украина, с сильными институтами и справедливым правосудием, член НАТО и ЕС - это не только мечта и требование наших граждан, но и гарантия безопасности и развития всего черноморского региона и Европы", - сказала Маркарова.

Также посол считает важной поддержку Киева со стороны американского правительства и обеих партий в Конгрессе.

"У меня как у посла очень много идей, как сделать наше сотрудничество еще более интересным и результативным, и я рассчитываю на поддержку всех американских украинцев и друзей Украины в этом деле", - добавила Маркарова.

Как сообщалось, 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Оксаны Маркаровой послом Украины в США. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину.

Читайте также: Указ о назначении Маркаровой послом в США появится в ближайшее время, - замглавы ОП Жовква

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
но сначала вопрос - а что послица сделала для укрепления Украины, находясь на посту министра финансов? а в ответ тишина... и этим все сказано... назначают кого не попадя, убирают кого не жаль...
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26.02.2021 08:55
+2
Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора - Цензор.НЕТ 3607
Буде ще одна послиха.
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26.02.2021 08:58
+1
А чого вона "ожідаєт"? Вона сама працювати не збирається над цим всім? Чого ясвюі Бубачькіні кадри такі тіниві, коли працювати потрібно на країну і такі шустрі, коли на власну кишеню?
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26.02.2021 08:56
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Правила форума Совет форумчан
но сначала вопрос - а что послица сделала для укрепления Украины, находясь на посту министра финансов? а в ответ тишина... и этим все сказано... назначают кого не попадя, убирают кого не жаль...
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26.02.2021 08:55 Ответить
Яка вона послиця? Непрофесіонал Зеленський, звично воліє призначати непрофесіоналів.
В Україні вистачає висококваліфікованих дипломатів, але призначається людина з фінансовим бекграундом. Напевно, головна задача полягає в досягненні результатів на фінансовому грунті - у відносинах з МВФ. А взаємодія із адміністрацією США - вторинна.
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26.02.2021 13:10 Ответить
А чого вона "ожідаєт"? Вона сама працювати не збирається над цим всім? Чого ясвюі Бубачькіні кадри такі тіниві, коли працювати потрібно на країну і такі шустрі, коли на власну кишеню?
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26.02.2021 08:56 Ответить
"У нас общие демократические ценности..." - пля! ещё один найвеличнишый ***** современности... Ещё одна зелёная сопля урода лезет в мышебратья к амерам.

"Байден, почему мы не НАТА" ?

тьфу - срань.
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26.02.2021 08:58 Ответить
Маркарова працюватиме над поглибленням співпраці зі США: У нас спільне прагнення захистити Україну від агресора - Цензор.НЕТ 3607
Буде ще одна послиха.
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26.02.2021 08:58 Ответить
Скоріше "ослиха".
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26.02.2021 09:32 Ответить
пиріжки пече сапожнік
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26.02.2021 09:09 Ответить
Маркарова будет просто "профессионально" попрошайничать ...А для дипломатической миссии есть профессиональные дипломаты, а не финансисты...(может клоун просто думает, что он хитро сделан...)
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26.02.2021 09:33 Ответить
. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что топ-заданием Маркаровой на посту посла в США является организация визита Байдена в Украину. - а Украина и ее народ уже оказывается уже десятое
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26.02.2021 09:42 Ответить
Байден - серьезный мужик. Он никогда не приедет к клоуну, ставленнику криминального олигархата.
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26.02.2021 10:06 Ответить
Для нормализации отношений Украины и США нужно не посла менять в Америке, а президента в Украине.
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26.02.2021 10:04 Ответить
Оксáна Сергéевна Маркáрова (укр. Оксана Сергіївна Маркарова; род. 28 октября 1976, Ровно) - украинский государственный деятель и финансист. Бывший Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года по 4 марта 2020 года в кабинетах Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука. Член СНБО (с 31 мая 2019 по 4 марта 2020)[1]. С 25 февраля 2021 года посол Украины в США.[2]
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26.02.2021 10:37 Ответить
Углублять расширения, расширять углубления
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26.02.2021 11:56 Ответить
 
 