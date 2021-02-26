РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12223 посетителя онлайн
Новости Происшествия Борьба с коронавирусом
2 998 20
вакцина (3815) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599)

Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает новые поставки вакцины от коронавируса в страну.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал он в эфире одного из телеканалов, компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.

"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанные компанией Novavax", – сказал Степанов.

По его словам, компания-производитель вакцины Novavax Serum Institute of India является крупнейшей в мире. Он производит 25 видов вакцин, которые уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения.

Компания Serum Institute of India поставляет вакцины в 170 стран мира.

Министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 146 человек, зафиксированы 8 003 новых случая заражения, выздоровели 4 244 человека

Как ообщалось, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат CoviShield.

Кроме того, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Пазл зійшовся - криворізькі індуси, до постачають Astra Zeneca і справді виявились не чужі Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".

Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.

Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.

Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
показать весь комментарий
26.02.2021 09:00
+2
Уважаемые форумчане. Сорри, кто в курсе. Официально Украина вроде же закупала китайскую вакцину, почему привезли индийскую? Понимаю почему этот абсурд типичен для Украины, но все же, как они выкрутились, почему индийская вакцина как это обяснить?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:59
+2
Украина кинула китайцев "Мотор Січ", Китай Украину на вакцину. Но у нас все хорошо, Степанов успел получить свой откат.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уважаемые форумчане. Сорри, кто в курсе. Официально Украина вроде же закупала китайскую вакцину, почему привезли индийскую? Понимаю почему этот абсурд типичен для Украины, но все же, как они выкрутились, почему индийская вакцина как это обяснить?
показать весь комментарий
26.02.2021 08:59 Ответить
Украина кинула китайцев "Мотор Січ", Китай Украину на вакцину. Но у нас все хорошо, Степанов успел получить свой откат.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:11 Ответить
Степанов виключно за відкатами і прийшов у МОЗ. Його туди призначили у знак вдячності за те, що він, будучи губернатором Одещини, "кинув" на виборах свого Президента Порошенка на користь клоуна. Продажна істота і жулик біля керма галуззю медицини у цей надважкий для медицини час.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:26 Ответить
по другому никак. ато наступит полная брахмапутра.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:23 Ответить
Для зебобиков Китай и Индия это одна страна
показать весь комментарий
26.02.2021 11:43 Ответить
Пазл зійшовся - криворізькі індуси, до постачають Astra Zeneca і справді виявились не чужі Офісу президента - торік вони надали, щонаймеше, 100 тисяч кубометрів металургійних шлаків для програми Зеленського "Велике будівництво".

Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.

Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.

Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
показать весь комментарий
26.02.2021 09:00 Ответить
Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax - Цензор.НЕТ 3575
показать весь комментарий
26.02.2021 09:01 Ответить
дурко степашка подменяет снабженцев. откаты понравились санитару.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:04 Ответить
Что интересно, "Пфайзера" уже получила африканская Гана, это точно. Степанов анонсував нові поставки вакцини проти COVID-19 в Україну: Очікуємо ще 10 млн доз, розроблені компанією Novavax - Цензор.НЕТ 1720 Вроде как даже Компания моя переговоры ведет, с местными, дабы экипажи трех судов вакцинировать.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:09 Ответить
Все мои знакомые сказали что будут ждать нормальную вакцину. Медики этот шмурдяк колоть отказываются, а пенсионерам она вообще противопоказана в странах ЕС.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:13 Ответить
При той позорной организации проведения вакцинирования (100-159 человек в день) у зеленых придурков на вакцинацию потребуются целые годы.
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.
показать весь комментарий
26.02.2021 09:23 Ответить
при этой позорной организации работы ботоферм, вам даже не хватает мозгов писать в разных новостях разные комментарии, вы тупо копипастите... одноклеточные ))
показать весь комментарий
26.02.2021 09:29 Ответить
Лучше приведите пример хорошей организации вакцинирования. Если таковая есть, что вряд ли. Как и наличие мозга у некоторых продажных Антон Есипенко 8647e951 "дописувачей".
показать весь комментарий
26.02.2021 09:33 Ответить
Про мозг лучше молчи, у тебя его явно не хватает )) Утверждаешь, что я продажный? Докажи, одноклеточный ))
показать весь комментарий
26.02.2021 10:05 Ответить
Бот зедебильный,а что написано не так.Заплатили китайцам через прокладку от степашки богатыревой почти 2 миллиарда,получили вакцину Индийскую по неизвестной цене и качестве,незарегистрированной нигде в мире.Где деньги ,которые перечислили Китайцам и где вакцины ,зедебилы организаторы? Африканские страны в день больше делают прививок чем ,так званные наши бригады ,которых одна на область.Это подготовка?
показать весь комментарий
26.02.2021 09:39 Ответить
Ну конечно, обозвать оппонента зедебилом самое простое... вот только я не копирую одно и то же сообщение под разными новостями и способен думать. А вы только и делаете, что копируете одно и то же и повторяете одни и те же аргументы которые не способны подтвердить ничем )) Про то, что наши чинуши долбоебы которые не способны организовать заказ вакцин без откатов и прокладок у меня нет никаких возражений. Меня бесит, что вы настолько одноклеточны, что не способны придумать что-то самостоятельно ))
показать весь комментарий
26.02.2021 10:04 Ответить
Ты вообще про что? Что именно придумать? И для каких целей ,есть факты.Они все показывают.Вакцин нет,ничего не подготовлено к вакцинации ,потому что никто до последнего не знал какая вакцина.А если ты не в курсе то ее надо и по разному хранить и по разному вводить пациентам ,а для этого необходимо обучить персонал.Какие еще факты тебя не одноклеточный зедебил интересуют?
показать весь комментарий
26.02.2021 10:13 Ответить
У вакцины есть срок пригодности в течении которой её нужно использовать . Вроде бы около 4-5 месяцев. Каким образом они собираются найти столько желающих. Придется выкинуть и закупать новую. Ну вообщем-то это в их интересах "погреть руки"
показать весь комментарий
26.02.2021 09:35 Ответить
нет спроса на ответственность за китайскую вакцину, значт возможнт все. Жизнь удалась так думает зеленая шобла отвлекая ситечками аборигенов от неудобных вопросов. НО БУДЕТ ТОЛЬКО ЕЩЕ ХУЖЕ! Если владу не менять как можно чаще любым спопсобом.
показать весь комментарий
26.02.2021 10:16 Ответить
ой какая страшненькая зрадулька.
показать весь комментарий
27.02.2021 03:41 Ответить
 
 