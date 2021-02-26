Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину: Ожидаем еще 10 млн доз, разработанные компанией Novavax
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ожидает новые поставки вакцины от коронавируса в страну.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал он в эфире одного из телеканалов, компания Novavax предоставит Украине еще 10 млн вакцин.
"10 млн вакцин нас еще ожидает, разработанные компанией Novavax", – сказал Степанов.
По его словам, компания-производитель вакцины Novavax Serum Institute of India является крупнейшей в мире. Он производит 25 видов вакцин, которые уже одобрили во Всемирной организации здравоохранения.
Компания Serum Institute of India поставляет вакцины в 170 стран мира.
Министр отметил, что Украина должна получить по инициативе COVAX вакцину Pfizer. Кроме того, сейчас в Минздраве ожидают договор о поставках вакцин непосредственно с компанией Pfizer.
Как ообщалось, что в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат CoviShield.
Кроме того, с марта этого года в Украине запустят онлайн-систему для регистрации в очередь на вакцинацию от коронавируса.
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Справжня милість Божа! Індійську версію Астра Зенеки в Україні зареєструвала фірма-одноденка "ГРЕЙС ОФ ГОД", заснована 3 місяці тому в спальному районі на Лівому березі. Окрім фармацевтичних товарів ця контора також торгує фруктами, овочами, м'ясом, тютюном, рибою та килимами. Розмір статутного капіталу - 28 тисяч грн.
Засновником і керівником є громадянин Кумар Пранаав, котрому також належить частка в іншій фірмі-одноденці "АЕОН БІОТЕХ". Її Пранаав заснував і контролює, зокрема, з жителем Кривого Рогу Вірди Бікрам Джіт Сінгхом. Людина з таким самим ім'ям є заступником гендиректора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Фірмі "АЕОН БІОТЕХ" також 3 місяці і вочевидь на цю прокладку скоро теж прилетить щось з державних антиковідних мільярдів.
Цікаво, що індійський виробник вакцини, СЕРУМ ІНСТІТЬЮТ ОФ ІНДІА ПВТ. ЛТД забезпечує Україну й іншими медпрепаратами - вакцинами від дифтерії та правця, кашлюка, гепатиту В, кору, паротиту та краснухи. І, згідно з даними реєстру лікарських засобів України, самостійно подає заявки на реєстрацію. В ковідну схему на мільярди - всунули прокладку, а щоб надати їй максимальної правдоподібності - схоже, похапцем шукали будь-яких знайомих індусів, аби лише не з орбіти Богатирьової, як це було з китайською вакциною. Тепер можна сміливо казати - "це була вимога індійської сторони".
В итоге больше половины (73% ?) неиспользованных/невостребованных вакцин придется выбросить/утилизовать. Зато сколько шума и пиара на вакцинации.