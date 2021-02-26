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Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой из-за нарушений прав крымчанина Ивана Яцкина. Его удерживают в московском СИЗО "Лефортово".

Об этом Денисова написала в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Она призвала немедленно оказать ему экстренную медицинскую помощь.

"На днях работники этого учреждения держали гражданина Украины около часа на морозе 14 градусов без сезонной одежды и обуви, из-за того, что руководство учреждения его не выдало нашем согражданину. Это нанесло вред его здоровью. Адвокат предполагает, что это может быть обморожение нижних конечностей, но точно можно будет сказать только после обследования врачом", - написала Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Масок нет, а как противовирусное дают лук , - Полозов рассказал о борьбе с коронавирусом в СИЗО "Лефортово", где удерживают украинских политзаключенных

По словам омбудсмена, такую реакцию работников СИЗО "Лефортово" вызвало то, что Яцкив накануне надел футболку с украинской символикой.

О факте пыток украинца Денисова сообщила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, действующему Председателю ОБСЕ Анн Линде и другим европейским чиновникам.

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Согласно последнему решению "суда", крымчанин будет находиться в СИЗО до 16 апреля 2021 года. Его задержали 16 октября 2019 года и привезли из оккупированного Крыма в Москву. Яцкина обвиняют по статье 275 УК России - государственная измена в форме шпионажа.

Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви 01
Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви 02
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вимагає аби видали теплий одяг? А потрібно вимагати у світового співтовариства, аби росія не могла в принципі арештовувати людей на українській території, якою є Крим. Що там відносно військивих злочинів і військових злочинців?
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26.02.2021 09:02 Ответить
К гитлеровцам скорее бы достучалась. Кацапы-это дичь из дичи.
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26.02.2021 09:02 Ответить
Щось нагадує "комуністичну легенду про генерала Карбишева" - тільки ролі змінилися москалі стали фашистами Денисова требует оказать медпомощь крымскому политзаключенному Яцкину в СИЗО в Москве: Держали на морозе без сезонной одежды и обуви - Цензор.НЕТ 1476
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26.02.2021 09:08 Ответить
Кто-то может возразить, что имеем дело с современными фашистами в худших традициях?
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26.02.2021 09:10 Ответить
 
 