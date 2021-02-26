Кулеба рассчитывает, что США не допустят завершения строительства "Северного потока-2": Поступают обнадеживающие сообщения от администрации Байдена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки предпримут шаги, которые помешают завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом Кулеба заявил во время панельной дискуссии американского "Центра анализа европейской политики" (CEPA) относительно будущего украинско-американского партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что сообщения, поступающие от администрации президента Джо Байдена относительно "Северного потока-2", очень обнадеживающие.

Они подчеркивают последовательность политики неприятия "Северного потока-2". Я верю, что нам нужно немного больше времени, чтобы увидеть, что обнадеживающие сообщения будут сопровождаться в равной степени с обнадеживающими решениями и шагами, которые будут приниматься", - отметил Кулеба.

При этом глава МИД заявил, что в конце концов завершение строительства "Северного потока-2" будет свидетельствовать о "простой закономерности"."Если проект будет завершен, то может быть только один вывод: что меры, которые были приняты, чтобы исключить его завершение, были неэффективными", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что этот газопровод является "болезненной историей", и ему не нравится иметь разногласия с немецкими дипломатами в этом вопросе.

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"Они имеют свои национальные интересы, а мы наши. И мы считаем, что "Северный поток-2" подрывает европейскую безопасность", - сказал министр и добавил, что речь идет не только об энергетической безопасности.

В то же время министр заявил, что Украина после 2014 года больше не может верить ни в какие гарантии России, даже если она будет обещать сохранение транзита газа по территории Украины в Европу после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Также он убежден, что энергетическая безопасность Украины будет ослаблена."Завершение строительства "Северного потока" в конце концов приведет к прекращению российского транзита газа через Украину и подорвет национальную безопасность моей страны", - сказал Кулеба.

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