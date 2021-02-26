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Новости Политика Украины
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Кулеба рассчитывает, что США не допустят завершения строительства "Северного потока-2": Поступают обнадеживающие сообщения от администрации Байдена

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба рассчитывает, что США не допустят завершения строительства

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает, что Соединенные Штаты Америки предпримут шаги, которые помешают завершению строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом Кулеба заявил во время панельной дискуссии американского "Центра анализа европейской политики" (CEPA) относительно будущего украинско-американского партнерства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что сообщения, поступающие от администрации президента Джо Байдена относительно "Северного потока-2", очень обнадеживающие.

Они подчеркивают последовательность политики неприятия "Северного потока-2". Я верю, что нам нужно немного больше времени, чтобы увидеть, что обнадеживающие сообщения будут сопровождаться в равной степени с обнадеживающими решениями и шагами, которые будут приниматься", - отметил Кулеба.

При этом глава МИД заявил, что в конце концов завершение строительства "Северного потока-2" будет свидетельствовать о "простой закономерности"."Если проект будет завершен, то может быть только один вывод: что меры, которые были приняты, чтобы исключить его завершение, были неэффективными", - подчеркнул министр.

Кулеба отметил, что этот газопровод является "болезненной историей", и ему не нравится иметь разногласия с немецкими дипломатами в этом вопросе.

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"Они имеют свои национальные интересы, а мы наши. И мы считаем, что "Северный поток-2" подрывает европейскую безопасность", - сказал министр и добавил, что речь идет не только об энергетической безопасности.

В то же время министр заявил, что Украина после 2014 года больше не может верить ни в какие гарантии России, даже если она будет обещать сохранение транзита газа по территории Украины в Европу после сооружения газопровода "Северный поток-2".

Также он убежден, что энергетическая безопасность Украины будет ослаблена."Завершение строительства "Северного потока" в конце концов приведет к прекращению российского транзита газа через Украину и подорвет национальную безопасность моей страны", - сказал Кулеба.

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Автор: Ірина Дашківська
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кулеба, чючело, вы все на дядю Байдена рассчитываете, а сами чтонить собираетесь делать. ворье сраное.
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26.02.2021 09:11 Ответить
юстас из стана Байдена передает Алексу в Украине, що як неначе буцім-то і послиця буде при дєлі, а міністер отримав вчасно стратегічну інформацію...
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26.02.2021 09:21 Ответить
CША И ЕС тоже ожидали что Украина не будет покупать електричество в деспота белоруского и рашистского оккупанта ,финансируя насилие в Белорусии, и созданное рашистом ордло ,которое ведет войну с Украиной
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26.02.2021 09:21 Ответить
Публичное надругательство над ****** и казламордыми коцапами таки будет продолжацца с удвоенном силой, я правильно понял, не ??? Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 979
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26.02.2021 09:30 Ответить
Витрі сльозі, будь мужчиной... Кулеба розраховує, що США не допустять завершення будівництва "Північного потоку-2": Надходять обнадійливі повідомлення від адміністрації Байдена - Цензор.НЕТ 5335
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26.02.2021 20:12 Ответить
 
 